OPEP+: otro misilazo a la línea de flotación de EEUU

OPEP+: otro misilazo a la línea de flotación de EEUU

Países miembros de la OPEP+ anuncian recorte en producción de crudo. Cancillería rusa denuncia indiferencia de Occidente ante asesinato de periodista

OPEP+: otro misilazo a la línea de flotación de EEUU

La OPEP+ sigue machacando a EEUUEl Ministerio de Energía de Arabia Saudita anunció su decisión de reducir "voluntariamente" la producción de crudo en 500.000 barriles diarios en coordinación con otros miembros de la OPEP+, según la agencia estatal Saudi Press. La medida entrará en vigor en mayo y durará hasta finales de año. Emiratos Árabes Unidos también se sumó a la iniciativa y hará un recorte de 144.000 barriles al día durante el mismo periodo. A esta reducción en la producción de crudo también se suman Omán con 40.000 barriles, Kuwait con 128.000 barriles, Irak con 211.000 barriles, Argelia con 48.000 barriles, Rusia con 500.000 barriles, y Kazajstán hará lo propio con un total de 78.000 barriles.El vice primer ministro de Rusia, Alexánder Novak, expresó al respecto que "actualmente el mercado petrolero mundial atraviesa por un periodo de alta volatilidad e imprevisibilidad, debido a la crisis bancaria en EEUU y Europa, la incertidumbre económica global y las impredecibles y poco perspicaces decisiones de política energética". Mientras, el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, manifestó que la medida adoptada por la OPEP+ no es conveniente dada la incertidumbre que existe en el mercado.Zajárova denuncia indiferencia de OccidenteLa noticia sobre una explosión ocurrida el domingo en una cafetería de San Petersburgo que causó la muerte del periodista de guerra y conocido bloguero ruso Vladlén Tatarski, y que dejó 32 heridos, recorrió el mundo y tuvo una amplia repercusión en medios occidentales. Sin embargo, llama la atención la no reacción alguna de las estructuras que pretenden ser defensoras de la libertad de expresión, como Human Rights Watch, Periodistas sin Fronteras, o gremios de prensa occidentales.La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, insertó en mismo domingo en la web del Ministerio de Exteriores un comunicado a raíz del asesinato del periodista Vladlén Tatarski, quien el 25 de abril cumpliría 41 años, en el que expresó la falta de reacción a ese crimen.Ecuador entra al Salvaje OesteEl presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, firmó un decreto permitiendo la tenencia y portación de armas a civiles para defensa propia, algo que se había prohibido en 2011. Ante la ineficacia estatal para controlar la delincuencia, el Gobierno ahora permite que los civiles se armen y llama a los guardias de seguridad privada a trabajar en conjunto con la policía. El decreto llega dos días después del asesinato a un testigo clave en el caso que vincula al presidente con una red de corrupción y narcotráfico. Por otro lado, ante el avance del juicio político contra el presidente, algunos comienzan a abandonar el barco. El canciller Juan Carlos Holguín renunció a su puesto "por motivos personales".Diego Pérez Enríquez, Decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Quito, apunta que "la idea es que tomar una medida, que ese grupo [de asesores] considera que es popular, permitiría revertir una opinión pública muy negativa, transmitiendo la idea de que el Gobierno no solamente está haciendo algo, sino que está revirtiendo una decisión que Rafael Correa tomó en su momento".Exparamilitares exigen al Gobierno de Colombia respetar los acuerdos de pazEl presidente de la mesa nacional de excombatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Jaime Andrés Arias, pidió al Gobierno de Gustavo Petro que se respeten los acuerdos de paz pactados con los grupos que estuvieron alzados en armas. Igualmente, Arias dio aviso de que habrá un comunicado público que mostrará su posición respecto a las negociaciones de paz con otros grupos armados, señalando que esperan la presencia del presidente colombiano.Al respecto, la analista internacional y defensora de DDHH Rosalba Alarcón Peña, cree que "aquí el gobierno de Gustavo Petro tiene que revisar muy bien, es si ellos están buscando un reacomodo, o si realmente están buscando aplicar no solamente el Acuerdo de Ralito, sino aplicar las acciones a las nuevas realidades".ChatGPT prohibido en Italia: ¿por qué, y qué significa para sus usuarios?Italia impuso un bloqueo al uso del chatbot ChatGPT, basado en la tecnología de inteligencia artificial generativa conocida como Generative Pre-trained Transformer (GPT), por incumplimiento a la normativa de protección de datos de los consumidores. La decisión de Italia de prohibir ChatGPT fue anunciada tras descubrirse que la herramienta estaba recopilando y almacenando datos personales de usuarios europeos sin su consentimiento.Al respecto, Victoria Isabel Cardiel Chaparro, corresponsal Freelance en Italia, advierte que "en cuanto a la prohibición de la aplicación de inteligencia artificial ChatGPT, es debido a la gran preocupación que genera el manejo de datos y la pérdida de los mismos, y por lo cual el servicio ha sido bloqueado en el país".Invitamos a los oyentes de 'Octavo mandamiento' a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia y Cristian Galindo.

