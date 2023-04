https://sputniknews.lat/20230414/el-kremlin-predice-fracaso-de-todo-intento-de-legitimar-los-activos-rusos-congelados-1138134267.html

El Kremlin predice fracaso de todo intento de legitimar los activos rusos congelados

El Kremlin predice fracaso de todo intento de legitimar los activos rusos congelados

MOSCÚ (Sputnik) — Cualquier intento de Occidente de legitimar los activos congelados de Rusia está condenado al fracaso, declaró el portavoz del Kremlin... 14.04.2023, Sputnik Mundo

2023-04-14T12:23+0000

2023-04-14T12:23+0000

2023-04-14T12:38+0000

internacional

rusia

sanciones

🌍 europa

unión europea

dmitri peskov

occidente

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/02/03/1094313536_0:10:3113:1761_1920x0_80_0_0_bd9849b5598c5ec0f7e5f8b8934be97f.jpg

El portavoz del Kremlin destacó que es evidente que es imposible "encajar en el derecho internacional estas acciones delictivas de Occidente dirigidas a bloquear nuestras reservas". Así comentó las publicaciones del diario Welt de que la Comisión Europea llegó a la conclusión de que los activos congelados deberán ser devueltos a Rusia una vez finalizado el conflicto. Rusia lanzó la operación militar especial en Ucrania en respuesta a la solicitud de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, para que se les preste ayuda frente al genocidio por parte de Kiev. Numerosos países condenaron la operación, imponiendo una batería de sanciones al país euroasiático.El caso de TeixeiraPeskov destacó que Es Estados Unidos, no Rusia, el país que debe preocuparse por la filtración de documentos clasificados del Pentágono."Es una preocupación de los servicios especiales estadounidenses, no es nuestra", afirmó Peskov. Agregó que el asunto de Rusia es analizar los datos, seguir cuestionando su credibilidad, así como investigarlos atentamente.El pasado 6 de marzo, el diario The New York Times informó, citando a funcionarios familiarizados con el asunto, que se filtró en Internet un nuevo lote de documentos clasificados que incluyen secretos de seguridad nacional de EEUU relacionados con Ucrania, China y Oriente Medio.La mayoría de los más de 60 documentos que se publicaron en línea parecen haberse originado en el Centro de Operaciones de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y el Estado Mayor Conjunto del Pentágono, según los medios estadounidenses.El 13 de abril, EEUU anunció el arresto de un sospechoso por la filtración, empleado de la Guardia Nacional Aérea Jack Douglas Teixeira.La línea directa con PutinAsimismo, Peskov informó que el Kremlin espera que la línea directa con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, tenga lugar en 2023, pero de momento no hay fecha concreta.La línea directa de comunicación de Putin con la ciudadanía suele organizarse anualmente. El presidente responde a las preguntas de la gente, escucha sus peticiones y quejas e inmediatamente da encargos a los respectivos funcionarios.En 2022 la línea directa no se celebró. En 2021 transcurrió el 30 de junio, el jefe de Estado pudo responder a 68 preguntas durante las 3 horas y 42 minutos que duró la rueda de preguntas que fueron seleccionadas entre más de dos millones.

https://sputniknews.lat/20230413/se-filtraron-durante-meses-los-documentos-del-pentagono-revelados-son-solo-la-punta-del-iceberg-1138089898.html

unión europea

occidente

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, sanciones, 🌍 europa, unión europea, dmitri peskov, occidente