No solo yuanes: ¿qué otras monedas nacionales podrían socavar la hegemonía del dólar estadounidense?

Hay ciertos indicadores de que el dominio del dólar está en peligro. En particular, el yuan chino está ganando impulso en todo el mundo, ya que Rusia está... 06.04.2023, Sputnik Mundo

Sergio Rossi, profesor de macroeconomía y economía monetaria en la Universidad de Friburgo (Suiza) reveló las nocivas consecuencias de esta tendencia. Según el experto, estos cambios afectan muy negativamente a la hegemonía del dólar, sobre todo, a nivel del comercio exterior. Esto también provoca una cierta tensión en las transacciones del mercado financiero, ya que una proporción cada vez mayor de las transacciones se denominan en monedas distintas del dólar, especialmente en yuanes.Actualmente, las economías asiáticas, así como varios países africanos, dependen menos del dólar que en el pasado reciente, notó. Por lo tanto, el sistema financiero de EEUU se encuentra en una posición más débil que antes, ya que no es tan fácil financiar el déficit público a través de la compra de deuda pública estadounidense por parte de organismos bancarios de países extranjeros, como el Banco Popular de China."Estados Unidos está perdiendo así su 'poder blando' en la economía global y en los mercados financieros, ya que es evidente que el mundo se está volviendo multipolar, lo que reequilibra este 'poder blando' con, entre otras cosas, algún tipo de régimen monetario internacional multidivisa", prosiguió Rossi.Constante erosión del dominio del dólarSegún el Fondo Monetario Internacional (FMI), la proporción de reservas de divisas denominadas en dólares se situaba en el 59,8% en el tercer trimestre de 2022, frente al 72% de 1999. Los jugadores internacionales siguen desechando el billete verde a favor de otras divisas para sus reservas, comercio exterior y servicios bancarios.Por ejemplo, Moscú no sólo adoptó el yuan como moneda de reserva, sino que se comprometió a utilizar el medio de pago chino "entre Rusia y los países de Asia, África y Latinoamérica". China y Brasil llegaron a un acuerdo para realizar transacciones comerciales y financieras directamente, cambiando yuanes por reales.El yuan también parece una amenaza para el petrodólar. En 2022, Pekín pidió a los dirigentes del golfo que liquidaran en yuanes sus acuerdos de gas y petróleo con China. Estados Unidos y China siguen siendo los dos mayores consumidores mundiales de crudo, con 18,7 y 15,4 millones de barriles diarios, respectivamente. Es probable que los acuerdos energéticos en yuanes asesten un duro golpe a la moneda estadounidense.Cabe destacar que hay compañías internacionales que ya empezaron a utilizar el yuan. Así, a principios de abril, el gigante energético nacional chino CNOOC y la francesa TotalEnergies cerraron su primer acuerdo de gas natural licuado (GNL) en yuanes a través de la Bolsa de Shanghái. Asimismo, China acordó anteriormente pagar las materias primas energéticas rusas en rublos y moneda china. Según Rossi, hay varias buenas razones para el ascenso del yuan.En particular, Pekín desempeña un papel cada vez más importante en la economía mundial. Por lo tanto, aumenta el número de los contratos del comercio exterior que se denominan en yuan, especialmente en el caso de las exportaciones chinas o las transacciones comerciales en las que participan países que tienen un acuerdo comercial con China, enfatizó el experto.Según el profesor, las sanciones antirrusas se convirtieron en una llamada de atención para una serie de gobiernos que son "conscientes de los problemas que para su economía nacional se derivan del dominio del dólar, sobre todo en lo que respecta a la estabilidad financiera, la financiación del déficit de los gobiernos y el desarrollo económico".EEUU y la UE suelen utilizar sus monedas como arma comercial para castigar a los países que no siguen el rumbo de la política que fue definida por parte de Occidente, esto provoca el impulso a la desdolarización en circunstancias actuales, señaló a Sputnik Chris Devonshire-Ellis, presidente de Dezan Shira&Associates."En los últimos 12 meses esto [militarización del dólar] se ha intensificado, especialmente