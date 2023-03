https://sputniknews.lat/20230331/bolivia-sufre-una-tragedia-judicial-y-se-ve-polarizacion-en-visita-de-la-cidh-1137579836.html

Bolivia sufre una tragedia judicial y se ve polarización en visita de la CIDH

Bolivia sufre una tragedia judicial y se ve polarización en visita de la CIDH

SANTA CRUZ, BOLIVIA (Sputnik) — La Justicia en Bolivia nuevamente está bajo escrutinio de la opinión pública y de organismos internacionales como la Comisión... 31.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-31T16:59+0000

2023-03-31T16:59+0000

2023-03-31T16:59+0000

américa latina

cidh

política

evo morales

luis arce

bolivia

derechos humanos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/1f/1137579364_0:960:2048:2112_1920x0_80_0_0_fa6e72e2c9e6c08db301aca7bf1021cf.jpg

Bolivia: "Es importante la unidad de las organizaciones sociales" Bolivia: "Es importante la unidad de las organizaciones sociales"

Este es el único país en el mundo que elige a los magistrados de las Altas Cortes por voto popular, con pésimos antecedentes y, pese al reclamo de la sociedad, se encamina a una nueva elección calificada de fracaso por el abogado y político Juan del Granado, quien fue artífice de la primera condena legal de 30 años contra un exdictador en Latinoamérica, el general Luis García Meza (1980-1981) en 1993. Bolivia, con la meta de innovar en su justicia, celebró en 2011 las primeras Elecciones Judiciales por voto popular, que fue repetido en 2017, pero que sumó numerosas críticas por considerarse que la selección de los postulantes a jueces supremos se realizaba por afinidad política y no por méritos o idoneidad profesional. "La mayoría de la población concurrió y votó por la opción blanco o nulo. ¿Qué ganaron esas dos elecciones? Una expresión de rechazo a esta forma de copamiento político gubernamental del Órgano Judicial", indicó. Las causas de la crisis judicial son numerosas, desde la falta de presupuesto para el Poder Judicial, retardación de la justicia, baja cobertura judicial en el país, la influencia política y hasta la desactualización de la normativa legal. "Son 42 años de vida democrática en Bolivia en los que, con la sola excepción de una reforma judicial de los años 90, no hubo una verdadera estrategia estatal. Hubo sucesivos gobiernos, pero no una estrategia estatal para tratar esta problemática de la justicia, por tanto, cada gobierno improvisó medidas, anunció reformas que no se cumplieron y simplemente vamos a repetir una experiencia dolorosa", lamentó. El próximo 29 de octubre, cerca de 5,2 millones de bolivianos votarán para elegir 23 magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura, y además elegirán a 23 suplentes. Este cambio en la modalidad de elección de autoridades se aplicó con la nueva Constitución Política del Estado, que entró en vigencia en 2010, durante el gobierno del expresidente Evo Morales (2006-2019), y hasta entonces la elección de magistrados se realizaba en el Congreso boliviano. "La crisis judicial no es reciente, es muy antigua. Nosotros hablamos de la crisis centenaria de la justicia, pero que a partir de la última década ha devenido en una tragedia nacional por el copamiento partidario de la cúpula, primero y luego del todo el cuerpo judicial, demoliendo prácticamente no solo la independencia de poderes, sino la independencia judicial como tal", afirmó. Actualmente, una delegación de la CIDH concluye su visita en el país tras reunirse con autoridades nacionales, líderes de oposición y víctimas de justicia, cuyas voces tomará en cuenta para emitir un informe sobre la situación de la justicia en Bolivia. Reforma de la justicia El abogado boliviano Del Granado, que durante 14 años peleó en los estrados judiciales para enviar a la cárcel al dictador militar boliviano García Meza, hoy, junto a otros abogados independientes y organizaciones de la sociedad civil, impulsan un proyecto de reforma judicial mediante un referéndum. Para tal fin, primero deben recolectar 1,5 millones de firmas en 90 días para tramitar ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) la realización de un referéndum y, a un mes de la finalización del plazo, ya suman más de medio millón de rúbricas. La propuesta de reforma de los juristas independientes plantea principalmente cambios en tres áreas: suprimir la selección de candidatos a magistrados que realiza el Parlamento boliviano y trasladar la tarea a una comisión ciudadana independiente, incrementar el presupuesto para el Poder Judicial y la revalorización de la justicia indígena y la justicia de paz. Visita de la CIDH La visita de la delegación de la CIDH, del 27 al 31 de marzo, evidenció una polarización social y política en el país, y también genera esperanza en la población boliviana de que emita recomendaciones puntuales a las autoridades nacionales para mejorar la administración de la justicia. El activista de derechos humanos y representante de las víctimas de la gestión de la presidenta de facto, Jeanine Añez (2019-2020), David Inka, manifestó, en entrevista con Sputnik, que tiene esperanza en que las recomendaciones de la CIDH puedan generar cambios positivos en la justicia. Inka y familiares de las víctimas denunciaron retardación judicial en su caso, en una reunión con los comisionados, y que exautoridades como Añez, que firmó el decreto 4078 que eximia de responsabilidades a militares durante represiones a marchas en 2019, se declaran hoy como víctimas y perseguidos políticos. El activista admite que el problema de la justicia no es reciente, sino que data desde la creación de la República de Bolivia en 1825 y debe ser tratado desde altos niveles del Estado. "El problema de justicia no es de este Gobierno, viene desde la creación de la República, es un tema estructural y tiene que ser tratado desde ese ámbito, de forma integral. Si solamente nos enfocamos en cambiar jueces, continuarán los arreglos para cambiar sentencias y torcer la ley", lamentó. Los comisionados también mantuvieron reuniones con la expresidenta de facto Jeanine Añez, quien cumple una condena de 10 años por el golpe de Estado de 2019, y el líder opositor y gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, con prisión preventiva por actos de terrorismo, para conocer sus denuncias de supuesta persecución judicial. "No hubo ningún compromiso [para pronunciarse por Camacho], lo escucharon atentamente. Ellos no están obligados ni autorizados para hacer compromisos. Seguramente cuando hagan su informe preliminar sobre las visitas a las cárceles podremos escuchar los parámetros del informe final", afirmó el abogado de Camacho, Martín Camacho, a la prensa local. En conclusión, la visita de la CIDH evidenció un ambiente de polarización en Bolivia, en la que tanto sectores afines al Gobierno de Luis Arce, como opositores, trataron de exponer sus casos y entregar documentación a los comisionados para que se pronuncien a favor de cada bando.

https://sputniknews.lat/20230330/la-creacion-de-una-empresa-nacional-del-litio-traera-muchos-beneficios-para-chile-1137498515.html

https://sputniknews.lat/20230327/bolivia-sostiene-que-no-sigue-ninguna-receta-economica-del-fmi-1137404812.html

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

cidh, política, evo morales, luis arce, bolivia, derechos humanos