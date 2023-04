https://sputniknews.lat/20230411/paraguay-la-polarizada-carrera-presidencial-ingresa-en-su-recta-final-1138010682.html

Paraguay: la "polarizada" carrera presidencial ingresa en su recta final

El país sudamericano se apresta a elegir a su próximo presidente este domingo 30 de abril. En otro orden, Chile aprobó la jornada laboral de 40 horas semanales. Estas y más noticias en 'En órbita'.

Paraguay tendrá sus elecciones presidenciales este domingo 30 de abril. Como particularidad, no habrá segunda vuelta. El candidato que obtenga la mayoría de votos sucederá en el cargo a Mario Abdo Benítez.Una de las novedades de la actual campaña es la ausencia de debate entre los aspirantes. Esto llevó a que la ciudadanía no conozca en profundidad los posicionamientos de los principales aspirantes y sus propuestas.Según los sondeos locales, la instancia la definirán dos candidatos. Por un lado, Sebastián Peña, del oficialista Partido Colorado (Asociación Nacional Republicana), Por otro, el opositor Efraín Alegre, de la Concertación Nacional para un Nuevo Paraguay."Peña se niega a ser parte de un debate polarizado con solo un candidato, Alegre. Alega que deberían participar otros aspirantes bien posicionados. Pero le han ofrecido ese tipo de debate que ha pedido y Peña también se ha negado", dijo a En órbita Ruth Benítez Díaz, periodista política del Diario Última Hora de Paraguay.La periodista indicó que la ausencia de debate disparó el desinterés en los indecisos y en los no militantes activos.Cartes, mandatario entre 2013 y 2018, es acusado por Washington, y hasta por el actual presidente Mario Abdo Benítez, de contrabando de tabaco y lavado de dinero.A su vez, la Casa Blanca le señala vínculos con la financiación de grupos considerados terroristas por la Casa Blanca, caso de Hezbolá.A menos de 20 días de las elecciones, el opositor Alegre aventaja levemente a su contrincante Peña.La última encuesta de intención de voto realizada por la consultora AtlasIntel (con sede en Brasil) evidenció la reñida carrera electoral. Alegre alcanza el 38% de las adhesiones contra 36% de Peña. “Hay 2% de diferencia, esto supone un empate técnico", opinó Benítez Díaz.La periodista destacó la fiabilidad de esta última encuesta con respecto a otras anteriores, realizadas por "grupos cercanos a Cartes que respaldan a Peña, por lo que carecían de credibilidad. En Paraguay hay antecedentes de poca fiabilidad de encuestadoras, estas son y han sido parte de cuestionamientos en el proceso electoral nacional", opinó la entrevistada.Consultada sobre estos datos, Benítez Díaz confirmó el "clima de polarización" revelado en la encuesta de Atlas y afirmó que "se espera un aumento".En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— la aprobación del proyecto de ley que reduce la carga horaria laboral de 45 a 40 horas semanales en la Cámara de Diputados chilena.En otro orden, en pleno año electoral en Argentina, la aprobación del presidente Alberto Fernández es de 30 puntos, valor más bajo desde que asumió la presidencia en diciembre de 2019.El dato surge de la encuesta de la consultora Analogías, realizada entre el 28 y 31 de marzo en las 24 provincias del país.En este escenario, el descontento se evidencia en el apoyo a figuras consideradas outsiders, como el diputado liberal Javier Milei. De acuerdo con el sondeo, el economista, crítico del sistema político y sus dirigentes, tiene una intención de votos de 20,7%En tanto, el oficialista Frente de Todos y la principal fuerza de oposición, Juntos por el Cambio, alcanzan 25,2% y 24.5% respectivamente.En diálogo con Sputnik, el analista y consultor político argentino Carlos Fraga señaló que el apoyo a Milei se explica en el mensaje de explícita oposición a los partidos tradicionales.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

