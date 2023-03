https://sputniknews.lat/20230329/iran-califica-de-infundadas-las-acusaciones-de-eeuu-por-el-ataque-a-una-base-en-siria-1137474559.html

Irán califica de infundadas las acusaciones de EEUU por el ataque a una base en Siria

MOSCÚ (Sputnik) — Las acusaciones de Estados Unidos contra Teherán por el ataque a una de sus bases en Siria son infundadas, declaró el ministro de Relaciones... 29.03.2023

Subrayó que los estadounidenses, "injustificadamente, siempre afirman y acusan a otros en lugar de presentar cualquier documento, pruebas de su acusación, hacen juicios precipitados, toman acciones precipitadas." "Tampoco queremos tensión, confrontación innecesaria, la República Islámica de Irán siempre ha jugado un papel positivo y constructivo en la paz y seguridad duraderas en la región", enfatizó el canciller iraní. The New York Times informó la semana pasada, citando fuentes militares, que la base de la coalición liderada por Estados Unidos en la provincia de Hasaka, en el noreste de Siria, atacada por un dron el 23 de marzo, no tenía un sistema de defensa aérea en pleno funcionamiento. Anteriormente, el Pentágono anunció que Estados Unidos llevó a cabo ataques aéreos en Siria contra formaciones asociadas con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), en respuesta a un ataque con drones iraníes contra una base de la coalición, que mató a un soldado estadounidense e hirió a otros seis. Según el Departamento de Defensa de EEUU, un dron atacó una instalación de mantenimiento en una base de la coalición en la provincia de Al-Hasek, en el noreste de Siria, el 23 de marzo por la tarde, y, según la comunidad de inteligencia, era de origen iraní. Estados Unidos y varios países de su órbita invadieron Siria en 2014 con el pretexto de la lucha contra el terrorismo. Si bien Washington siempre afirmaba que el combate al grupo terrorista ISIS (proscrito en Rusia) era su única razón para estar en Siria, últimamente cambió su narrativa y ahora asegura que sus tropas están en el país árabe para supuestamente "proteger" los campos petroleros. El Gobierno de Siria acusa a Estados Unidos del "robo descarado del petróleo". El conflicto en UcraniaAsimismo, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán indicó que la solución al conflicto en Ucrania debe ser alcanzada por la vía política y no por la militar.En una rueda de prensa ofrecida al término de sus conversaciones con el canciller ruso, Serguéi Lavrov, Abdollahian remarcó que las entregas de armamento a Kiev por parte de Occidente complican la situación."Siempre hemos creído que debemos confiar en una solución política al respecto", afirmó el alto diplomático iraní.A su vez, Lavrov reiteró que los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) continúan implicándose cada vez más en el conflicto y, de hecho, están luchando en el lado de Ucrania.Calificó de "un somero análisis" la declaración del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, de que la propuesta de cesar de inmediato el fuego en Ucrania podría ser "una trampa cínica", ya que permitiría a Rusia consolidar los logros, esperar y prepararse para una nueva ola de hostilidades.El ministro señaló que los países occidentales también se esfuerzan por neutralizar a China y que "los amigos chinos saben muy bien que ellos también están ya designados en los documentos de la OTAN como competidores y adversarios a largo plazo"."Por lo tanto, Rusia, Irán, China, muchos otros países (...) se opondrán categóricamente a los intentos de establecer la hegemonía occidental para siempre, como Washington y sus secuaces están tratando de hacer", indicó Lavrov.También subrayó que Moscú respeta el interés de Teherán en una solución pacífica del conflicto ucraniano.Desde el 24 de febrero de 2022 Rusia continúa con su operación militar especial en Ucrania alegando que las repúblicas de Donetsk y Lugansk —inicialmente reconocidas por Moscú como Estados soberanos y en septiembre pasado incorporadas al territorio ruso tras sendos referendos— necesitaban ayuda, como lo denunciaban ellas mismas, frente al genocidio por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de la operación el presidente Putin lo definió como la desmilitarización y desnazificación de Ucrania. Numerosos países condenaron esta operación militar y apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú.Una reunión cuatripartitaAdemás, el jefe de la Cancillería iraní afirmó que la próxima semana Moscú acogerá una reunión cuatripartita a nivel de vicecancilleres de Rusia, Siria, Turquía e Irán para facilitar la aproximación de puntos de vista de Ankara y Damasco.Teherán y Moscú, a su vez, se esforzarán en facilitar ese proceso, agregó el ministro. Indicó que si Ankara y Damasco llegan a algún tipo de marco durante las negociaciones, el próximo encuentro se celebrará a nivel de ministros de Asuntos Exteriores de los cuatro países.A su vez, una fuente familiarizada con el asunto precisó a Sputnik que la reunión de los vicecancilleres se celebrará el próximo 3 de abril.Damasco, en más de una ocasión, calificó de ilegítima la presencia en el territorio fronterizo sirio de las tropas turcas, que lanzan operaciones contra los grupos kurdos, y llamó a Ankara a retirarlas.Las milicias kurdo-árabes de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), de las que forman parte las milicias kurdas de las Unidades de Protección Popular (YPG, consideradas terroristas por Ankara), controlan la mayor parte de las provincias sirias de Al Hasaka y Al Raqa y ciertas poblaciones en las provincias de Alepo y Deir Ezzor, con el apoyo de los militares estadounidenses.Para Turquía, las milicias kurdas de las YPG son una extensión del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK, proscrito en el país otomano por terrorista), mientras Damasco no reconoce a la administración autónoma del noreste de Siria.

