La 'sinceridad brutal' de Trump

2023-04-12T23:21+0000

2023-04-12T23:21+0000

2023-04-12T23:30+0000

Trump se pronuncia tras ser imputadoEl expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no cree posible que el actual mandatario, Joe Biden, pueda postularse para ser reelecto en las elecciones presidenciales de 2024. "Creo que es casi inapropiado que lo diga. No veo cómo podría ser posible", dijo Trump en una entrevista con la cadena Fox News. Por otra parte, declaró que no piensa retirar su candidatura a las próximas presidenciales de 2024 aunque sea condenado por los cargos penales presentados en su contra en Nueva York. "No, nunca abandonaría. No es lo mío. No lo haría", subrayó.Serbia niega sus supuestos envíos de armas a UcraniaSerbia es uno de los pocos países europeos que se negó, desde el inicio de la operación militar rusa en Ucrania, en febrero de 2022, a imponer sanciones contra Moscú. Sin embargo, en febrero pasado, el presidente del país, Aleksandar Vucic, reconoció que Belgrado podría verse obligado a sancionar a Rusia debido a la presión de Occidente. Esta nación de los Balcanes es candidata a ingresar en la Unión Europea (UE), por eso es objeto de una fuerte presión de parte del bloque comunitario, que trata de alejar a Belgrado de Moscú, vinculados por lazos sólidos.Perú exige la Presidencia de la Alianza del PacíficoEl Gobierno peruano de Dina Boluarte envió una comunicación diplomática a los miembros de la Alianza del Pacífico para realizar consultas entre las partes sobre el traspaso de la Presidencia pro tempore. Lima debió recibir de México la Presidencia de la organización a finales de 2022, pero debido a la crisis política en el país andino, fue pospuesto. México y Colombia no reconocen al Gobierno de Boluarte, sino al de Pedro Castillo como legítimo, lo que generó que Perú retirara a sus embajadores en suelo mexicano. Chile reconoce al de Boluarte, pero mantiene relaciones tensas por la represión a las protestas. Mientras, el Poder Judicial peruano rechazó la apelación de Castillo por su prisión y sus abogados presentaron una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).La politóloga Florencia Tursi Colombo observa al respecto que "México se negó a traspasarle la Presidencia pro tempore a un Gobierno que no fue electo democráticamente y que está violando los derechos humanos". EEUU anuncia nueva estrategia contra el fentaniloLa Casa Blanca anunció una nueva estrategia para el control del fentanilo, lo que incluye aumentar la cooperación internacional bajo una coalición global liderada por EEUU, que buscaría administrar el mercado de los recursos químicos que se emplean en la producción de drogas, al igual que la aplicación de sanciones a productores de químicos no autorizados. Mientras tanto, desde México, el mandatario del país, Andrés Manuel López Obrador, anunció en su conferencia matutina, conocida como la mañanera, que se impartirá una sección especial destinada a "informar sobre las drogas" al público mexicano.El politólogo mexicano Guenady Montoya consultado por nuestro programa, destacó la importancia para el control y prevención del narcotráfico. "La mañanera es un mecanismo, una herramienta de difusión para que se entienda por qué se ha incrementado este problema", dijo respecto al modelo de prevención mexicano."La diferencia entre la estrategia mexicana y la estrategia estadounidense es que, en mucho, la mexicana ha sido planteada desde hace unos años, desde que Andrés Manuel tomó el poder, y está enfocada en atacar las bases, lo social, el porqué está aumentando esta situación, atacando la raíz", agregó que el modelo de Estados Unidos busca tener un control a partir de las farmacéuticas.Día de la Cosmonáutica: los desafíos de la exploración espacial desde Rusia hasta América LatinaDía de la Cosmonáutica en Rusia. Se conmemora el 62º aniversario del vuelo al espacio de Yuri Gagarin. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha participado de las celebraciones en Moscú que comenzaron con la tradicional ofrenda floral en la tumba de Gagarin.Ese camino que inició Rusia, ahora se extiende a América Latina: el planetario de Buenos Aires ha presentado en su fachada una exposición multimedia sobre el hito de Gagarin. Asimismo, dos personalidades latinoamericanas relacionadas con la cosmonáutica y con Rusia comentan en Octavo Mandamiento sus experiencias.

