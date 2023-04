https://sputniknews.lat/20230412/que-mensaje-manda-eeuu-a-rusia-con-los-ejercicios-nucleares-global-thunder-23-1138017325.html

¿Qué mensaje manda EEUU a Rusia con los ejercicios nucleares Global Thunder 23?

¿Qué mensaje manda EEUU a Rusia con los ejercicios nucleares Global Thunder 23?

Esta semana, el Comando Estratégico de Estados Unidos (StratCom, por sus siglas en inglés) realizará ejercicios nucleares como parte de los entrenamientos... 12.04.2023

De manera oficial, desde el propio StratCom se afirmó que los ejercicios nucleares se refieren a actividades planeadas anualmente y no se realizan "en respuesta a acciones que haya hecho otra nación u otros actores". La misma respuesta dio el StratCom cuando se realizaron por primera vez las pruebas del Global Thunder (GT), en octubre de 2014, justo cuando las relaciones entre Rusia y EEUU colapsaron tras el apoyo que dio Washington al golpe de Estado en Kiev.Al igual que en aquella ocasión, ahora EEUU sostiene que las actividades del GT23 están encaminadas a preparar al personal militar para responder de manera efectiva a una amenaza nuclear.El GT23 incluirá el lanzamiento de armas nucleares para simular la defensa ante un ataque contra Washington y garantizar la preparación operativa en coordinación con sus aliados como son el Reino Unido, Canadá, Dinamarca, Australia y Corea del Sur. Generalmente, este tipo de ejercicios incluyen al Comando de Ataque Global de la Fuerza Aérea, el despliegue de bombarderos nucleares sobre América del Norte, de personal responsable del lanzamiento de misiles balísticos intercontinentales y personal de los submarinos nucleares.¿Qué otros ejercicios nucleares ha realizado EEUU?El primer Global Thunder se realizó a finales de 2014. Desde entonces, anualmente se realizan este tipo de ejercicios militares nucleares, siendo el más reciente el de 2021. En 2022 no se realizó el GT y se pospuso hasta abril de 2023 en el marco del conflicto en Ucrania.No obstante, en enero de 2022, un comando del StratCom realizó unos ejercicios denominados Global Lightning en coordinación con el Comando Indo Pacífico de EEUU. Dichas actividades consistieron en "procesos del cuartel general y los procedimientos necesarios para planear y responder a una crisis militar", es decir, no incluyeron entrenamientos de campo.En octubre del mismo año, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) también encabezó los ejercicios Steadfast Noon en los que aliados europeos de Washington se entrenaron para usar armamento estadounidense. Las prácticas se realizaron en Bélgica, el Reino Unido y el mar del Norte, donde participaron 14 países con 60 aeronaves de diferente tipo, incluidos bombarderos con capacidad nuclear, aviones de espionaje y de almacenaje de combustible.Potencias como Corea del Norte también han realizado ejercicios militares nucleares, en este caso por la presencia militar de EEUU y Japón cerca de sus fronteras marítimas. El líder norcoreano, Kim Jong-un, encabezó durante dos días los ensayos para prepararse para un contraataque nuclear en contra de sus enemigos.Rusia también realizó ejercicios nucleares en octubre, conocidos como Grom (trueno, en ruso), mismos que fueron notificados a EEUU como parte de las actividades anuales que constituyen sus obligaciones para control de armas. En esta ocasión, se probaron componentes de los tres elementos de la triada nuclear de Rusia, incluidos submarinos, aviones y sistemas de misiles nucleares terrestres.¿Qué tan peligrosos son los ejercicios?Este tipo de ejercicios pueden derivar en una escalada nuclear, como la que se vio en 1983, cuando la OTAN realizó ejercicios militares conocidos como Able Archer, poco después de que la URSS y la KGB estaban convencidos de que el entonces presidente Ronald Reagan estaba a punto de lanzar un ataque nuclear para acabar con el "imperio del mal" soviético.De acuerdo con documentos desclasificados, el Pentágono tomó una serie de pasos para provocar las sospechas de la URSS, lo que incluyó un transporte silencioso por radio de 19.000 tropas estadounidenses a Europa, organizar entrenamientos con "nuevos procedimientos para la liberación de armas nucleares", y múltiples "deslices" que revelaban como "ataques" vuelos de bombarderos B-52.En 2021, en más documentos clasificados se reveló que las amenazas de los ejercicios Able Arche fueron tomadas tan enserio por la URSS que preparó 100 aviones de ataque con armas nucleares en Europa Central.Aunque la comunicación entre el Kremlin y Washington mejoró desde entonces, EEUU ha instalado infraestructura relacionada con armamento nuclear a lo largo de 1.000 kilómetros de la frontera rusa.Además, EEUU presentó una nueva doctrina militar de "ataque global rápido" que incluye ataques masivos no nucleares con misiles balísticos y de crucero para disuadir al enemigo y mermar su liderazgo político y militar. Esta doctrina la presentó el Pentágono después de que Washington decidió salir del Tratado sobre Misiles Antibalísticos firmado con Rusia, en 2002.

