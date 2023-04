https://sputniknews.lat/20230415/desdolarizacion-en-bolivia-herramienta-contra-el-fantasma-de-la-crisis-financiera-1138175842.html

Desdolarización en Bolivia: herramienta contra el fantasma de la crisis financiera

SANTA CRUZ (Sputnik) — La desdolarización de la economía boliviana, bautizada como "bolivianización" por el auge de la moneda local, el boliviano, es una... 15.04.2023, Sputnik Mundo

La política es apoyada por economistas como German Molina, miembro de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas, y Cecilia Fernández, profesora de Economía de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), quienes dialogaron con Sputnik.La bolivianización de la economía, en detrimento del dólar, consiste en el proceso en que la moneda local recobra mayor importancia y uso en las funciones convencionales del dinero, como medio de pago en comercios, depósitos de valor y créditos financieros.Pero esto no fue siempre así, Bolivia tuvo que recorrer un largo camino de inestabilidad económica ligada a constantes devaluaciones hasta 1985, cuando se registró una hiperinflación y se creó la actual moneda boliviana.Posteriormente, el uso y la vigencia del dólar fue bajando gradualmente hasta el año 2011, cuando los depósitos en bolivianos superaron el 65% en el sistema financiero, según datos del Banco Central de Bolivia (BCB). No obstante, desde febrero Bolivia experimenta una caída de sus Reservas Internacionales Netas (RIN) hasta 3.538 millones de dólares, la cifra más baja en los últimos 16 años, y una escasez de dólares, lo que genera dudas en la población sobre la estabilidad económica. Como una medida preventiva para no perder el valor de su dinero, ante una hipotética devaluación, la gente se volcó a los bancos a comprar dólares, aumentando más la incertidumbre. "Si hubiera una devaluación no habrá un impacto como hubo en la época del expresidente Hernán Siles Zuazo (1982-1985), ahí si fue terrible. Pero sí tendría un impacto fuerte porque inmediatamente se va a trasladar los precios (a otros productos). Por ejemplo, si se devalúa un 10% el boliviano respecto al dólar, inmediatamente los precios suben sobre ese monto", advirtió. La caída de las reservas es transitoria, según Molina, y Bolivia tiene riqueza en recursos naturales como hierro, litio y minerales, que están en proceso de industrialización, que pueden inyectar mayores divisas a la economía nacional en el mediano plazo. La cotización oficial del dólar en Bolivia está en la actualidad en 6,96 pesos bolivianos para la venta y a 6,86 pesos bolivianos para la compra. No obstante, en el mercado negro ronda por los 7,05 bolivianos. "Que la bolivianización se mantenga, se recupere la confianza, la credibilidad y se dé certidumbre a los agentes económicos con medidas como suprimir el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) para el dólar, incentivar los depósitos en dólares y eso permitirá que vuelva la calma y se pueda evitar los problemas que se está viendo, que son coyunturales", opinó. Alerta a los indicadoresLa economista Cecilia Fernández, en contacto con Sputnik, coincide con Molina en que la bolivianización de la economía nacional es un respaldo ante una posible crisis financiera. La académica considera importante monitorear indicadores económicos como la inflación, el crecimiento económico, tasas de empleo y pobreza en el país para ver el comportamiento de la economía boliviana. "El tema de la inflación será importante monitorear y comparar con lo que ocurre en el resto de Latinoamérica, igual es importante estar pendientes del tema del empleo, porque ahí se puede ver si hay temas estructurales que están afectando. Los índices de pobreza, desigualdad y crecimiento económico permiten ver cómo las familias están siendo directamente afectadas", sugirió. Bolivia registró una inflación acumulada de -0,19% en el primer trimestre de 2023 y prevé llegar al 3,28% hasta diciembre, según datos del Ministerio de Planificación. DesventajasUna de las desventajas de la bolivianización es que no permite ganancia real para el productor boliviano, principalmente en tiempos de crisis, según el economista Luis Fernando García, entrevistado por el diario local Los Tiempos. La apreciación del boliviano hace que los costos de producción sean más altos en comparación con el precio de la venta de los productos. "Por ejemplo, si yo vendía una manzana a 8,06, que es un dólar; y luego para mí, un dólar es 6,96, significa que para llegar al precio de la manzana tengo que tener 1,15 de dólar", explicó.En el caso de los exportadores, seguirán recibiendo pagos en dólares, cuyo tipo de cambio está fijo hace 10 años, pero sus costos de producción se incrementaron, y, además, deben añadir gastos por el incremento salarial y aguinaldos anualmente. Mensaje de tranquilidadCómo una señal de certidumbre, el presidente Luis Arce manifestó que la economía boliviana goza de estabilidad y crecerá hasta diciembre a un ritmo del 4,8%, superior a las proyecciones de 1,8% del Fondo Monetario Internacional (FMI) y 2,7% del Banco Mundial (BM). "Pese a este contexto externo estamos bien económicamente, hay síntomas, la economía crece. Cuando una economía está mal, la economía ya no crece. Y Bolivia está creciendo, reconocido inclusive por organismos internacionales", aseguró el 11 de abril, en una entrevista con el canal local Cadena A. El mandatario argumentó que Bolivia cerró el año 2022 con un crecimiento en torno al 4% y con una inflación del 3,1%, la más baja de la región, por lo que ratificó que su país está lejos de una crisis económica. La primera autoridad boliviana también dejó claro que mantendrá medidas como subsidios para los combustibles y alimentos con la finalidad de mantener la estabilidad económica.

