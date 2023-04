https://sputniknews.lat/20230407/un-sismo-no-siempre-nace-cerca-del-mar-ni-por-las-placas-tectonicas-estas-son-las-posibles-causas-1137862212.html

Un sismo no siempre nace cerca del mar ni por las placas tectónicas: estas son las posibles causas

Un sismo no siempre nace cerca del mar ni por las placas tectónicas: estas son las posibles causas

Pero en las últimas semanas, algunos movimientos telúricos de baja intensidad han preocupado a la población que vive en la Ciudad de México debido a que los epicentros se generan en Álvaro Obregón y La Magdalena Contreras, alcaldías que conforman a la capital del país.De acuerdo con el maestro en Geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Carlos Ruiz Abad, este tipo de sismos son normales en la localidad."En el caso de la Ciudad de México, los temblores son provocados por dos [razones]: las fallas que se tienen dentro de la [localidad], donde normalmente son sismos pequeños (…). Se registran [principalmente] en zonas como Cuajimalpa, Milpa Alta, Coyoacán, donde hay más fallas, y suelen ser de tres o cuatro grados. La otra es el choque de las placas tectónicas que ocurren en la zona de la costa desde Michoacán hasta Chiapas, donde, al liberarse energía con mayor magnitud, que normalmente será de cinco para arriba, puede hacer que la onda sísmica llegue a la ciudad y percibamos el movimiento", comenta en entrevista para Sputnik.Posibles causas de un temblor en tu localidadSi bien las causas más comunes de un movimiento telúrico están en las fallas y placas tectónicas, hay algunas otras en las que debemos prestar atención, menciona el también docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, que alberga estudios de Geografía.Entre ellas, están las construcciones de cualquier tipo de inmueble y hasta la explotación de mantos acuíferos."Puede haber una relación con el hundimiento de la Ciudad de México. Recordemos que la [capital del país] se encontraba encima de los mantos acuíferos que, al ser sobreexplotados, dejan espacio entre la superficie y sí mismos, y genera este fenómeno. El hundimiento puede causar ciertos movimientos de la ciudad, pero no está 100% relacionado con los temblores que se registren de mayor magnitud", precisa.Otro aspecto es el surgimiento de un volcán, como ocurrió en 1943 con el Paricutín, localizado en el entonces pueblo de Parangaricutirimícuaro, Michoacán, en el occidente del territorio mexicano."Los volcanes van a generar microsismos durante el proceso de erupción. Por ejemplo, los municipios cercanos al Popocatépetl sienten pequeñas vibraciones, que son normales por la exhalación y la fuerza que se está generando", apunta Ruiz Abad sobre el volcán icónico localizado en los límites territoriales de Puebla, Estado de México y Morelos.El experto declara que el fracking y la minería, especialmente si es a cielo abierto, también pueden provocar temblores.Medidas a tomar si tiembla constantemente donde vivesSi vives en una zona donde tiembla cada semana o de manera constante, es importante que acudas con las autoridades locales y federales, ya que las razones de estos sismos pueden ser peligrosas para tu comunidad.En el caso de México, uno de los primeros pasos es llamar al Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) para que realicen una investigación sobre las causas de esos fenómenos."A lo mejor ya no es la falla, sino algún tipo de hundimiento, sobrexplotación de algún recurso o la formación de un socavón. El Cenapred se encargaría de hacer los estudios geológicos correspondiente para ver por qué en esa zona se están registrando estos microsismos. Por ejemplo, en Michoacán, se realizan análisis cuando hay una racha de pequeños temblores, esto por el temor a que se origine un volcán [tras lo ocurrido con el Paricutín]", expone el geógrafo.De igual manera, el maestro en Geografía por la UNAM sugiere que antes de comprar una casa o cualquier inmueble verifiques que los lineamientos de construcción estén en regla.Si las autoridades detectan que la región es insegura, reitera Ruiz Abad, es fundamental que la población sea informada y evacuada para evitar tragedias."Hasta que se logre concluir correctamente la investigación, y ver si existe un riesgo para la población, esta no puede volver a la región de peligro", finaliza.

