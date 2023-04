https://sputniknews.lat/20230407/xi-jinping-pone-en-su-lugar-a-macron-y-von-der-leyen-1137875600.html

Xi Jinping pone en su lugar a Macron y von der Leyen

Xi Jinping pone en su lugar a Macron y von der Leyen

Visita de Macron y von der Leyen no logró objetivos antirrusos. Filtración de "documentos clasificados" de la OTAN. Una de cal y una de arena en el Esequibo... 07.04.2023, Sputnik Mundo

Xi Jinping pone en su lugar a Macron y von der LeyenEl presidente de China, Xi Jinping, se he reunido con el presidente francés, Emmanuel Macron, y con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen en Pekín, y pidió a ambas partes fortalecer la cooperación, promover las relaciones.Asimismo, pidió trabajar conjuntamente en favor de una solución política a la crisis de Ucrania. En este sentido, Xi dijo que la prioridad apremiante es propiciar un cese al fuego y oponerse a las acciones que aviven o compliquen aún más la situación y advirtió que la crisis en Ucrania no es un asunto entre China y la UE.Revelan filtración de "documentos clasificados" de planes de OTAN en UcraniaUna de las noticias más comentadas hoy es la publicación este jueves por el New York Times de la noticia sobre la investigación por el Pentágono de la filtración en las redes sociales de material clasificado en el que se describe el estado del Ejército ucraniano y los planes de Washington y la OTAN para reforzarlo.El influyente diario, que cita a un militar estadounidense, comunicó que los documentos en cuestión, que datan de principios de marzo, constan de fotografías, gráficos de entregas de armas anticipadas, número de efectivos de tropas y batallones, entre otros planes, y se habrían distribuido a través de canales rusos progubernamentales en Twitter y Telegram.Una de cal y una de arena en el EsequiboEl fallo de la Corte Internacional de Justicia rechazó la objeción presentada por Venezuela para desconocer la jurisdicción de la Corte en su litigio con Guyana por la región del Esequibo. Sin embargo, la vicepresidenta Delcy Rodríguez leyó un comunicado celebrando que en esa sentencia se reconozca que la Corte revisará la conducta ilícita del Reino Unido y destaca la validez del Acuerdo de Ginebra de 1966. Venezuela continúa exigiendo la aplicación de este acuerdo, mientras que Guyana espera el fallo de la CIJ sobre la cuestión de fondo.Roberto López, doctor en ciencia política venezolano y profesor de la Universidad del Zulia, señala al respecto que "ciertamente, Venezuela se encuentra ante un problema. Porque el recurso unilateral que está realizando Guyana ante la CIJ pareciera que va a conducir a esa corte a pronunciarse sobre el fondo del diferendo. Y de esa manera estaría anulando la vigencia del Acuerdo de Ginebra".ELN rechaza realizar interciclo previos al inicio del Tercer Ciclo de negociaciones en la HabanaLa delegación de paz de la guerrilla del ELN rechazó la realización de unos interciclos previos al inicio de los diálogos que se realizarán con la Delegación de Paz del Gobierno en la Habana. Esta decisión tiene lugar tras las declaraciones del jefe negociador de la Delegación del Gobierno, Otty Patiño, quien en una entrevista concedida al medio Colombia+20, anunció que antes de iniciar los diálogos del Tercer Ciclo, habrá diálogos previos con la guerrilla. En este sentido, el ELN establece que todo lo que se tenga que hablar y negociar se realizará sólo en las negociaciones del Tercer Ciclo, y no antes.El comunicador social John Alexander Lastra, magíster en Negociaciones Económicas, señala que "el comunicado emitido por la insurgencia deja claro que la delegación del ELN se ataña y se comporta de acuerdo a lo establecido. Y lo establecido es que se continúa con la agenda de negociación".Celebrando el Viernes Santo: tradiciones y gastronomíaLa Semana Santa es una de las festividades cristianas más importantes y solemnes del año, donde la gastronomía no queda fuera de esta fiesta religiosa. Así, la fanesca uno de los platos más exóticos que se consume en Ecuador. Consiste de una sopa espesa en la cual se cocinan una cierta cantidad de granos y cuyo ingrediente sobresaliente es el pescado secado y salado, de preferencia bacalao."Pese a que las tradiciones se están perdiendo poco a poco respecto a la semana santa, antes era prohibido comer carne, hoy las nuevas generaciones comen carne, pollo. Pero aun así la fanesca sigue siendo el plato tradicional obligatorio en los hogares ecuatorianos", señaló el chef internacional ecuatoriano Luis Garces Pozo.Invitamos a los oyentes de 'Octavo mandamiento' a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia y Cristian Galindo.

