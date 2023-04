https://sputniknews.lat/20230418/la-conquista-del-espacio-es-insostenible-sin-que-toda-la-humanidad-una-sus-esfuerzos-1138274166.html

La conquista del espacio es "insostenible sin que toda la humanidad una sus esfuerzos"

Fue el 12 de abril de 1961 cuando el piloto de caza soviético, nacido en Gjatsk, Yuri Gagarin, realizó el primer vuelo espacial tripulado, un hecho histórico para la humanidad y que abrió el camino a la exploración del universo. A bordo de la cápsula Vostok-I el cosmonauta ruso fue el primer ser humano en contemplar la Tierra desde el espacio.En Chile, la Embajada de Rusia, la Casa Rusa y el Planetario de la Universidad de Santiago (USACH) celebraron la fecha con una charla y el estreno de la película Luna Habitada, realizada por el Planetario de Moscú."La figura de Yuri Gagarin es de una persona universal, que tiene significación para toda la humanidad y así debe ser. Y nunca vamos a olvidar que él era representante, también, de mi país", señaló a Sputnik el embajador ruso en Chile, Serguéi Koshkin.Entre los asistentes al evento se encontraba el presidente de la Junta de Vecinos de la Villa Valentina Tereshkova, Sergio Pacheco, quien hizo una emotiva referencia sobre el vínculo que existe entre el país sudamericano y la cosmonáutica rusa.La localidad ubicada en la comuna de Cerrillos, del sector poniente de Santiago, homenajea a la cosmonauta rusa Valentina Tereshkova. Fue el 16 de junio de 1963 cuando su nombre quedó inscrito en la historia de la exploración espacial y mundial, al convertirse en la primera mujer en salir al espacio en la nave Vostok-6. Lo hizo solo dos años después que Yuri Gagarin."Somos de una localidad pequeña de 74 casas autoconstruidas, llamada Villa Valentina Tereshkova en su honor por los dirigentes y vecinos a finales de la década de los sesenta. Una generación humilde, sencilla y trabajadora, llena de sueños y de esfuerzo por lograr tener su casa propia, vecinos organizados como cooperativa", compartió con Sputnik el dirigente vecinal.Una visita inolvidable a ChileValentina Tereshkova tenía tan solo 26 años cuando se convirtió en la primera mujer en el espacio. Fueron 70 horas de vuelo y 48 vueltas alrededor de la Tierra a bordo de la nave Vostok-6Tereshkova, convertida en toda una celebridad y a solo nueve años de su hazaña, visitó Chile invitada por el Gobierno de Salvador Allende (1970-1973). Durante abril de 1972 la cosmonauta rusa visitó la villa que lleva su nombre, donde fue nombrada Hija Ilustre por la municipalidad."Durante su visita dejó una serie de obsequios para los vecinos, como ropa deportiva para los equipos de fútbol y de tenis de Villa Valentina, un equipo de audio de alta fidelidad, un proyector de cine en el cual la comunidad pudo tener acceso a diversas películas de orden cultural y de entretenimiento", detalló Pacheco."Desgraciadamente, todos estos artículos fueron desapareciendo y fueron ocultados durante la dictadura militar (1973-1990)", señaló.La prensa de la época también consignó la visita de la cosmonauta soviética, quien viajó al norte de Chile, donde entregó útiles escolares, se reunió con los mineros del cobre en Chuquicamata y se le entregó la máxima distinción de la Fuerza Aérea de Chile, en la localidad de Cerro Moreno.La proeza de Tereshkova también inspiró a la cantautora chilena Violeta Parra, quien le dedicó la canción Ayúdame Valentina.La cosmonáutica rusa, inspiración globalLos viajes de Gagarin y Tereshkova marcaron un antes y un después en la historia de la carrera espacial. Sentaron las bases para los más de 600 astronautas, cosmonautas y taikonautas que siguieron sus pasos. Por ello, cada 12 de abril se celebra el Día de los Vuelos Espaciales Tripulados.Para la doctora en Astrofísica y jefa de la carrera de Astrofísica de la USACH, Marina Stepánova, quien dictó una charla el 12 de abril en el evento del Planetario de Chile, los aportes de la cosmonáutica rusa, y en particular sobre los estudios de la Luna, son numerosos y se inician en la década de 1950."La URSS lanzó el 2 de enero de 1959 una sonda llamada Luna-1, que viajó por primera vez a otro cuerpo celeste. La sonda pasó a 5.995 kilómetros de la Luna y se convirtió en el primer objeto construido por el humano en orbitar el Sol. Los instrumentos puestos en esta sonda por el grupo de Konstantin Gringauz permitieron por primera vez registrar el viento solar, el flujo de plasmas que emana nuestro Sol", explicó a Sputnik Stepánova.La académica de origen ruso nombró otros de los aportes, como el lanzamiento de Luna-2 el 12 de septiembre de 1959, que logró llegar a la superficie lunar. O la sonda Luna-3, enviada unos pocos días después, que logró obtener la imagen de la cara oculta de la Luna, nunca vista antes.Stepánova recordó, asimismo, la primera caminata espacial, el 18 de marzo 1965, del cosmonauta Alexéi Leónov, un hito tanto para futuras misiones a otros cuerpos celestes como para la construcción y operación