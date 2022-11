https://sputniknews.lat/20221129/que-consecuencias-tiene-para-bolivia-el-paro-de-36-dias-en-santa-cruz-1132994310.html

¿Qué consecuencias tiene para Bolivia el paro de 36 días en Santa Cruz?

El paro indefinido concluyó en Santa Cruz de la Sierra, pero sus consecuencias tanto políticas como económicas todavía se sentirán en Bolivia. En las próximas horas el Senado iniciará el tratamiento de la ley para realizar el censo en 2024, como finalmente aceptaron el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, y el presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo. También en este departamento del oriente boliviano comenzarán el debate para "revisar la relación" con el Estado Plurinacional.En diálogo con Sputnik, el senador Leonardo Loza aseguró que ante las amenazas de "separatismo", las y los asambleístas "estamos en la obligación de cuidar integridad del territorio boliviano".El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) recordó que al inicio del paro, el 22 de octubre pasado, los líderes de la protesta sostenían que el próximo censo se realizaría en 2023 "sí o sí". Lo que siguió fue una larga medición de fuerzas entre el Gobierno de Arce y la oposición.El paro concluyó el sábado 26 de octubre, con la aceptación de realizar el censo en 2024. No hubo otro cabildo ni festejos callejeros. Calvo pidió a la población que levantase los puntos de bloqueo que persistían, seriamente cuestionados hasta por los mismos cruceños que apoyaban al paro, por los abusos cometidos allí a diario contra quienes necesitaran pasar, aunque fuese caminando.Para concluir su paro indefinido no esperaron a que este martes 29 de noviembre se apruebe en el Senado el proyecto de ley del Censo de Población y Vivienda. Con el visto bueno en la Cámara de Diputados ya fue suficiente. Ahora, las y los senadores del MAS podrían retrasar la aprobación de esta ley, con lo cual aumentarían el descrédito en el cual cayeron los cívicos y el gobernador cruceño."Personalmente voy a rechazar esa ley, porque no corresponde", dijo Loza. El presidente Arce ya firmó el decreto 4824 para la realización del censo en 2024. También para que la redistribución de ingresos y de escaños parlamentarios se realice ese mismo año, antes de las elecciones generales de 2025, como reclamaban los manifestantes de Santa Cruz.Y aseguró: "Esta ley es solo por satisfacer los caprichos de algunos políticos de Santa Cruz, que han mentido y usado al pueblo cruceño. No voy a respaldar ese engaño".El senador pidió que se investiguen las cuatro muertes ocurridas en el contexto del paro indefinido, por lo cual hay varias denuncias presentadas contra Camacho y Calvo. Una de ellas es por la quema de la sede de los campesinos, que se produjo el 11 de noviembre.Consecuencias económicas del paroPara Loza, los 36 días de paro dejaron "un desastre económico, productivo, desorden, desgobierno. Ahora la Alcaldía está limpiando los cercos, mientras el gobernador está escondido", dijo Loza.Según el Gobierno de Arce, más de un mes de paro tuvo para el país un costo de más de 1.000 millones de dólares.El gobernador Camacho anunció que este lunes 28 iniciarían las reuniones de un grupo de notables cruceños para analizar la relación con el Estado. La semana pasada, en la agonía del paro indefinido, Calvo expresó: "Bolivia no quiere a Santa Cruz", en referencia a que ningún otro departamento se sumó a su protesta para causar mayor presión sobre el Gobierno.¿Hacia la aprobación de la ley del censo?El diputado George Komadina, de Comunidad Ciudadana (CC), participó de la aprobación del proyecto de ley del censo en 2024.Comentó a Sputnik que lograr el consenso entre las diferentes fuerzas requirió mucho diálogo en la Asamblea Legislativa: "Creemos que esta ley no debe ser revisada en su contenido, porque esto podría obstaculizar su aprobación y crear nuevamente un umbral de incertidumbre. Esperamos que las fracciones más radicales del MAS sean parte de la construcción de esta ley".Los dos partidos de oposición, CC y Creemos —liderado por Camacho—, "manifestamos toda nuestra predisposición a aprobar la ley sin revisión alguna. Introducir reformas, aunque sean bienintencionadas, podrían perjudicar la aprobación de la ley, porque el proyecto debería volver a la Cámara de Diputados. Ahí se pueden crear nuevamente situaciones de conflicto", evaluó.Los 36 días de paro en Santa Cruz le dejaron al diputado la impresión "de que todo este conflicto podría haberse evitado si se hubiese elevado el problema a la Asamblea Legislativa. Hubiéramos podido avanzar más rápidamente y crear consensos"."Todos los bolivianos quieren censo. Ya no es importante el año en que sea, sino la aplicación inmediata de los resultados", destacó Komadina.

