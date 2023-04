https://sputniknews.lat/20230404/la-sanidad-publica-que-estan-perdiendo-en-espana-hace-20-o-30-anos-era-magnifica-1137672470.html

La sanidad pública que están perdiendo en España: "Hace 20 o 30 años era magnífica"

La sanidad pública que están perdiendo en España: "Hace 20 o 30 años era magnífica"

Tras la pandemia, el sistema sanitario español sigue bajo presión. Al cansancio acumulado se une la escasez de personal, insuficiente para atender toda la...

En España el acceso universal a una sanidad pública de buena calidad ha sido siempre un orgullo compartido por la sociedad. Las enormes tensiones suscitadas por la pandemia de coronavirus dejó traslucir la entrega denodada de sus profesionales, pero también las fallas de las que adolecía el sistema. Y ahora, prácticamente finiquitada la pandemia, la era pos-COVID-19 viene marcada por una serie de problemas que cuestionan su eficacia y dejan asomar tras de sí la amenaza de una privatización parcial del sistema.Pese a que la situación puede variar en cada comunidad autónoma, lo cierto es que las quejas tanto de los usuarios como de los profesionales sanitarios a menudo convergen. Una cita con el médico de cabecera puede significar hasta tres semanas de calendario, con el pediatra casi un mes y las citas con el especialista nunca son inferiores a varios meses. Para las pruebas diagnósticas, la espera se traduce en plazos cercanos al año. Es decir, la situación es muy difícil en general e insostenible para algunas patologías en particular, donde una espera tan prolongada puede traducirse en un riesgo letal.La atención primaria está desbordadaEste servicio es esencial, pues sobre él se estructura la atención continuada a los pacientes a cargo de los médicos de familia. En los últimos años su deterioro es insostenible. Faltan profesionales y no se cubren las plazas. Cualquier usuario lo puede notar, aparte de la gran demora entre la cita y la consulta no todos los centros disponen de suficientes médicos y pediatras. Y como explica a Sputnik el doctor Marciano Sánchez Bayle, también faltan enfermeros."Las plantillas se dimensionaron sin pensar que lo razonable es que hubiese, como en la UE, 1,4 profesionales de enfermería por cada profesional de la medicina. Pues en España esa relación está por debajo de 1. Es decir, hay más médicos que enfermeros, y esto ha sido así desde el principio". En consecuencia, detalla, "las actividades de prevención, visitas y actividades comunitarias están poco desarrolladas".Según datos del Consejo General de Colegios de Enfermería, 1.100 profesionales de este sector abandonaron España en 2022, casi el doble de los que lo hicieron en 2021 (572), rumbo a Noruega, el Reino Unido e Irlanda, donde obtienen mejores condiciones laborales.Ortí recuerda a Sputnik que la oferta y la demanda marca también los recursos, "algo que el sistema sanitario no ha previsto"."La perdida de poder adquisitivo es evidente. Y si un enfermero cobra en Noruega cinco veces más que aquí, sabe inglés y sabe moverse por Europa, cosa que antes no sabíamos, pues se va", explica. Falta de especialistas y nuevos enfoquesLa escasez de pediatras en muchos territorios del país es un problema que viene de lejos. "Se arrastra desde la crisis de 2008, pero especialmente desde los gobiernos del PP en que fue ministra de Sanidad Ana Mato, cuando se redujo de forma muy importante la convocatoria de plazas de formación de especialistas en pediatría y medicina de familia", recuerda Marciano Sánchez Bayle, el presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP). En sus palabras, aunque desde 2020 la situación ha mejorado y se ha ido recuperando, la situación previa, "los resultados no los vamos a ver hasta 2025 como pronto porque los que no entran hoy, no salen dentro de cuatro años".A juicio de este doctor, la situación en la Comunidad de Madrid empeoró a partir de 2001, año en el que se transfirieron al Gobierno regional las competencias en materia sanitaria. "Los sucesivos gobiernos del PP no actualizaron las plantillas acordes al ritmo con el que se incrementaba la población, que es de