"Maestros del caos legal": ¿cómo Ucrania destruye la democracia de EEUU?

"Maestros del caos legal": ¿cómo Ucrania destruye la democracia de EEUU?

Los acontecimientos en torno a la persecución del expresidente Donald Trump se desarrollan siguiendo un escenario ucraniano, afirma el líder opositor... 06.04.2023

En su declaración, el diputado del partido ucraniano Plataforma de Oposición Por la Vida (prohibida en Ucrania), Víktor Medvedchuk, expone la esencia del juicio actual del expresidente de EEUU, Donald Trump. De acuerdo con la opinión del opositor, sus raíces provienen de la política estadounidense en torno al suministro de armas a Ucrania y sus reiteradas declaraciones sobre la disposición a "financiar indefinidamente la guerra en Europa del Este". Ante estas intenciones de su Gobierno, los ciudadanos de EEUU al mismo tiempo no entienden la estrategia de las autoridades. Se preguntan por qué el país necesita el conflicto y por qué sus impuestos se dirigen a la financiación de estas hostilidades. Medvedchuk hace hincapié en que el votante estadounidense se enfrenta a diversos problemas graves en su propio país y, por lo tanto, al votante no le interesa seguir financiando el conflicto armado."Aquelarre" de la democraciaMedvedchuk resume que tal estado de cosas en la sociedad de EEUU repercute en que la política de paz resulta atractiva y "está condenada" a la victoria. Sin embargo, existen obstáculos en el camino de paz, y el opositor ucraniano los denuncia, comparándolos con los sucesos en Ucrania. Continúa describiendo el proceso tras el que ha pasado Ucrania y ahora florece en EEUU. Primeramente, se hacen callar a los que mantienen una posición incómoda, en este caso, a los que abogan por la paz. Poseen motivos para acusarles de crímenes inexistentes. Sin embargo, es solo el primer paso y como muestra el caso de Ucrania, no podrán parar, afirma el diputado opositorA continuación, cierran los medios de comunicación "incorrectos" y los partidos con una agenda pacífica. Asimismo, persiguen a las iglesias que llaman al restablecimiento de la paz, prohíben los movimientos políticos, cuya postura no responde a los requerimientos de los interesados, encarcelan a los ciudadanos que llaman por la paz. Medvedchuk nota que todo esto fue realizado en Ucrania mediante esfuerzos de EEUU. Según su punto de vista, el transcurso de cosas actuales en EEUU difieren solo en un detalle importante, que radica en el hecho de que puede provocar una guerra a gran escala, y Trump lo advierte en cada uno de sus discursos. El camino al infiernoAhora "la alabada 'democracia'" ucraniana que fue impuesta por los EEUU ha regresado al último. Esta denominada 'democracia' destruirá las instituciones estatales estadounidenses, al igual que la estatalidad ucraniana fue y ha sido destruida antes, predice el diputado opositor ucraniano."Esto es lo que advierte Trump: 'Somos en muchos sentidos un país del tercer mundo. Somos un país cuya economía se tambalea, cuyas cadenas de suministro están rotas, cuyas tiendas no están llenas, cuyos paquetes no llegan y cuyo sistema educativo está al final de todas las listas...' Medvedchuk está de acuerdo con Trump e indica que Ucrania ya está en el infierno y arrastra al país norteamericano consigo. "Los alumnos ucranianos han superado a sus maestros estadounidenses y se han convertido ellos mismos en maestros del caos legal", añade. Este 4 de abril, el expresidente de EEUU, Donald Trump, fue oficialmente arrestado, convirtiéndose así en el primer expresidente de EEUU en ser procesado penalmente.Sin embargo, se declaró inocente y salió en libertad del tribunal penal de Manhattan. El abogado de Trump, Joe Tacopina, comunicó que los cargos contra su cliente carecían de hechos.De acuerdo con el fiscal de distrito de Nueva York, Alvin Bragg, quien le imputa al magnate 34 cargos penales, Trump y sus asociados acordaron en 2015 un esquema para suprimir información negativa antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Añadió que, como parte del esquema, Trump y otros pagaron a tres personas para encubrir información que podría haberle impedido ganar los comicios de 2016.