en lo que respecta a la situación con Rusia. (...) Es notable que la decisión de congelar los activos no se llevó a cabo en ningún tribunal internacional de arbitraje, fue impuesta por el Gobierno de Estados Unidos. Ahora, cuando Estados Unidos se comporta de esta manera, hace que otros países a nivel mundial desconfíen de utilizar el dólar estadounidense como moneda base".Por qué es improbable que el yuan "sustituya" al dólarAun así, esto no significa que el yuan vaya a sustituir al dólar, ya que existen ventajas obvias en el uso no sólo del yuan, sino de las divisas de otros países, según Devonshire-Ellis.Como ejemplo, Devonshire-Ellis citó el reciente acuerdo entre Brasil y China para utilizar ambas monedas en el comercio bilateral señalando que el comercio entre los dos países asciende a unos 163.000 millones de dólares al año, que es bastante significativo, opinó."Hay nuevos mecanismos financieros digitales que les permiten hacer esto [transacciones sin dolares]. Ayudan a evitar el uso del sistema SWIFT, la necesidad de dólares, la necesidad de tener bancos secundarios estadounidenses como intermediarios y todos los gastos relacionados. Si el comercio entre dos países no implica a Estados Unidos, sencillamente no hay razón para utilizar a Estados Unidos como intermediario", explicó el inversor.De hecho, la tendencia a reducir la dependencia del dólar y recurrir a medios de pago nacionales en las liquidaciones internacionales está ganando fuerza. India y Tanzania han concluido recientemente un acuerdo que les permite utilizar sus respectivas monedas en el comercio bilateral.La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) ha ido aún más lejos al tratar de reducir la dependencia no sólo del billete verde, sino también del euro, el yen y la libra esterlina en las transacciones financieras.Así, el 28 de marzo, los ministros de finanzas y los gobernadores de los bancos centrales del bloque celebraron una reunión en Indonesia para debatir cómo pasar a los pagos en monedas locales mediante la mejora de un sistema de pagos digitales transfronterizos de la ASEAN. Inicialmente, el acuerdo sobre este tipo de transacciones se alcanzó entre Indonesia, Malasia, Singapur, Filipinas y Tailandia en noviembre de 2022.En declaraciones a Sputnik en enero de 2023, el economista e investigador ruso Mijaíl Jazin pronosticó que el dominio del dólar llegará a su fin con la aparición de varias zonas monetarias alternativas, que comprenderán las regiones de América Latina, Eurasia, China e India. Según el economista, el proceso ya está en marcha. Jazin también cree que "ahora tiene sentido crear un sistema de pagos que combine los sistemas monetarios de las zonas euroasiática, china, india y latinoamericana".¿Qué le depara el futuro al dólar?A corto plazo, nada amenaza el estatus de moneda de reserva del dólar, según Devonshire-Ellis. El experto enfatizó que sólo el 25% del PIB de EEUU se basa en el comercio internacional, el resto es riqueza nacional estadounidense. Aún así, se plantearán preguntas sobre cómo se valora el dólar estadounidense, señaló el inversor, ya que el dólar es una divisa basada en la deuda."Si nos fijamos en la deuda de Estados Unidos, es significativamente superior a su PIB anual. Esto va a plantear problemas a la hora de valorar la divisa estadounidense cuando nos enfrentamos a una deuda mayor que nuestra propia producción. Eso va a suscitar discusiones en torno al valor del dólar. (...) Estados Unidos debe mucho dinero a muchos países, la viabilidad y la sostenibilidad de eso se va a cuestionar cada vez más", explicó.Hay que tener en cuenta que EEUU no renunciará a su posición dominante sin luchar, según Rossi. Se espera que Washington lance una moneda digital de banca central, denominada en dólares, que podría ser una moneda digital mayorista o minorista emitida por la Reserva Federal.No obstante, el problema es que Estados Unidos ha abusado de su posición, lo que ha provocado una importante erosión de la confianza en él. Ahora, como consecuencia, se está cuestionando y haciendo retroceder el papel del dólar como moneda de reserva mundial, concluyó Devonshire-Ellis.

