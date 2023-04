https://sputniknews.lat/20230414/la-moneda-sur-como-factor-de-soberania-sudamericana-1138120349.html

La moneda Sur como factor de soberanía sudamericana

La moneda Sur como factor de soberanía sudamericana

Tras la propuesta de generar una moneda regional sudamericana denominada Sur, el investigador del Observatorio del Sur Global Ignacio Martín Ruiz dialogó con... 14.04.2023, Sputnik Mundo

Brasil y Argentina han dado un paso hacia la creación de una moneda sudamericana común que pueda usarse tanto para los flujos financieros como comerciales, una iniciativa que no es nueva en el territorio pero que ahora cuenta con un mejor terreno en materia geopolítica, de acuerdo con expertos consultados por Sputnik. Al respecto, "se está presentando un panorama global que empuja a los países a establecer espacios regionales en los cuales se puedan fomentar estas posibilidades", expresó Ruiz. Ello es necesario para "abordar los diferentes vaivenes que se están produciendo debido al conflicto que está teniendo lugar en Ucrania, así como la guerra comercial que está desarrollando EEUU frente a China", sostuvo. Siempre que pensamos en una moneda común "lo primero que viene a la mente es la experiencia del euro en la Unión Europea, lo cual trae aparejado temores en relación a la renuncia de las monedas nacionales, siendo ello completamente comprensible", expresó.El mundo plantea condiciones favorables para la creación del SurNo obstante ello, "el Sur no estaría basado en la experiencia del euro, sino en el proyecto de Keynes referente a Bancor, el cual plantea la creación de una moneda única pero no en reemplazo de las monedas nacionales, sino complementario", dijo. Ello implicaría un "circuito cerrado de comercio para lo que es la región sudamericana, de manera tal que el comercio intrarregional no esté mediado por divisas externas", explicó. Por tanto, todo esto se traduce en "más soberanía sin depender de actores externos", concluyó.Guatemala está en un proceso de "regresión autoritaria"Estamos ante un escenario de posible fraude electoral en vistas de las próximas elecciones generales, dijo a Sputnik el investigador Luis Velázquez.El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó una desaceleración del 3,4% en la economía de Guatemala en 2023, aunque luego registrará sucesivas recuperaciones anuales hasta 2028, informó la institución financiera. Con respecto a la incidencia de ello en la coyuntura política del país, "desde el año 2017 estamos en un proceso de regresión autoritaria, lo cual se ha intensificado con el actual Gobierno por medio de medidas autoritarias para resolver problemas públicos", aseveró el analista.Con respecto a la campaña de cara a las próximas elecciones, "hay un clima de que el fraude se está orquestando impidiendo la participación electoral, aunque tampoco se puede descartar el fraude en el momento de la elección", dijo. Sin embargo, "hasta el momento hay una confianza importante con el sistema de vigilancia y cuidado del voto, aunque las estructuras de impunidad pueden romper estos mecanismos", expresó. En este marco, "se observa arbitrariedad por parte del oficialismo", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales Santiago Caetano realizó un análisis sobre el proceso de consolidación hegemónica de EEUU en la segunda mitad del siglo XX.Sitios de Memoria y tecnología 'blockchain'En el cierre del programa de M24 nos contactamos con Mariana Rizzo y Rodrigo Barbano, con quienes dialogamos sobre el proyecto colaborativo Sitios de Memoria Uruguay, a partir de la cooperación entre el Labotorio web3 Futuria y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación.

