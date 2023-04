https://sputniknews.lat/20230406/china-no-tolerara-la-provocacion-de-eeuu-y-taiwan-en-california-1137804544.html

China no tolerará la provocación de EEUU y Taiwán en California

China no tolerará la provocación de EEUU y Taiwán en California

La Administración Biden es incapaz de desarrollar lazos con China. La última reunión en California entre el presidente de la Cámara de Representantes de EEUU...

La primera reacción de los funcionarios diplomáticos, administrativos y militares de China a la reunión de McCarthy con Ing-wen en California fue clara: Pekín condena enérgicamente los pasos de EEUU que pueden agravar el conflicto en torno de Taiwán. Los oficiales del país asiático denunciaron que el encuentro perjudica gravemente su soberanía y la integridad territorial.China afirmó que la cuestión de Taiwán es la "primera línea roja" que EEUU no debe cruzar en sus relaciones bilaterales. Entretanto, el país subraya que tomará todas las medidas necesarias para controlar la situación, destacando que las acciones de la Administración de Taiwán podrían llevar a la isla al peligroso borde de la guerra. También advirtieron que el Ejército chino mantendrá un alto grado de preparación para el combate a fin de defender su soberanía nacional.Tsai Ing-wen consideró la reunión con el presidente de la Cámara de Representantes de EEUU una señal de que la isla "no está aislada" en la escena internacional. Así lo manifestó durante sus recientes conversaciones con los líderes de Guatemala y Belice. McCarthy, por su parte, calificó la reunión de "fructífera", pero no confirmó esta valoración con hechos concretos. La declaración de apoyo a la "democracia" de Taiwán y al fortalecimiento de su compromiso constituye la retórica habitual de los políticos occidentales que aspiran a la independencia de la isla.Un telón de fondo con sentidoEste tipo de reuniones no se celebraban en EEUU desde que este país rompió relaciones diplomáticas con la parte taiwanesa en 1979. Al mismo tiempo, en términos de contenido y apariencia, está última reunión parece más un espectáculo político normal, señaló en la entrevista con Sputnik el subdirector del Instituto Nacional de Investigación de Economía Mundial y Relaciones Internacionales E. M. Primakov de la Academia Rusa de Ciencias, Alexandr Lománov.El experto llamó enfatizó el anturaje del encuentro de los oficiales que tuvo lugar en los terrenos de la Biblioteca Presidencial Reagan. En el telón de fondo se sitúa un antiguo Air Force One que ahora se ha convertido en pieza de museo, pero antes se utilizaba para viajes de los presidentes estadounidenses."Podrían haber encontrado una gran variedad de opciones para hacer fotos bonitas, pero las declaraciones y las fotos con el avión presidencial de fondo pretendían aparentemente crear cierta ilusión de carácter oficial de la reunión. Por cierto, durante el viaje del año pasado a Taipéi, Nancy Pelosi voló a la isla en un avión especial, aunque, por supuesto, de rango muy inferior", subraya Lománov.Una prueba de debilidadEl experto chino y observador de temas de actualidad en las relaciones entre ambos lados del estrecho de Taiwán, Bi Dianlong, añadió que la propia reunión, esencialmente de un tercero en la jerarquía de poder estadounidense, con el jefe de la Administración de Taiwán, incluida su declaración sobre la necesidad de seguir vendiendo armas a Taiwán, fue una grave provocación contra China continental.Sin embargo, esta actitud estadounidense y el uso de tal método para contener y presionar a China no es una manifestación de la fuerza de EEUU, sino de su debilidad, señala Bi Dianlong. De acuerdo con sus palabras, los republicanos y demócratas en EEUU llevan tiempo compitiendo por aplicar la política más adversa hacia Pekín. Temen mostrar debilidad ante el país asiático y que esto se descubra y se les eche la culpa, lo que ambas partidos quieren evitar, profundiza el experto chino.Añade que la incompetencia de la política de la Administración Biden hacia China conduce inevitablemente a una escalada de la confrontación entre las partes del estrecho de Taiwán y, en consecuencia, a mayores tensiones en las relaciones entre China y EEUU. Según su punto de vista, ahora EEUU es incapaz de planificar y configurar la política hacia China de forma que promueva las relaciones bilaterales. Nota que todo esto se produce en medio de dificultades internas y externas para el país.Un mayor deterioroDurante la gira de Tsai Ing-wen a América y su encuentro con McCarthy en EEUU, Washington tomó ciertas medidas para que esta reunión resulte menos molesta a China, por eso no hubo sesión informativa sobre el 'tránsito' de Tsai Ingwen, y la reunión del ex secretario de Estado Pompeo con Tsai Ingwen no fue pública. La propia reunión entre Tsai Ingwen y McCarthy fue en la forma de un encuentro abierto, lo que indica, detalla el experto, un intento de reducir el enojo de la reacción china y el intento de la Administración Biden por evitar un empeoramiento de las relaciones chino-estadounidenses. Sin embargo, es poco probable que EEUU haya logrado este objetivo."A juzgar por los resultados, esto conducirá inevitablemente a mayores tensiones en las relaciones chino-estadounidenses y a una escalada de la confrontación entre las dos orillas del estrecho de Taiwán", subraya Bi Dianlong.McCarthy explicó la necesidad de seguir suministros de armas estadounidenses a Taiwán como estrategia probada para disuadir la guerra. Este enfoque estadounidense ya ha causado muchos problemas en el mundo moderno, afirma el experto Alexander Lománov.El experto cree que la principal cuestión se radica en la disposición de las élites y la sociedad taiwanesas a creer en "esta ilusión" de protección por las armas estadounidenses. "Sin embargo, la mayoría de ellos seguramente ven este desequilibrio de poder, pero les parece que con las armas compran el favor y el apoyo político estadounidenses", añade.La respuesta de ChinaLa respuesta de China a la reunión de California podría llegar en cualquier momento, afirma el experto Bi Dianlong. En este momento no va a aplicar contramedidas más enérgicas inmediatamente, porque siempre ha tomado iniciativas de paz. Sin embargo, conserva la "autoridad moral" para aplicarlas en cualquier momento y de cualquier forma. El experto chino hace hincapié en que las acciones posteriores de China dependen de que continúe la cooperación entre EEUU y Taiwán. El incidente también ha aumentado la frustración de China con la actitud de EEUU, que ha probado que no intentan resolver la cuestión de Taiwán y, en contrario, ralentizan la resolución. Las tensiones en torno a Taiwán aumentaron desde principios de agosto de 2022, tras una visita a la isla de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, la de mayor nivel en los últimos 25 años y la primera desde 1997 que incluyó a un titular de la Cámara. La Casa Blanca se distanció del viaje de Pelosi a Taiwán, alegando que la presidenta de la Cámara de Representantes toma sus propias decisiones.A su vez, China percibió esta visita como un incentivo a los secesionistas y lanzó en agosto un amplio ejercicio militar que incluyó fuego real de largo alcance en seis zonas adyacentes a la isla rebelde, y una batería de restricciones económicas a proveedores taiwaneses.Las relaciones oficiales entre Pekín y Taipéi quedaron suspendidas en 1949, después de que las fuerzas del partido nacionalista chino Kuomintang, encabezado por Chiang Kai-shek, sufrieran una derrota en la guerra civil contra el Partido Comunista de China y se trasladaran a Taiwán.Los vínculos entre Taiwán y la China continental se restablecieron solo a nivel empresarial e informal a finales de la década de 1980.

