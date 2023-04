https://sputniknews.lat/20230408/la-crisis-politica-en-peru-tambien-afecta-gravemente-a-las-exportaciones-de-bolivia-1137888159.html

La crisis política en Perú también afecta gravemente a las exportaciones de Bolivia

La crisis política en Perú también afecta gravemente a las exportaciones de Bolivia

Luego de un 2022 récord en exportaciones, Bolivia inició 2023 con una caída del 32%, atribuida al conflicto surgido en Perú a partir de la destitución de Pedro... 08.04.2023, Sputnik Mundo

2023-04-08T04:12+0000

2023-04-08T04:12+0000

2023-04-08T04:12+0000

economía

bolivia

perú

📰 crisis política en perú tras la destitución de castillo

chile

luis arce

exportaciones

comercio exterior

📈 mercados y finanzas

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/1b/1136254217_0:59:3431:1989_1920x0_80_0_0_d23a673044a110d546f4dfdd2491d8f9.jpg

El 7 de diciembre de 2022, con la destitución del entonces presidente Pedro Castillo, se inició en Perú una crisis política y social que ya suma ya más de 60 muertes, mayormente atribuidas a la represión de las fuerzas del orden. Además del costo humanitario, la larga protesta peruana contra la presidenta Dina Boluarte y el Congreso —que no da indicios de terminar— también afecta a la economía local y a la de sus vecinos, especialmente Bolivia.Luego de un 2022 récord para las exportaciones bolivianas, por un total 13.653 millones de dólares, en enero de 2023 se registró una reducción del 32% en comparación con el mismo mes del año pasado.Para el Instituto Nacional de Estadística (INE), el mal arranque del año se debe primeramente a las protestas en Perú, que tiene a todas las rutas del país bloqueadas. Por consiguiente, los productos bolivianos no pueden partir por los puertos peruanos de Ilo y Matarani.En segundo lugar, el INE atribuye la caída en las exportaciones a la protesta de 36 días extendida entre octubre y noviembre de 2022 en el departamento de Santa Cruz, el principal productor de alimentos y otros bienes que se van del territorio boliviano al mercado extranjero. El paro se realizó como una medida de protesta contra el Gobierno de Luis Arce por la fecha de realización del censo en el país andino.Quien fue ministro de Autonomías durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019), Hugo Siles, explicó a Sputnik que la caída del Gobierno de Castillo (2021-2022) "ha ocasionado una grieta al comercio exterior boliviano, entre el 12% y 14% de las exportaciones salen por puertos peruanos. Esto significa que hay una afectación importante".Pese a que esporádicamente se reabre el paso fronterizo de Desaguadero, la posibilidad de los camiones bolivianos para llegar al océano Pacífico es incierta.Desde La Paz "se han hecho gestiones para destrabar temporalmente el paso de los camiones y de ciudadanos bolivianos varados, pero resulta insostenible mantener esta situación, toda vez de que hay una afectación directa a la soya, al zinc y a otros productos que necesariamente utilizan los puertos de Matarani e Ilo", consideró Siles.Ante esta coyuntura, el viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, indicó que gestionaba con Chile acelerar el paso de productos bolivianos hacia el puerto de Iquique.Desde la Cancillería boliviana informaron que por Perú salen mayormente productos oleaginosos, como semillas de soya, tortas de soya, aceite de soya, que constituyen el 70% de exportaciones por estos puertos, cuyo destino es mayormente Colombia y Ecuador.Blanco comentó que las exportaciones por Perú se valúan en 5 millones de dólares al día, distribuidos entre 200 y 300 camiones que pasan cada jornada.El viceministro evaluó que sacar productos por Chile "en cuestiones logísticas es más complejo, pero es la única salida".En coincidencia, el exministro de Morales consideró que las exportaciones "van a tener que desviarse o planificarse otro tipo de salidas. Obviamente, los puertos chilenos en este momento son una opción para poder migrar esta carga, que representa el 14% de la carga boliviana".Destino PerúPerú no es solamente un carretera de paso para los productos bolivianos con destino en ultramar. También es donde se quedan parte del gas licuado de petróleo (GLP) y de fertilizantes, como urea, que exporta el Estado Plurinacional.Un hueco del 14% en las exportaciones "significa realmente una cifra considerable. La Cancillería y el Gobierno hacen todos los esfuerzos para paliar esta situación que todavía no tiene una solución definitiva".Por ello, "hay que buscar otras alternativas. Es importante analizar y ver la disponibilidad para migrar los productos y el comercio boliviano hacia Chile. Es una solución por lo menos a corto plazo", dijo Siles, quien también es politólogo y ostenta una maestría en Comercio Internacional.Según el exfuncionario nacional, cambiar de puertos "significaría recalcular costos de transporte y otros, porque la salida por puertos peruanos obedece a ventajas en los costos de transporte y logística".Datos de exportaciónSegún el INE, mientras las exportaciones cayeron en 32%, las importaciones subieron en un 40,6%. En enero pasado, las exportaciones llegaron a 758 millones de dólares, mientras las importaciones llegaron a 1.008 millones de dólares. Esto implica una balanza comercial negativa de 249,5 millones de dólares para Bolivia."El comportamiento de las cifras del comercio exterior boliviano en enero está fuertemente ligado a factores externos e internos, como la crisis en Perú, los paros y bloqueos promovidos por cívicos en Santa Cruz y la mayor importación directa de insumos y aditivos y diésel", dice el reporte del INE.Sin embargo, el instituto prevé que la situación mejore a partir de las inversiones en el sector hidrocarburífero anunciadas por el Gobierno nacional. "La inversión en exploración de hidrocarburos prevista para esta gestión reducirá el comportamiento de las importaciones de combustibles que registraron un incremento en el mes de enero", según la oficina estadística.Las importaciones de combustibles en este lapso llegaron a 361,5 millones de dólares, lo cual representa un incremento del 203,8% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

https://sputniknews.lat/20230225/desaguadero-la-poblacion-del-sur-de-peru-donde-el-gobierno-de-boluarte-no-tiene-entrada-1136193132.html

https://sputniknews.lat/20230407/bolivia-estima-que-la-integracion-economica-sera-posible-con-la-unasur-1137867123.html

https://sputniknews.lat/20230404/argentina-y-bolivia-unen-a-sus-petroleras-para-buscar-reservas-de-gas-1137697137.html

bolivia

perú

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sebastián Ochoa https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Sebastián Ochoa https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sebastián Ochoa https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

bolivia, perú, 📰 crisis política en perú tras la destitución de castillo, chile, luis arce, exportaciones, comercio exterior, 📈 mercados y finanzas, 💬 opinión y análisis