Maduro rechaza injerencia estadounidense en los diálogos con la oposición

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, respondió a las declaraciones de un vocero del Departamento de Estado, quien asegura que EEUU aplicará más... 14.04.2023, Sputnik Mundo

Durante un acto en el Palacio de Miraflores, Maduro aseguró que Caracas no acepta amenazas de nadie y que el imperialismo debería "tragarse sus palabras". El diálogo entre el gobierno venezolano y la Plataforma Unitaria de la oposición se encuentra suspendido debido a que la fuerza opositora no ha cumplido con lo acordado en México: ni se han devuelto los fondos en el exterior, ni se han levantado las sanciones económicas. Mientras, en Colombia se prepara una cumbre de 15 países hacia finales de abril para acercar el diálogo entre las partes.El politólogo venezolano Walter Ortiz advierte al respecto que "hay factores que están viendo el diálogo desde EEUU, y desde algunos actores que no comulgan con la Revolución bolivariana, como una posibilidad de transición o de rendición de la Revolución [...] Y básicamente esa no es la visión que hay desde el Gobierno".

