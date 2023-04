https://sputniknews.lat/20230404/ebrard-aclara-a-senador-republicano-mexico-no-tiene-que-ver-con-origen-del-problema-de-fentanilo-1137711399.html

Ebrard aclara a senador republicano: "México no tiene que ver con origen del problema de fentanilo"

Ebrard aclara a senador republicano: "México no tiene que ver con origen del problema de fentanilo"

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, aclaró al senador republicano Lindsey Graham que la adicción al fentanilo en EEUU no es culpa... 04.04.2023, Sputnik Mundo

2023-04-04T16:20+0000

2023-04-04T16:20+0000

2023-04-04T16:20+0000

américa latina

andrés manuel lópez obrador

eeuu

fentanilo

méxico

seguridad

lindsey graham

marcelo ebrard

twitter

drogas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/04/04/1137711148_0:0:2733:1538_1920x0_80_0_0_2e36d6cf84933e89ee02055950418266.jpg

El canciller mexicano aseveró que el 86,3% de las personas detenidas por tráfico de fentanilo son estadounidenses. "Por lo tanto, lo que él señala de que mexicanas y mexicanos llevan y traen [drogas] es falso", aseguró Ebrard a tiempo de hacer énfasis en que los informes sobre las acciones de México para combatir el narcotráfico, especialmente el de fentanilo, serán enviados a Graham para que pueda consultarlos.El responsable de la diplomacia mexicana puntualizó que "se está organizando una coalición de diversos países del mundo porque el fentanilo no es un problema solo de EEUU, nos puede afectar a todos". En sus palabras, para el presidente López Obrador, combatir el fentanilo ha sido una prioridad desde 2019.El pasado 3 de abril, Lindsey Graham contestó a las preguntas del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre el fentanilo, los programas para abatir las adicciones y la portación de armas. En él, amenazó con combatir a los grupos mexicanos que trafican drogas."Si decide no [realizar estos cambios], voy a hacer todo lo que está en mi poder para usar las leyes de Estados Unidos para destruir a estos cárteles, y lo que sea necesario para evitar las muertes de decenas de miles de estadounidenses", comentó Graham.Un asunto controversialEl mandatario López Obrador ha sido claro en varias ocasiones al asegurar que jamás permitiría que el Ejército de Estados Unidos intervenga en México bajo ningún motivo o justificación.En marzo, Graham, John Kennedy e incluso el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y el de Seguridad, Alejandro Mayorkas, criticaron al Gobierno mexicano por lo que ellos consideran como acciones ineficaces contra el narcotráfico.Una muestra de ello fue que el 30 de marzo, Graham y John Kennedy presentaron la Iniciativa Narcos, donde, además de la propuesta de designar a los cárteles como grupos terroristas, se sugiere la creación de un grupo de trabajo "con el fin de eliminar la amenaza que representan estos grupos y el tráfico de drogas, particularmente el fentanilo, para los ciudadanos estadounidenses".Un día después, el mandatario mexicano escribió en Twitter como "penosa y decadente" la situación en Estados Unidos."Amenazan con invadir, venden armas de alto poder en sus tianguis, no hacen nada por sus jóvenes, padecen —lamentablemente— de la terrible y mortal pandemia del fentanilo, pero no atienden las causas. No les preocupa el bienestar, solo el dinero, ni fortalecen valores morales, culturales y espirituales y tampoco limitan el consumo de drogas, por el contrario, lo fomentan hasta en el deporte. Es penoso y decadente", lamentó López Obrador.

https://sputniknews.lat/20230322/fentanilo-por-que-es-altamente-adictivo-y-amlo-propone-sustituirlo-en-el-sector-salud-1137152847.html

https://sputniknews.lat/20230401/china-niega-trafico-de-fentanilo-a-mexico-y-responde-a-eeuu-es-una-acusacion-infundada-1137615194.html

eeuu

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

andrés manuel lópez obrador, eeuu, fentanilo, méxico, seguridad, lindsey graham, marcelo ebrard, twitter, drogas, política