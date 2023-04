https://sputniknews.lat/20230406/a-trump-le-gusta-la-gasolina-y-biden-se-la-da-1137775575.html

A Trump 'le gusta la gasolina', y Biden 'se la da'

Sin precedentesAsí fue calificada la imputación del expresidente de EEUU, al ser la primera vez que un exinquilino de la Casa Blanca enfrenta esta situación. Las crónicas dirán que Donald Trump llegó al Tribunal Penal de Manhattan en medio de una fuerte presencia policial y que grupos de manifestantes se reunieron frente a la institución judicial para expresarle su apoyo. También dirán los libros de historia, que antes de que tuviera lugar la lectura de cargos, el exmandatario fue puesto bajo arresto y custodia policial y que posteriormente fue dejado en libertad y abandonó el tribunal sin hacer ninguna declaración. Al menos en ese preciso instante.Se describirá, asimismo, con lujo de detalles, que en todo momento Trump estuvo acompañado por el Servicio Secreto, que su detención ha sido procesada en la Oficina del Fiscal del Distrito, que se encuentra en el mismo edificio del juzgado y que tuvo que caminar en solitario por un corredor público hasta la sala del tribunal donde fue procesado.La cabeza visible de estes proceso que está siendo calificado desde muchos ámbitos y por muchos analistas a nivel mundial como 'lawfare', es el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, quien dio su versión de los hechos: que el expresidente fue imputado por falsificar registros comerciales de Nueva York con el fin de ocultar información perjudicial y actividades ilícitas a los votantes estadounidenses antes y después de las elecciones del 2016.Bragg incide en que durante dichos comicios, Trump y otros emplearon un esquema de 'atrapar y matar' para identificar, comprar y enterrar información negativa sobre él e impulsar sus perspectivas electorales, para posteriormente hacer "todo lo posible para ocultar esta conducta, realizando docenas de entradas falsas en los registros comerciales para ocultar la actividad criminal, incluidos los intentos de violar las leyes electorales estatales y federales".El veredictoSi finalmente Trump es hallado culpable, podría enfrentarse a más de 136 años de prisión, pero probablemente permanecería mucho menos tiempo en prisión. Y si se llegara a este veredicto, eso no impediría legalmente que Trump se postule a la presidencia, ya que no tener antecedentes penales no se encuentra entre los requisitos que establece la Constitución de EEUU para determinar quién es elegible para ser presidente.Así, cobran sentido unas recientes declaraciones del exasesor de Seguridad Nacional de EEUU John Bolton: "Si Trump es absuelto, o consigue que se desestime el caso, porque no es legalmente suficiente o lo que sea, eso será como combustible para cohetes, porque podrá decir: 'Les dije que me estaban molestando y, ahora, he sido reivindicado'".No obstante, Bolton matizó que "de ser condenado Trump, el panorama cambiaría completamente, ya que sería bastante improbable que la mayoría de los estadounidenses lo consideraran para la reelección porque no querrán que "un delincuente convicto sea su presidente". Pero, ¿está realmente seguro de eso? ¿Podría Bolton poner las manos en el fuego al afirmar que los votantes de Trump no lo apoyarían en esas circunstancias?"El hecho de que Trump sea el primer expresidente de EEUU que enfrenta un proceso judicial, significa que "Trump, con todos sus defectos, ha sido uno de los pocos presidentes de estos últimos años que no ha sido globalista, y que no ha empezado ninguna guerra. Y esto, la élite del Partido Demócrata y el complejo militar industrial no se lo perdonan. Yo creo que hay un intento muy serio de intentar inhabilitarlo porque tiene serias posibilidades de ser el próximo presidente de EEUU, y esto no lo pueden tolerar", concluye Josep Alsina.

