El Gobierno de AMLO encara a la Corte de México: "Son una mafia en el poder"

El Gobierno de AMLO encara a la Corte de México: "Son una mafia en el poder"

La Presidencia de México arremetió este 26 de marzo en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por haber suspendido la entrada en vigor de... 27.03.2023

El Ejecutivo acusó al ministro Javier Laynez Potisek —uno de los 11 ministros que integran el máximo órgano judicial en México— de haber traspasado sus atribuciones legales al admitir una controversia constitucional contra la reforma electoral impulsada por López Obrador. La decisión de Laynez Potisek fue calificada por el Gobierno obradorista como "arbitraria", por lo cual aseguró que impugnará el fallo y solicitará al Pleno de la Corte revocar el acuerdo que admite a trámite dicha controversia.En un comunicado, la Presidencia acusó a Laynez Potisek de "arrancar hojas de la Constitución", al admitir la controversia promovida por el Instituto Nacional Electoral (INE) y por haber suspendido las reformas aprobadas en enero pasado por el Congreso."Tampoco es normal que se admita a trámite una controversia constitucional en materia electoral porque la Constitución no lo permite y, menos aún, había ocurrido en la historia de nuestro país que un solo juez constitucional dejara sin efectos la totalidad de una ley electoral aprobada legítimamente por el Poder Legislativo y ordenara revivir las disposiciones derogadas, lo cual sólo puede determinarse, en su caso, mediante una sentencia definitiva aprobada por al menos ocho ministros", criticó el Ejecutivo. De forma paralela, el presidente López Obrador aprovechó un evento público en la ciudad de Chetumal para descalificar la decisión del ministro Laynez, al afirmar que la Corte es parte de "una mafia en el poder" y que "su único Dios es el dinero".El 25 de marzo, la Corte admitió a revisión la controversia constitucional y suspendió de manera indefinida la entrada en vigor de las reformas a Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y la emisión de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.Según la Presidencia, la Constitución solo faculta a la Corte para conocer de las controversias donde se cuestione la regularidad constitucional de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral.Asimismo, rechazó que con la reforma electoral se pongan en riesgo derechos de la ciudadanía, así como la organización de elecciones, como alegan consejeros del INE y miembros de la oposición, ya que no existe ningún proceso electoral federal en curso."Resulta fundamental que los ministros que integran la SCJN actúen dentro de las atribuciones que le corresponden, sin traspasar los límites que le impone la Constitución y las leyes. De esta manera se garantiza el orden constitucional y democrático, además de proteger los derechos y libertades de todas las personas frente a la arbitrariedad de una autoridad judicial que actúa en contra de las leyes que rigen su actuación", afirmó la Presidencia.La reforma electoral se ha convertido en uno de los temas más controversiales en México. Mientras el gobierno de López Obrador asegura que pretende ahorrar en el costo de los comicios, la oposición y algunos de los consejeros electorales aseguran que pone en riesgo la celebración de elecciones libres y transparentes al impactar en la estructura y operación del INE.En noviembre y febrero pasados, miles de personas marcharon en la Ciudad de México y otras localidades del país en contra de la reforma electoral bajo la consigna de "El INE no se toca".