las pocas del país que sigue creciendo", afirma a tiempo de señalar la paradoja de que esta situación se da en una población creciente en la que el número de niños como en el conjunto del país disminuye."Esto se debe a dos motivos: a la propia formación de pediatría, muy enfocada a las especialidades pediátricas y que provoca que a los médicos que durante su residencia hayan estado enfocados en inmunología, oncología y otras, no les resulte muy apetecible acabar en un centro de salud. Y segundo, a la actitud de las autoridades sanitarias de la Comunidad, que favorece la contratación de los pediatras en los hospitales en detrimento de la atención primaria, que queda descapitalizada", expuso Bayle."Se nos llegó a decir que no hacían falta médicos preventivistas, que no hacía falta convocar plazas. Pues ahora llevamos cuatro años pidiendo preventivistas", lamenta Rafael Ortí, cuyo centro de trabajo es el Hospital Clínico de Valencia. "Yo mismo tengo ahora una baja laboral que no puedo cubrir. No hay nadie en la bolsa de trabajo, cuando antes podía haber una veintena de personas. Alguien se ha equivocado en la planificación. Y lo que pasa en urgencias es consecuencia del fracaso de la atención primaria".Por otra parte, los nuevos enfoques terapéuticos pueden entrañar una mayor demanda sanitaria. "Por ejemplo, se ha multiplicado por 20 la demanda de pastillas, en parte porque ha aumentado muchísimo el número de personas que tienen tratamientos inmunosupresores. Una psoriasis antes se trataba de manera, digamos, paliativa (calmando el dolor o la estética), pero ahora hay un inmunosupresor que va muy bien, quita el picor y las molestias, pero bloquea la respuesta inmunitaria y obliga a vacunar, pues se aumenta el riesgo de infecciones. Es decir, mejoramos la situación con esa enfermedad, pero generamos otro problema", ejemplifica Ortí al explicar que los recursos son cada vez menores para una demanda cada vez mayor que además puede estar suscitada por los nuevos tratamientos terapéuticos.La calle como expresión del problemaEntre noviembre y febrero dos multitudinarias manifestaciones, de cientos de miles de personas, discurrieron en Madrid en defensa de la sanidad pública y en protesta contra su deterioro. Y no han sido las últimas. Entre las reivindicaciones de la celebrada el pasado 26 de marzo destacaban la contratación de entre 7.000 y 8.000 profesionales sanitarios de todas las categorías en la Comunidad de Madrid, un aumento del gasto sanitario por paciente de hasta 500 euros por año, y que estos puedan ser atendidos presencialmente en un máximo de 48 horas.En otros territorios la situación no es mejor. En Galicia, donde en febrero hubo protestas importantes, hay centros de salud al límite con pediatras que atienden hasta 70 niños al día y, en consecuencia, tienen que alargar de forma habitual su jornada laboral. A mediados de febrero, durante la semana de protestas contra la gestión sanitaria del Gobierno autonómico, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, habló de la posibilidad de limitar a 33 el número de pacientes que un médico de familia puede atender durante su jornada.Toda esta situación provocó la convocatoria de huelgas. En la Comunidad Valenciana, los médicos de atención primaria están llamados a secundarla el 3 de abril. "No sé si es también por interés electoral, por la cercanía de las elecciones, porque la huelga también se podía haber hecho hace tiempo. En mi hospital vemos que uno de los problemas es la falta de tiempo para atender a la demanda, y creo que esto se da a nivel nacional", apunta Rafael Ortí.En la Comunidad de Madrid, los paros en el sector sanitario comenzaron a finales de noviembre y duraron hasta el 15 de marzo, cuando tras 15 reuniones con la Consejería de Sanidad, los sindicatos lograron un principio de acuerdo por el que los médicos obtendrán un complemento fijo de 450 euros mensuales y otros 500 euros adicionales en el caso de elegir el turno de tarde. El acuerdo también prevé limitar el número de pacientes diarios a atender en Medicina de Familia (30 pacientes y 4 urgencias) y en Pediatría (20 y 4). El resultado es que los médicos de familia dedicarán a cada paciente 10 minutos