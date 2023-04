https://sputniknews.lat/20230413/asi-funcionara-la-nueva-comision-de-mexico-para-combatir-el-trafico-de-fentanilo-y-armas-1138057080.html

Así funcionará la nueva comisión de México para combatir el tráfico de fentanilo y armas

Así funcionará la nueva comisión de México para combatir el tráfico de fentanilo y armas

México anunció la creación de la Comisión Presidencial encargada de la coordinación nacional para combatir el tráfico ilícito de drogas sintéticas y armas de... 13.04.2023, Sputnik Mundo

2023-04-13T03:00+0000

2023-04-13T03:00+0000

2023-04-13T03:07+0000

sputnik explica

andrés manuel lópez obrador

méxico

drogas

fentanilo

seguridad

política

washington

eeuu

lindsey graham

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/04/0c/1138060472_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6d23de2067b12f16bfa499738949c7ad.jpg

La violencia derivada del trasiego ilegal de fentanilo hacia Estados Unidos es uno de los temas medulares en la agenda de seguridad del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. "Debido a que el Gobierno de México tiene la obligación de garantizar la protección a la salud, un medio ambiente sano y la Seguridad Nacional, resulta necesario crear un grupo de trabajo encargado de coordinar, promover, proponer, verificar, evaluar y diseñar acciones y estrategias que permitan a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en el ámbito de su competencia, combatir de manera eficaz el tráfico ilegal de drogas sintéticas, y armas de fuego y sus municiones", se lee en el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) este 12 de abril. ¿Quiénes conformarán esta Comisión?Según el decreto, estará integrada por los siguientes funcionarios:"Las acciones de la Comisión se llevan a cabo sin detrimento de las atribuciones y funciones establecidas en la normativa aplicable para sus integrantes. El cargo de las personas integrantes de la Comisión tiene carácter honorífico; tienen derecho a voz y voto, y pueden designar a sus respectivos suplentes, los cuales deben tener como mínimo el nivel inmediato inferior", informan las autoridades mexicanas. Asimismo, la Fiscalía General de la República (FGR) fungirá como invitado permanente: tendrá voz, pero no voto. Solamente cuando la situación lo requiera, la Comisión podrá invitar a personas servidoras públicas de los tres órdenes del Gobierno, así como a integrantes de organismos públicos o privados. Igual que la FGR, tienen voz, pero no voto.AtribucionesLas atribuciones que tiene la Comisión son ocho:Mientras tanto, los integrantes de la agrupación deben cumplir con cinco lineamientos:Más detallesEl Gobierno de México expone que la Comisión sesionará cuando lo convoque su titular (el secretario de Seguridad Pública) o el titular del Ejecutivo.Los acuerdos serán avalados por mayoría de votos y, en caso de empate, el sufragio decisivo estará a cargo de quien encabece el grupo.El decreto entrará en vigor a partir del 13 de abril y la Comisión debe instalarse dentro de los 10 días hábiles siguientes.¿Por qué es relevante?El lanzamiento de la Comisión presidencial encargada de la coordinación nacional para combatir el tráfico ilícito de drogas sintéticas y armas de fuego y sus municiones ocurre en un momento álgido para la Administración del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. En las últimas semanas, el Gobierno de México ha sido criticado por políticos de Estados Unidos como Lindsey Graham por supuestamente no implementar políticas adecuadas para combatir a los cárteles del narcotráfico. Ante ello, presentó su Iniciativa Narcos, en la cual se propone catalogar como "organizaciones terroristas extranjeras" a los grupos del crimen organizado que operan en el país latinoamericano. Con ello, el Gobierno de Estados Unidos tendría autoridad para enjuiciar a personas por tráfico de drogas y de personas.López Obrador ha sido claro en varias ocasiones al asegurar que jamás permitiría que el Ejército de Estados Unidos intervenga en México bajo ningún motivo o justificación.Sumado a eso, está el tema del fentanilo. En Estados Unidos, han fallecido más de 106.000 personas por consumir este opiáceo tan solo en 2022, convirtiéndose en un problema de salud pública para Washington. No obstante, ha sido utilizado también por parte de los políticos, principalmente republicanos, para señalar a México, acusándole de ese problema.Durante semanas, el mandatario latinoamericano increpó esos señalamientos, afirmando que son "hipócritas" y que solo les interesa el dinero, pero no fortalecer los valores de su población.En días recientes, por señalamientos del presidente mexicano, China figuró como otra de las naciones involucradas en la expansión del fentanilo, algo que Pekín ha negado rotundamente. Por ello, Washington y México han tomado cartas en el asunto. El 11 de abril, la Casa Blanca dio a conocer un plan para combatir el tráfico ilegal de fentanilo, que incluye imponer sanciones a compañías que se presten para la producción, tráfico o distribución ilegal de esta sustancia.La estrategia pretende reforzar la cooperación internacional para detener la comercialización del opioide, mejorar la coordinación entre las agencias de inteligencia al interior de Estados Unidos y colaborar con el sector privado.Además, también contempla proteger el sistema financiero para interrumpir los recursos económicos a grupos criminales e impulsar en el Congreso que sigan vigentes los controles para todas las sustancias relacionadas con la droga y los precursores químicos necesarios para su elaboración.

https://sputniknews.lat/20221130/suprema-corte-de-mexico-valida-despliegue-de-militares-en-seguridad-publica-1133024873.html

https://sputniknews.lat/20220909/el-senado-de-mexico-aprueba-que-la-guardia-nacional-pase-a-control-de-la-defensa-1130280136.html

https://sputniknews.lat/20221020/juez-ordena-a-fiscalia-de-mexico-implementar-banco-de-datos-forenses-en-40-dias-1131700220.html

https://sputniknews.lat/20210928/adios-a-la-iniciativa-merida-mexico-y-eeuu-anuncian-un-nuevo-acuerdo-de-seguridad-1116528751.html

https://sputniknews.lat/20221104/ebrard-asegura-que-mexico-sufre-una-pandemia-de-armas-1132131945.html

https://sputniknews.lat/20230403/senador-republicano-responde-a-amlo-usaremos-las-leyes-para-destruir-a-los-carteles--video-1137676071.html

méxico

washington

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

andrés manuel lópez obrador, méxico, drogas, fentanilo, seguridad, política, washington, eeuu, lindsey graham, narcotráfico