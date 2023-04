https://sputniknews.lat/20230419/lasso-promete-recurrir-a-la-muerte-cruzada-si-se-aprueba-el-juicio-politico-en-su-contra-1138324415.html

Lasso promete recurrir a la 'muerte cruzada' si se aprueba el juicio político en su contra

Lasso promete recurrir a la 'muerte cruzada' si se aprueba el juicio político en su contra

QUITO (Sputnik) — El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, afirmó en una entrevista con el medio británico 'Financial Times', difundida este 18 de abril, que... 19.04.2023, Sputnik Mundo

2023-04-19T00:35+0000

2023-04-19T00:35+0000

2023-04-19T00:35+0000

américa latina

ecuador

guillermo lasso

danilo carrera

📰 juicio político contra guillermo lasso

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/04/12/1138324221_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_8830ea0767543160ddcc570c615e643e.jpg

Ante la pregunta de si invocaría el método de la muerte cruzada, el mandatario respondió: "Correcto, correcto, eso es lo que declaro". Con ello, retomó esa posibilidad que, según había dicho antes, no quería utilizar. La muerte cruzada es una herramienta constitucional mediante la cual el jefe de Estado puede disolver el Poder legislativo, tras lo cual el Consejo Nacional podría convocar a elecciones generales anticipadas. Al respecto, el diario digital Primicias señaló que "Lasso anunció que, de convocar a una muerte cruzada, lo que implica elecciones anticipadas para la Presidencia, él se presentará nuevamente como candidato, pese a que las encuestas le dan alrededor de un 22% de aprobación". En una entrevista reciente con la cadena CNN, el mandatario aseguró que no existen los votos para su eventual sanción y destitución en el Parlamento. El eventual enjuiciamiento y destitución de Lasso será posible solo con el voto afirmativo de 92 de los 137 legisladores. Este proceso de juicio político en marcha guarda relación con irregularidades en los contratos entre Flopec (Flota Petrolera Ecuatoriana), una empresa estatal de transporte marítimo, y Amazonas Tankers, compañía que se dedica al transporte de crudo. El mandatario ecuatoriano es acusado de no haber ordenado una investigación judicial pese a haber conocido dos informes que alertaban sobre indicios de corrupción en empresas públicas y sobre presuntos nexos con la mafia albanesa, un caso en el que fue implicado su cuñado, el empresario Danilo Carrera.Sin embargo, el ministro de Gobierno, Herny Cucalón, sostiene que no existen pruebas para este proceso de enjuiciamiento político. Un total de 41 comparecencias están previstas desde este 18 de abril y hasta el 26 del mismo mes ante la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional del Ecuador, como parte del proceso de juicio político.

https://sputniknews.lat/20230418/inician-comparecencias-en-proceso-de-juicio-politico-contra-lasso-1138311799.html

https://sputniknews.lat/20230306/juicio-politico-o-muerte-cruzada-los-escenarios-que-afronta-lasso-en-ecuador-1136520902.html

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ecuador, guillermo lasso, danilo carrera, 📰 juicio político contra guillermo lasso