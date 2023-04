https://sputniknews.lat/20230418/rusia-y-china-le-envian-mas-mensajes-a-eeuu-que-ahora-se-queja-a-brasil-1138316564.html

Rusia y China le envían más mensajes a EEUU, que ahora se queja a Brasil

Rusia y China le envían más mensajes a EEUU, que ahora se queja a Brasil

Vladímir Putin visitó las regiones de Jersón y Zaporozhia. El premier británico, Rishi Sunak, en aprietos por negocios con su mujer. La derecha chilena contra... 18.04.2023, Sputnik Mundo

Más mensajes de Rusia y China a EEUUEl presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha visitado el cuartel general de la agrupación de tropas Dnepr, en la región rusa de Jersón, informó este martes el servicio de prensa del Kremlin. Posteriormente, acudió al cuartel general de la guardia nacional Vostok, en la República Popular de Lugansk. Mientras, también este martes en una reunión con su homólogo chino, Li Shangfu, en Moscú, el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, declaró que la colaboración de Rusia y China ayuda a estabilizar la situación en el mundo y reducir las tensiones.En este contexto, el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, criticó este lunes al presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, por sus afirmaciones de que EEUU debe dejar de fomentar el conflicto en Ucrania. Kirby acusa a Brasil de "repetir como un loro la propaganda rusa y china".Primer ministro británico en aprietos por negocios con su mujerEl Reino Unido suele presentarse como un baluarte en la lucha contra la corrupción y el financiamiento ilegal. Bajo estos motivos impone sanciones a quienes hacen negocios con empresarios rusos, y acaba de anunciar un nuevo plan contra el lavado de dinero y la evasión de sanciones. Pero el primer ministro, Rishi Sunak, parece creer que se encuentra fuera del alcance esas medidas: el Parlamento británico le inició una investigación por no haber declarado que su mujer poseía acciones de una empresa favorecida por un nuevo programa de su gobierno. Y no es la primera vez que le pasa algo similar. En 2022, cuando era ministro de economía, tuvo dos escándalos similares.La derecha chilena contra los migrantes irregularesSi bien el gobierno de Gabriel Boric militarizó la frontera con Perú y Bolivia para controlar el ingreso irregular de extranjeros, para los partidos de derecha en Chile esto no es suficiente. Ahora el Partido Republicano propone establecer un centro de detención en la frontera, nombrar un ministro que se encargue especialmente del tema y dedicarle 2% del presupuesto nacional.Juan Pablo Sanhueza, abogado chileno y presidente de la Fundación Plebeya, explica que "siempre ha existido la necesidad de encontrar explicaciones foráneas a los males que vivimos internamente. Y la explicación foránea más simple, más rápida y más a la mano es, precisamente, que la culpa de todos nuestros males es de la migración. Esto, contrastado con los datos, no se sostiene".AMLO rechaza la intromisión abusiva de la DEA en MéxicoEl presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó la intromisión por parte de la Agencia para el Control de Drogas de EEUU [DEA], en un operativo contra el narcotráfico en territorio mexicano. La molestia del mandatario llega luego de que el Departamento de Justicia de EEUU presentara cargos contra 28 miembros del Cártel de Sinaloa, incluyendo a cuatro hijos del Chapo Guzmán."En el año 2020, se aprobó la ley que regula la presencia de agentes extranjeros en el país, en la que dispone que las misiones extranjeras tienen la obligación de compartir su información con las autoridades mexicanas, fungiendo como enlace para el enlace de ésta", comentó al respecto el politólogo mexicano Guenady Montoya.La desintegración familiar y su impacto en la delincuencia en EcuadorLa desintegración familiar es un problema grave en Ecuador que ha sido asociado con un aumento en los índices de delincuencia. La falta de una estructura familiar sólida y la ausencia de figuras paternas o maternas pueden llevar a los jóvenes a buscar modelos de conducta en las calles, lo que puede resultar en comportamientos delictivos.Galo Salazar, coach y especialista en terapia familiar, advierte que "el núcleo familiar lo es todo, la atención hacia los jóvenes, que se sientan importantes, que sientan el interés de los padres, la ausencia de ello es la raíz de todos los problemas. Por ello la educación debe jugar un papel fundamental en la sociedad".Invitamos a los oyentes de Octavo mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia y Cristian Galindo.

