La persecución de Washington al filtrador del Pentágono es un peligro para la libertad de expresión

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/04/0e/1138130231_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5febd5b0850655e3e37629af438f39e2.jpg

Un proyecto de ley de EEUU dirigido a la aplicación TikTok es en realidad un nuevo asalto a la privacidad en línea y al escrutinio público del Gobierno, dijeron a Sputnik dos denunciantes de las prácticas de las grandes compañías tecnológicas.La Ley de Restricción, actualmente en trámite en el Congreso estadounidense, ha sido tildada de ataque contra el desarrollador de software chino ByteDance, cuyo director ejecutivo en EEUU, Shou Zi Chew, fue llevado ante el Comité de Comercio y Energía de la Cámara de Representantes en marzo.La legislación permitiría al Gobierno de EEUU restringir el acceso a las aplicaciones de cualquier empresa que desee, modificando la posibilidad de su uso para proteger a las empresas estadounidenses de competidores extranjeros. Pero los expertos en tecnología y los defensores de la libertad de expresión temen que esta iniciativa abra la puerta a una represión generalizada contra los críticos de la Casa Blanca.Ryan Hartwig dijo que la legislación era "esencialmente la Ley Patriota digital", refiriéndose a la normativa aprobada tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 que permitió las escuchas telefónicas injustificadas de ciudadanos estadounidenses y extranjeros por parte del Gobierno de EEUU.Y añadió: "Es realmente un problema. Van a tomar medidas enérgicas".El proyecto de ley anuncia como objetivo proteger a los niños y adolescentes de contenido dañino, algo que el exempleado de Facebook dijo que tenía validez. "Pero la Ley de Restricción hace mucho más que censurar algunas publicaciones malas. Básicamente les otorga una autoridad general y criminaliza cualquier tipo de discusión política"."Solo criticar o decir cosas negativas sobre el presidente le da autoridad al Gobierno para arrestarme", subrayó Hartwig. "La Ley de Restricción puede castigar a las personas por denunciar una acción gubernamental ilegal".Justo esta semana, el aviador de la Guardia Nacional Aérea de EEUU Jack Teixeira, de 21 años, fue arrestado como sospechoso de las vergonzosas filtraciones del Pentágono de los planes ucranianos para su contraofensiva de primavera que aún no se ha materializado. El joven uniformado fue rastreado a través de un grupo de chat en línea para jugadores de video en la aplicación Discord. El denunciante dijo que sus usuarios deberían "preocuparse".La tecnología blockchain, utilizada por Bitcoin y otras aplicaciones, esencialmente una variante del intercambio masivo de archivos para datos en línea, podrían proteger los derechos de los usuarios, dijo."Hay sitios web que utilizan la tecnología blockchain para evitar la censura, lo cual es genial. Así que hay uno llamado Bastion, que está basado en blockchain y no se puede eliminar de internet", explicó Hartwig, llamando a la herramienta "el futuro de Internet"."A menos que seas un nerd de la tecnología y tengas todo tipo de cosas para ello", dice Hartwig. “Comienza con el uso de un sistema operativo diferente, porque la mayoría de la gente usa Microsoft Windows. Así que muchos se están pasando a Linux, que tiene menos vulnerabilidades", dijo.El uso de una red privada virtual (VPN) protege a los usuarios de los anunciantes que recopilan su historial web, pero "es difícil evitar que eso nos rastree, porque estoy seguro de que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) tiene herramientas que pueden pasar por alto prácticamente cualquier cosa", agregó. "Probablemente saben exactamente lo que estamos conversando ahora".Zach Vorhies enfatizó que el objetivo de espiar en línea no era escuchar a los ciudadanos, sino rastrearlos asociándolos con sospechosos que tenían en el radar.Incluso se han utilizado asistentes de inteligencia artificial, como Amazon Alexa, para grabar las conversaciones de sus usuarios. "La policía usó órdenes judiciales para capturar contenido de audio de Alexa cuando supuestamente no estaban en modo de grabación activo", señaló el experto en tecnología.Vorhies estuvo de acuerdo en que los usuarios de chats como Discord y 4Chan deberían estar "preocupados", porque "ningún espacio corporativo o público es seguro para hablar en privado. Ese barco zarpó hace mucho tiempo". Dijo, además, que el Gobierno de EEUU y las principales corporaciones tecnológicas eran "compañías de mano dura para emplear el monitoreo del contenido utilizando IA"."Vimos esto en las elecciones de 2020, cuando la tienda de aplicaciones de iPhone expulsó a Parler por no utilizar moderación aprobada por contenido", señaló Vorhies. "El Gobierno hace como que juega suave pero en realidad permite que las grandes empresas tecnológicas empleen una censura masiva a través de sus términos de servicio".El gurú de la tecnología dijo que a alguien con los conocimientos de codificación le tomaría alrededor de un día escribir software para un "espacio privado" en internet que las agencias gubernamentales no podrían descifrar."Es mi expectativa que las familias de élite que controlan los gobiernos y las fuerzas armadas estén utilizando espacios privados tan oscuros para comunicarse", aventuró. "No puedo enfatizar lo suficiente el momento emocionante en el que estamos entrando. También es aterrador, ya que estamos entrando en una era de muchas incógnitas. Es obvio que se ha abierto la caja de Pandora, y las élites están empleando ambas manos con mucha fuerza".* Facebook está prohibido en Rusia por actividades extremistas.

