https://sputniknews.lat/20230323/zajarova-los-jefes-de-estado-gozan-de-inmunidad-frente-a-la-jurisdiccion-penal-1137236374.html

Zajárova: los jefes de Estado gozan de inmunidad frente a la jurisdicción penal

Zajárova: los jefes de Estado gozan de inmunidad frente a la jurisdicción penal

MOSCÚ (Sputnik) — Los altos cargos del Estado gozan de inmunidad absoluta frente a la jurisdicción penal, la Corte Penal Internacional (CPI) no puede abolirla... 23.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-23T12:19+0000

2023-03-23T12:19+0000

2023-03-23T12:19+0000

internacional

rusia

europa

maría zajárova

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/0d/1135724075_0:0:3040:1711_1920x0_80_0_0_4591d1c0f039eb95762646bcfca3292e.jpg

La CPI, con sede en La Haya, cuya jurisdicción Rusia no reconoce, emitió el 17 de marzo una orden de "arresto" contra Putin y contra la comisionada de Rusia para los Derechos del Niño, María Lvova-Belova, al reconocerlos presuntamente responsables del traslado ilegal de niños "de las áreas ocupadas de Ucrania" a Rusia desde el 24 de febrero de 2022, cuando Moscú lanzó su operación militar en el país vecino. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que Rusia no reconoce la jurisdicción de la CPI y que los dictámenes de esta son nulas desde el punto de vista jurídico, además señaló que Moscú califica de "indignante e inaceptable" el planteamiento del problema por la CPI. El líder del partido Rusia Unida y vicepresidente del Consejo de Seguridad Rusia, Dmitri Medvédev, señaló que la orden de arresto emitida por la CPI contra Putin es una nueva demostración del colapso del derecho internacional y calificó a la CPI como "un impotente jurídico, que no hizo nada sustancial durante toda su existencia". La Corte Penal Internacional es una estructura ajena para la ONU, en la que no participan muchos Estados, en particular, Rusia, Arabia Saudí, Azerbaiyán, Bielorrusia, China, EEUU, Egipto, India, Indonesia, Irán, Kazajistán y Turquía, señaló Zajárova. Estados Unidos, aunque no participa en la CPI, celebró su dictamen emitido contra el Putin, reconociendo su componente jurídico, lo que no puede menos que extrañar, dijo la diplomática.

https://sputniknews.lat/20230317/zajarova-tilda-de-juridicamente-nula-la-sentencia-de-la-cpi-sobre-la-detencion-de-putin-1136981306.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, europa, maría zajárova