El analista subrayó que Brasil "podría ser la puerta de entrada de Rusia a América Latina". Brasil puede ser un "plataforma efectiva para que capitales, intereses y parte de la cultura y diplomacia rusa puedan permear gran parte de la región con proyectos efectivos (…) que superen el cerco o aislamiento que generó el conflicto con Ucrania", indicó. El 17 de abril, una fuente de la Cancillería de Brasil dijo a Sputnik que su país considera que la relación con Rusia es "sólida y tradicional", por lo que apuesta a un "diálogo amplio". Asimismo, destacó que ambos países tiene un "intercambio comercial intenso" y aseguró que los productos rusos son "estratégicos para el agro brasileño". Esta declaración fue hecha horas después del inicio de la visita del canciller ruso, Serguéi Lavrov, a Brasil, en el marco de una gira latinoamericana que lo llevará también a Venezuela, Nicaragua y Cuba. Mientras, el presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, propuso crear un formato similar al Grupo de los Veinte (G20) para debatir la situación en Ucrania. Poco antes, declaró que EEUU y Europa deben empezar a trabajar por la paz en Ucrania en vez de incentivar el conflicto. El diario británico The Financial Times informó en marzo pasado, citando al canciller brasileño, Mauro Vieira, que Lula quiere proponer crear un "club de paz" con la participación de China para intentar solucionar el conflicto en Ucrania. A finales de febrero, Lula exhortó a los países no implicados en ese conflicto a encargarse de la promoción de las conversaciones para el restablecimiento de la paz y también llamó a ofrecer a Rusia las "condiciones mínimas" para poner fin a los enfrentamientos.

