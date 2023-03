https://sputniknews.lat/20230331/ucrania-recurre-a-practicas-antidemocraticas-en-el-conflicto-del-monasterio-de-cuevas-1137554952.html

Ucrania "recurre a prácticas antidemocráticas" en el conflicto del Monasterio de Cuevas

31.03.2023

El conflicto en torno al Monasterio de las Cuevas de Kiev comenzó con la notificación a la canónica Iglesia ortodoxa ucraniana del Patriarcado de Moscú por parte del Ministerio de Cultura del país de rescindir unilateralmente el contrato de arrendamiento del monasterio. Se exigió a los monjes que abandonaran el monasterio el 29 de marzo o se quedaran a condición de unirse a la cismática Iglesia ortodoxa de Ucrania. La presión sobre la Iglesia canónica se convirtió en una campaña estatal a gran escala por parte de las autoridades ucranianas, y la mayor oleada de persecución contra esa iglesia fue orquestada por Kiev en el último año.En este contexto, el arcipreste Dionisi comentó a Sputnik que la crisis está relacionada con la existencia de "una gran heterogeneidad en la propia sociedad ucraniana, y a la gente le resulta difícil ponerse de acuerdo con diferentes puntos de vista sobre el desarrollo de Ucrania, sobre su futuro". Asimismo, según él, las autoridades locales no se distanciaron, sino que intentan intervenir en la situación "adoptando la postura de uno de los bandos en el conflicto de la sociedad"."Hoy, las autoridades [ucranianas], acusan a la Iglesia ortodoxa Ucraniana de una postura pro-Moscú. Las autoridades están tratando de llevar la situación a un punto en el que los monjes se vayan y sean reemplazados, al parecer, por las estructuras administrativas o monjes de la Iglesia ortodoxa de Ucrania, que es totalmente coherente con las normas y políticas de la actual dirección de Ucrania", apuntó el sacerdote.En su opinión, el Monasterio de las Cuevas de Kiev es una fuente del monacato en general tanto para Ucrania como para Rusia. "Es un santuario incondicional para todo el mundo ortodoxo, independientemente de su estado, nacionalidad, etnia", manifestó.¿Está politizado el conflicto?El arcipreste Dionisi no se atrevió a comentar el significado político de la situación o su relación con la operación especial rusa. Sin embargo, declaró que, de un modo u otro, "los dirigentes ucranianos recurren a prácticas antidemocráticas". ¿Qué falta para poner fin a la crisis?En cuanto a los efectos a los que podría llevar el conflicto religioso, el sacerdote enfatizó que "todo depende de hasta qué punto la sociedad ucraniana aproveche esta crisis como una oportunidad para algún tipo de diálogo y comunicación".En principio, prosiguió, es probable que todo pueda resolverse, pero para ello hace falta no solo respeto mutuo, sino también "la buena voluntad de todas las partes"."Pero hasta ahora no vemos ninguna buena voluntad por parte del Estado ucraniano y de la Iglesia ortodoxa de Ucrania", resumió.