y los pediatras a los niños, 15."El aumento de sueldo no resuelve la situación", afirma Sánchez Bayle al señalar que tampoco cree que haya sido buena idea topar el número de consultas sin incrementar las plantillas porque "en los centros donde se está implantando este acuerdo las demoras están aumentando mucho. Si con 50 pacientes por día la demora hasta la cita era de 9 días, con 34 pacientes la demora se aumentará inevitablemente".Urgencias colapsadasLa demora entre la petición de cita y la entrada en la consulta del médico de familia o del pediatra ha provocado un incremento significativo de las visitas a los servicios de urgencias. Es decir, la gente acude directamente a urgencias para ser atendidos antes que en los centros de salud. El resultado es una sobrecarga inusual del servicio.No obstante, advierte Rafael Ortí, este tema conviene enfocarlo "con perspectiva" y atender a "varios factores". En su opinión, la sanidad pública hace 20 o 30 años era "magnífica" y los médicos de familia estaban "muy cerca" de la gente. "Probablemente no había más médicos que ahora, pero la demanda sanitaria era mucho menor. Por motivos incluso sociológicos, la gente demanda ahora más atención sanitaria que antes". Y pone un ejemplo, "para solucionar una dermatitis atópica, la gente antes utilizaba un champú, pero ahora van al dermatólogo. Ante un problema respiratorio, un catarro, la gente va ahora a urgencias", explicó.En la capital española, una de las chispas que prendió la movilización popular fue la reapertura a finales de octubre de los centros de urgencias de la comunidad autónoma tras haber estado cerrados más de dos años por la pandemia, cuando se derivó a su personal sanitario a reforzar los hospitales. Pero esta reapertura no garantiza la presencia de facultativos, es decir, los usuarios pueden acudir a estos centros y ser atendidos solo por una enfermera. En esta situación, en diciembre un bebé falleció en el centro de salud de un pueblo de la región, Paracuellos del Jarama, sin poder ser atendido por un médico, solo por un enfermero.El otro problema añadido es la inseguridad. Durante su reapertura, arreciaron las agresiones contra los profesionales de estos puntos de atención continuada, supuestamente por la tardanza en ser atendido. Los sindicatos denunciaron la ausencia de personal y recursos como motivo. "No se puede abrir 80 dispositivos con el personal médico de 40", declaró entonces el sindicato AMYTS a la cadena SER.Privatización y sanidad privadaTambién se experimenta una escasez del personal administrativo que atiende centros de salud y hospitales. Para Marciano Sánchez Bayle, estas plantillas se podrían incrementar "ahora mismo" y que si se convocaran plazas, "acudirían a miles"."Nosotros advertimos que hacen falta unos 800 trabajadores más en las unidades administrativas de los centros de la Comunidad de Madrid", declara al subrayar que "en enfermería igual, hoy mismo se podría aumentar su plantel".Con este panorama, las mutuas privadas fueron experimentando un alza en los seguros de salud que ofrecen, un 30% de incremento a nivel nacional en los últimos 10 años, ritmo acrecentado durante la pandemia. En Madrid, hasta el 38% de su población dispone de un seguro privado. Pero los servicios de urgencias de los hospitales privados también están saturados e igualmente experimentan un déficit de profesionales de enfermería. Carlos Rus, presidente de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), la patronal de la sanidad privada, ya en noviembre hablaba de "asfixia" en su sector, al que cada vez llegan más clientes atraídos por pólizas baratas (unos 36 euros de precio mensual medio).¿Es reflejo todo esto de una voluntad política para crear una situación que favorezca la privatización de la sanidad? "El deseo de privatización de la sanidad pública es evidente y en el caso de Madrid ni siquiera se oculta es algo descarado, subraya Sánchez Bayle, porque para empezar, la sanidad pública y la privada son de alguna manera vasos comunicantes. Si la sanidad pública te da cita con tu médico para dentro de 15 días, las alternativas son ir a urgencias o quedarte en casa a ver si te curas solo", concluye el pediatra.

