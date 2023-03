https://sputniknews.lat/20230323/que-eeuu-mantenga-a-cuba-en-lista-de-promotores-de-terrorismo-solo-tiene-motivos-politicos-1137256730.html

"Que EEUU mantenga a Cuba en lista de promotores de terrorismo solo tiene motivos políticos"

Durante su comparecencia ante el Senado de su país, el funcionario de la gestión del presidente Joe Biden fue cuestionado sobre este tema, a lo que respondió: "no tenemos planes de removerlos de la lista", clasificación en la que se encuentra desde 2021.Blinken agregó que no es una decisión que se pueda tomar de un momento a otro. "Si se hace tal revisión, se basará en la ley y en los criterios establecidos por el Congreso (…). Es una 'barra' muy alta", comentó.Sin embargo, la insistencia de Washington en mantener las medidas contra el Gobierno cubano solo merma a la población de la nación caribeña."Considero, sin duda alguna, que estos temas que, si bien es cierto que el fundamento en el pasado era una cuestión basada en el famoso Síndrome de La Habana, donde más de 200 funcionarios estadounidense estuvieron afectados por una enfermedad que no se identificaba, hoy ese pretexto ya no existe. Estamos viendo que no importa quién esté de inquilino en la Casa Blanca, siempre tendrán pretextos, justificaciones, para [hacer] agonizar a la isla", comenta la analista internacional mexicana Aribel Contreras en entrevista para Sputnik.La experta considera que a lo largo de las seis décadas de sanciones impuestas por parte de EEUU a Cuba no ha mejorado la situación en la isla.Consecuencias para CubaSi bien las afectaciones políticas, económicas y sociales para Cuba son visibles en la actualidad, el que continúe en el listado de naciones que presuntamente avalan el terrorismo, pone en peligro la soberanía del país.Toda nación que se encuentre en ese grupo "abre la puerta" para que "EEUU inclusive tenga la autoridad interna y externa de intervenir a través de su Ejército, como lo hizo en el caso de Afganistán o Irak, al considerarles como grandes enemigos internacionales que pudiesen vulnerar su propia seguridad nacional", explica la internacionalista.Contreras subraya que, debido a la postura recalcitrante de Washington sobre La Habana, la Casa Blanca puede tomar cualquier tema para limitar al Gobierno del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.Sumado a ello, EEUU tiene la capacidad de congelar activos de funcionarios o personajes que considere como terroristas."Las implicaciones son terribles, son desastrosas. Me parece que, aunque el intento está dirigido en contra de Cuba, sigue quedando muy mal parado en estos tiempos Estados Unidos, donde vemos que la ley la aplica a modo, a su conveniencia", estima. "Como Cuba finalmente sigue representando intereses geopolíticos para la Unión Americana, y al final de cuentas tanto Rusia como China han logrado acercarse cada vez más no solo la isla sino a toda la región de América Latina y el Caribe, me parece que la estrategia de Washington es la incorrecta", asegura la maestra en estudios diplomáticos egresada del Instituto Matías Romero, especializado en relaciones exteriores.¿Y la relación entre México y Cuba?El Gobierno mexicano, país colindante con Estados Unidos, tiene una estrecha relación con Cuba desde hace varios años.Prueba de ello es que en la última semana fue cuestionado sobre el embargo de EEUU contra Cuba, que la Ciudad de México calificó como una "estrategia perversa" para propiciar una rebelión interna contra el Gobierno.Además, el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, reconoció la resistencia de esa nación caribeña a las sanciones económicas impuestas por más de 60 años desde Washington, que, estimó, la convierte en "patrimonio de la humanidad". "Reiteramos que estamos en contra del bloqueo, que consideramos una flagrante violación a los derechos humanos", comentó en su conferencia de prensa el presidente latinoamericano.Al respecto, Contreras menciona que México, sin importar el mandatario en turno, siempre acompaña al pueblo cubano.Pero "vemos que el Gobierno mexicano aplica a modo, según el país que se trate, los principios normativos de la política exterior de nuestro país, que están plasmados en nuestra constitución, en la fracción décima (del) artículo 89, que habla, por un lado, de la autodeterminación de los pueblos, pero, por el otro lado, de la no injerencia. Cuando se trata del caso de Cuba, vemos que el presidente mexicano sale a la defensa de la democracia y los derechos humanos, [acción que no realiza] en otros casos, como el de Venezuela", puntualiza.Acerca de las posibles consecuencias para la administración mexicana por apoyar a Cuba, la analista internacional considera que en el mundo entero existe una fuerte polarización, por lo que no es idóneo que las naciones se alineen a favor o en contra de un gobierno."La apuesta debe de ser a favor del derecho internacional y, sobre todo, a favor de la paz. Yo creo que México y el resto de los países están desfocalizados en ese sentido. Hoy hay una gran polarización a nivel internacional. donde o estás a favor o en contra de un país, y no a favor y en contra de los estatutos de las Naciones Unidas. Creo que ahí, de entrada, habla mucho de la poca credibilidad de la ONU, pero también de la manera en que los gobiernos están fracturando este concierto de [países]", concluye.

