¿Cuáles son los verdaderos intereses de EEUU para que Finlandia entre a la OTAN?

Finlandia sigue avanzando en su intento de entrar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y este 23 de marzo el presidente Sauli Niinisto, del... 24.03.2023, Sputnik Mundo

Según la agenda de la sesión, el mandatario finlandés firmó la "Propuesta del Gobierno para la aprobación y entrada en vigor del Tratado del Atlántico Norte y el Convenio sobre el Estatuto de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, de los Representantes Nacionales y del Personal".Este fue el paso final en la ratificación de todos los documentos necesarios a nivel nacional para la incorporación del país escandinavo, en frontera con Rusia.De acuerdo con la también investigadora y docente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a Estados Unidos le conviene que el país se una a la OTAN porque Helsinki así sería un miembro más en cuanto a la compra y estacionamiento de armamento. "Aún no se sabe qué lugar vaya a jugar Finlandia adentro de la organización, si es que se concreta. No sabemos si va a permitir que estacionen armamento tradicional o incluso nuclear, o si será un país para ejercicios militares", agregó la universitaria.Ibáñez no prevé una escalada pronta en las tensiones entre la OTAN, EEUU y Rusia, pero señaló que si la entrada de Finlandia se vuelve un hecho, será inevitable que Rusia ejerza nuevas medidas para la protección de su frontera con el territorio finlandés, en una circunstancia geográfica, por ejemplo, en que Helsinki se ubica sólo a unos 390 kilómetros al poniente de San Petersburgo, una de las ciudades más importantes de Rusia.La internacionalista Isela Valdéz, académica de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, plantel de la UNAM, aseveró que con la entrada de Finlandia a la OTAN, la alianza militar tendría acceso libre al espacio aéreo del país nórdico, lo que no caería bien a Rusia.De acuerdo con la especialista, a pesar de que Estados Unidos ha sido un país aliado de Ucrania en este conflicto, lo cierto es que Washington no tiene ninguna justificación para entrar de lleno en el conflicto de Europa del Este; sin embargo, advierte, con el paso que da Helsinki podría allanar el camino para que esto último ocurra. Tras el comienzo de la operación especial de Rusia en Ucrania, el 24 de febrero de 2022, Finlandia y Suecia comenzaron su proceso de adhesión a la OTAN, concretamente a partir del 18 de mayo de ese mismo año. Estocolmo y Helsinki firmaron el 5 de julio de 2022 los protocolos de incorporación al bloque bélico, que deben ser ratificados por los 30 países que componen la OTAN.Hasta la fecha solo Hungría y Turquía no han avalado el proceso de adhesión de los dos países nórdicos. De acuerdo con Ibáñez, en el caso de Budapest, mantiene firme su relación bilateral con Moscú, por lo que si avala el ingreso de Finlandia, seguramente eso cambiaría. ¿Qué ha dicho Rusia? La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, estimó que la decisión de Finlandia de adherirse a la OTAN no es ponderada, es contraproducente y empeora la situación en la región. "[La decisión del Gobierno de Finlandia] se tomó sin un amplio debate social, bajo la influencia de una campaña rusófoba sin precedentes en los medios de comunicación", dijo la diplomática. Zajárova agregó que la decisión contribuye a la militarización de la región del Báltico y al crecimiento de las tensiones en el Ártico.

