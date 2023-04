https://sputniknews.lat/20230416/la-visita-de-la-ministra-de-asuntos-exteriores-alemana-a-china-reafirmo-la-debilidad-de-la-ue-1138207686.html

La visita de la ministra de asuntos exteriores alemana a China "reafirmó la debilidad de la UE"

La visita de la ministra de asuntos exteriores alemana a China "reafirmó la debilidad de la UE"

El punto de vista ideológico expresado por la ministra de Asuntos Exteriores alemana, Annalena Baerbock, durante su visita a China, contradice la "práctica de... 16.04.2023, Sputnik Mundo

2023-04-16T03:01+0000

2023-04-16T03:01+0000

2023-04-16T03:01+0000

internacional

emmanuel macron

china

unión europea

joe biden

ursula von der leyen

taiwán

eeuu

alemania

olaf scholz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e6/06/18/1127276175_0:0:3081:1733_1920x0_80_0_0_723e54c24b8c0c6caaa16e2781d1384d.jpg

Esta semana, la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, visitó China para discutir varios asuntos políticos importantes con los líderes del país asiático. Durante una entrevista con Sputnik, Tiberio Graziani dijo que la visita de la funcionaria germana esencialmente "reafirmó la debilidad" de la Unión Europea."Baerbock expresó un punto de vista ideológico, en la línea del presidente de EEUU Joe Biden y el primer ministro británico Rishi Sunak, contradiciendo la práctica de lazos económico-comerciales que mantiene Berlín con Pekín", explicó el experto.Baerbock, durante su conferencia de prensa conjunta con su par chino Qin Gang, llevada adelante el viernes 14 de abril, no solo dijo que un cambio de estatus de Taiwán provocaría un "escenario de terror" en el mundo, sino que sería inaceptable, añadiendo que se encontraba "preocupada" por la situación actual del Estrecho de Taiwán, el cuerpo marino que separa la isla de China continental. "Solo hay una China en el mundo y Taiwán es una parte inseparable de ella. El Gobierno chino y su pueblo están defendiendo la integridad territorial del país", sentenció de manera contundente el diplomático asiático.Graziani señaló que si bien el presidente de Francia, Emmanuel Macron, pudo comprender "la posición de China en el contexto de un reequilibrio del orden mundial" e intentó abrir "el camino de la diplomacia concreta" durante su visita a Pekín, Baerbock y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, "todavía repiten el mantra occidental de que China desestabiliza el Indo-Pacífico", lamentó.Cuando se le preguntó qué debería hacer la Unión Europea en la situación actual, donde la Ley de Reducción de la Inflación de Estados Unidos pone en desventaja a las empresas con sede en Europa y Washington impide que el continente desarrolle una mayor cooperación económica con China, Graziani sugirió que la UE debería considerar la opinión de sus miembros."La Unión Europea —si quiere seguir siendo un sujeto unitario— tendrá que tener en cuenta la nueva posición de Francia y la de otros países, como Hungría, por ejemplo, pero sobre todo debe tener en cuenta los intereses nacionales e intereses económicos de Europa Occidental", consideró.Mientras tanto, el coordinador del consejo editorial de la revista World Affairs, Come Carpentier de Gourdon, sugirió que a Baerbock no le gustó la visita del canciller alemán Olaf Scholz a China en 2022. Por ese motivo, argumentó, la jefa de la diplomacia alemana decidió reafirmar "la lealtad de la UE a EEUU después de los comentarios disruptivos de Macron"."Los chinos esperaban esto de ella y simplemente le advirtieron que no politizara los negocios. Mostraron una indiferencia estudiada a sus declaraciones sobre Taiwán, que se hicieron eco de la posición de Estados Unidos", dijo a Sputnik.De Gourdon también especuló que la Unión Europea puede "desintegrarse gradualmente, de facto, si no oficialmente" en temas como Taiwán, y que las divisiones internas en la alianza multinacional pueden aumentar.

https://sputniknews.lat/20230413/macron-apoya-la-politica-de-una-sola-china-para-evitar-la-escalada-de-tensiones-en-taiwan-1138063775.html

https://sputniknews.lat/20230413/taiwan-la-puerta-de-eeuu-para-avanzar-en-asia-1138113120.html

china

unión europea

taiwán

eeuu

alemania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

emmanuel macron, china, unión europea, joe biden, ursula von der leyen, taiwán, eeuu, alemania, olaf scholz, annalena baerbock, qin gang