de estaciones espaciales.Para abril de 1971, la Unión Soviética ya había lanzado su programa Saliut-1, que dio inicio a una serie de estaciones espaciales con este nombre, reseñó la astrofísica chilena. En 1986 comienza la construcción de la primera estación espacial modular MIR, que durante 15 años recibió a más de 100 cosmonautas y astronautas de 12 países, que realizaron más de 23.000 experimentos científicos.Opinión que comparte Samuel Gutiérrez, profesor del departamento de Física de la USACH, doctor en Ingeniería Eléctrica e investigador del Laboratorio de Exploración Espacial y Planetaria (SPEL) de la Universidad de Chile, quien considera que el desarrollo ruso-soviético ha sido fundamental para la cosmonáutica, porque "siempre ha sido una punta de lanza en lo que a desarrollo espacial se refiere"."Este avance tecnológico está íntimamente ligado al desarrollo científico y con ello al conocimiento que tenemos del cosmos. Hoy en día podemos observar el universo directamente desde el espacio con potentes telescopios espaciales, e incluso directamente vivir en el espacio, tal como sucede en la Estación Espacial Internacional", señala a Sputnik.Llegar a la LunaEn un formato inmersivo y con movimientos de 360 grados, la película Luna habitada está basada en datos científicos obtenidos durante la implementación de los programas rusos de exploración lunar y estudios del Instituto de Investigación Espacial de la Academia de Ciencias de Rusia. En ella se explica la importancia de la conquista de la Luna y las posibilidades que se abren con esta tarea.En opinión de Samuel Gutiérrez, estar "más cerca de nuestro satélite natural nos ayuda a comprender mejor la formación y el desarrollo posterior del sistema solar al que pertenecemos. Esto se debe a la acumulación en la superficie de la luna de material proveniente de rincones remotos del sistema solar, que se conserva prácticamente inalterado".En términos estratégicos, en un futuro no muy lejano, "se pretende instalar un centro-base en la Luna, lo que permitiría la exploración de nuevos mundos de manera más expedita", señaló el investigador espacial chileno.Este último punto es el que más estimula a la profesora Stepánova, quien afirmó que "solo ahora somos capaces de empezar a desarrollar las tecnologías que permitan trabajar en la superficie lunar de manera continua para el bien de toda la humanidad"."Entre las innumerables posibilidades de proyectos científicos a desarrollar, me emociona la posibilidad de construir telescopios gigantes para observar el universo fuera de la atmósfera y, por supuesto, el hecho que la Luna sería nuestro puerto hacia otros planetas de nuestro sistema solar y más allá", agregó la astrofísica.En el filme se habla también de la riqueza mineral de la Luna. El ingeniero Gutiérrez advirtió que distintos países están planificando la explotación lunar, "principalmente por la abundancia de tierras raras, elementos químicos vitales para las tecnologías que forman nuestro mundo moderno. No obstante, la implementación real es un gran desafío tecnológico".Futuras bases lunaresCompletar cada una de las misiones que proyecta el programa lunar ruso, en opinión de Gutiérrez, "es como subir un peldaño dentro del gran objetivo, que es llevar humanos a la Luna". En ese sentido, el investigador considera que "la misión Luna 28 es muy excitante debido a la gran cantidad de información que nos puede entregar el análisis de muestras traídas directamente del suelo del polo sur lunar".A Stepánova lo que más le sorprendió de los estudios y proyecciones de la exploración de la Luna fue "cuan bien es pensada la estrategia de desarrollo del programa lunar, la secuencia de los pasos que aseguran el éxito del programa que culminaría en la construcción de la base lunar".Para la académica chilena, un proyecto como este implica cooperación internacional. "El tamaño de la hazaña es proporcional a la cantidad de recursos económicos y humanos involucrados".Cooperación Rusia-Chile"Chile es un país pequeño en términos de cantidad de habitantes, pero esto no significa que no pueda desarrollar su propio programa espacial y cooperar con otros países. Hasta ahora la cooperación más estrecha ha sido con Estados Unidos, pero no veo razones de por qué no usar caminos similares para cooperar con Rusia", expresó Stepánova."Hoy en día existen esfuerzos en nuestro país por investigar y desarrollar de manera local vehículos espaciales, como los nanosatélites SUCHAI, desarrollados con éxito por la Universidad de Chile", comentó Samuel Gutiérrez.Para el investigador chileno, los intercambios entre países "son claves para permitir la expansión y la profundidad del conocimiento científico. La sinergia generada es fundamental para descubrir cosas nuevas, motivando aún más la investigación".El embajador de Moscú en Santiago, Serguéi Koshkin, comparte la opinión del investigador chileno. "La cultura rusa no se puede negar y parte de esa cultura es precisamente la cooperación científica, más concretamente en el espacio cósmico".

