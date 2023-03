https://sputniknews.lat/20230329/encuentran-un-remedio-para-la-ameba-comecerebros-que-es-casi-100-letal-para-los-seres-humanos-1137462183.html

Encuentran un remedio para la ameba comecerebros que es casi 100% letal para los seres humanos

Encuentran un remedio para la ameba comecerebros que es casi 100% letal para los seres humanos

'Naegleria fowleri', conocida como ameba comecerebros, es una infección que suele afectar peces, pero también es 97% letal para los humanos. Sin embargo, ahora... 29.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-29T13:35+0000

2023-03-29T13:35+0000

2023-03-29T13:35+0000

ciencia

💗 salud

cerebro

parásitos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/1d/1137461459_0:1:3639:2048_1920x0_80_0_0_1608b1ec740b1ecd65120ef4de8ee1d4.jpg

La infección por Naegleria fowleri se produce muy raramente, pero siempre por vía nasal, cuando uno se baña en el agua dulce de ríos o lagos de regiones cálidas. En la mayoría de los casos, los síntomas son fiebre, malestar y vómitos, seguidos de convulsiones y alucinaciones, que casi siempre presagian la muerte.En los últimos 60 años, fallecieron de manera rápida por Naegleria fowleri unas 300 personas. No obstante, según un parasitólogo de BIOCEV Róbert Sutak, esta baja incidencia de la enfermedad podría aumentar debido al cambio climático. "Por culpa del calentamiento global puede haber cada vez más casos porque a esta ameba le gusta el calor y esto es algo que ya se está comprobando en EEUU, donde empiezan a aparecer casos en los estados más al norte", señaló.Pero con el remedio encontrado todo esto ya puede cambiar. Para el desarrollo, explicó Sutak, resultó clave la experiencia del científico alemán Martin Zoltner, ya que el medicamento elaborado provino de las anteriores investigaciones del último, cuando él trabajaba con enfermedades ignoradas y sustancias contra hongos.Radio Prague International destacó que los científicos utilizaron un aparato para probar la efectividad potencial de distintas sustancias contra la ameba. En él, sobre una placa se encontraban varias colonias de parásitos separadas entre sí. Sobre cada una se echó una gotita con una sustancia distinta y luego se comprobaron los resultados. Con las sustancias con las que tuvieron éxito, los investigadores pasaron a la siguiente fase: ratones. Como resultado de la prueba, el ratio de curación fue del 28%."Puede no parecer mucho, pero también nos alegramos al comprobar que el tratamiento alargó mucho la vida a los ratones. Trabajaremos con los químicos en mejorar el medicamento para, quizá, acercarnos al 100%", apuntó Zoltner. El investigador agregó que no se registraron ningunos efectos secundarios. Ahora, en sus palabras, podrían emplear este medicamento desde las primeras fases de la enfermedad, que es "difícil de diagnosticar y avanza rápidamente", y, potencialmente, incluso aplicarlo de manera preventiva.

https://sputniknews.lat/20230312/si-el-cerebro-no-tiene-sus-propios-receptores-del-dolor-por-que-sentimos-los-dolores-de-cabeza-1136760825.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

💗 salud, cerebro, parásitos