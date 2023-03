https://sputniknews.lat/20230323/medvedev-occidente-quiere-desestabilizar-la-situacion-politica-en-rusia-1137226368.html

Medvédev: Occidente quiere desestabilizar la situación política en Rusia

"Después de que Ucrania se hubiera unido a la OTAN, habría lanzado una operación a gran escala contra Rusia sobre Crimea, Moscú no puede aceptar esto", dijo el... 23.03.2023, Sputnik Mundo

"Después de que Ucrania se hubiera unido a la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), habría lanzado una operación a gran escala contra Rusia sobre Crimea, Moscú no puede aceptar esto", dijo Medvedev.Durante la entrevista Medvédev afirmó que si Ucrania entra en la OTAN, Rusia tendrá un vecino que forma parte de un bloque poco amistoso y que va a fabricar armas nucleares. Relaciones entre Rusia y OccidenteLas relaciones entre Rusia y Occidente son muy malas, nunca han sido peores en la historia, ha declarado el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso. "Ya tenemos muy malas relaciones con el mundo occidental. Probablemente nunca han sido peores en la historia. Incluso durante el periodo en que [Winston] Churchill pronunció el discurso de Fulton eran mejores", declaró Medvédev en una entrevista concedida a los principales medios de comunicación rusos, entre ellos Sputnik."El comercio entre Rusia y la Unión Europea se ha desinflado mucho por las decisiones de la UE, pero ellos han perdido mucho más que nosotros"."Hace poco nuestro volumen de comercio con la Unión Europea era de 400 (mil millones de dólares ), ahora está muy desinflado porque han tomado decisiones estúpidas. Bueno, que Dios los juzgue, ellos han perdido mucho más que nosotros, en mi opinión, aunque nosotros también hemos perdido, por supuesto", dijo.Al mismo tiempo, Medvédev señaló que el comercio entre Rusia y China alcanzará los 300.000 millones de dólares en 2023-2024.El vicesecretario del Consejo de Seguridad admitió que una vez pensó que "realmente estableceríamos una asociación normal con ellos porque no somos enemigos, no tenemos diferencias ideológicas", pero al "profundizar en todos estos matices", comprendió el estado real de las cosas. Según Medvédev, este deseo de dominación se explica por el hecho de que "el mundo anglosajón ha desarrollado tales nociones". Visita de Xi Jinping a Rusia"La visita (de Xi Jinping) lo confirmó de la manera más inequívoca. Fue brillante: demostró, utilizando las fórmulas que se suelen emplear, un nuevo nivel de relaciones, o de asociación estratégica e interacción entre Rusia y China en una nueva etapa", dijo Medvédev. Subrayó que "esto es exactamente lo que es". El presidente chino estuvo en Rusia en visita de Estado del 20 al 22 de marzo, su primer viaje al extranjero desde su reelección para un tercer mandato como jefe del Estado chino. El mandatario asiático mantuvo una reunión informal con su par ruso, Vladimir Putin, y sostuvo conversaciones ruso-chinas con delegaciones.UcraniaUcrania forma parte de Rusia, pero debido a razones geopolíticas y a la historia Rusia ha tolerado durante mucho tiempo que los países vivan "en pisos diferentes", declaró el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso. "No solo eso, Ucrania forma parte de Rusia en general, seamos sinceros, forma parte de Rusia. Pero por razones geopolíticas y por la historia de lo ocurrido, durante mucho tiempo hemos soportado el hecho de que vivimos en departamentos diferentes", apuntó el vicedirigente del Consejo de Seguridad.La decisión de la CPIAdemás, calificó de nulidad jurídica e impotencia jurídica internacional a la Corte Penal Internacional (CPI), además de sostener que no ha hecho nada sustancial desde su creación. "La propia Corte Penal es una especie de nulidad jurídica, un impotente jurídico internacional, que no ha hecho nada sustancial desde su creación. ¿Por qué? Porque se basa en la voluntad de, pero de ninguna manera de, todos los países", dijo Medvédev. Señaló que la fuerza de Núremberg o del Tribunal de Tokio residía en las decisiones colectivas.Intentos occidentales de desestabilizar a Rusia"No dejan de intentarlo (la injerencia), por supuesto... No quieren ver a la propia Federación Rusa, no nos necesitan. Y esta es su idea geopolítica, geoestratégica, desde hace mucho tiempo. No necesitan un país que tiene un territorio gigantesco y el escudo nuclear más serio que no obedece a los americanos. No lo necesitan en absoluto", reiteró a los periodistas.Añadió que "así que el deseo es muy simple: desestabilizar la situación política, dividir el país en partes, partes lo suficientemente grandes, negociar con cada una de estas partes, desnuclearizar y desmilitarizar cada una de estas partes, y luego venir y ofrecer sus servicios, decir: 'Chicos, ahora necesitan a alguien que les vigile, ¿no?'".Además, consideró que Occidente tratará de interferir en las elecciones presidenciales rusas de 2024, porque han estado haciendo intentos manifiestos de influir desde el colapso de la Unión Soviética."No hay duda de que intervendrán, como siempre han intervenido", dijo a los periodistas.

2023

Noticias

