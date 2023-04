https://sputniknews.lat/20230419/cunado-de-guillermo-lasso-fue-liberado-tras-detencion-policial-1138363486.html

Cuñado de Guillermo Lasso fue liberado tras detención policial

QUITO (Sputnik) — El empresario Danilo Carrera, cuñado del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, e investigado por el caso de corrupción conocido como 'El... 19.04.2023, Sputnik Mundo

américa latina

guillermo lasso

ecuador

danilo carrera

El canal local Teleamazonas citó a fuentes de la Policía Nacional confirmando que Carrera fue puesto en libertad en la mañana del 19 de abril. Según el medio, Carrera había sido retenido para dar su versión en Fiscalía, y luego de esta diligencia quedó en libertad. Trascendió que no hubo orden de detención en contra de Carrera y no cuenta con medidas cautelares alternativas, por lo cual no tiene impedimento para salir del país. El empresario es uno de los investigados en el Caso Encuentro, conocido también como El Gran Padrino, por presunta corrupción en empresas públicas y supuestos nexos con la mafia albanesa. Carrera fue implicado en el caso junto al empresario Rubén Chérrez, asesinado recientemente, y con el exgerente de la empresa coordinadora de empresas públicas, Hernán Luque Lecaro, quien se evadió del país. La investigación de El Gran Padrino se originó tras la divulgación de documentos y audios por parte del medio digital La Posta. Una comisión legislativa propuso realizar un juicio político a Lasso por presunto peculado, acusándolo de conocer dos informes sobre alertas de corrupción en las cuales estaba implicado Carrera y no dar paso a una investigación judicial.

ecuador

guillermo lasso, ecuador, danilo carrera