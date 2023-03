https://sputniknews.lat/20230315/el-presidente-de-ecuador-pide-investigar-a-su-cunado-y-desvincular-a-dos-generales-1136867112.html

El presidente de Ecuador pide investigar a su cuñado y desvincular a dos generales

El presidente de Ecuador pide investigar a su cuñado y desvincular a dos generales

QUITO (Sputnik) — El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, instó el 14 de marzo a la Fiscalía General del Estado a investigar a su cuñado, el empresario... 15.03.2023, Sputnik Mundo

"El jefe de Estado pidió a la Fiscalía que investigue a Danilo Carrera (...) ha solicitado la desvinculación de dos generales de las filas de la Policía Nacional", dice un comunicado gubernamental titulado "El presidente de la República no solapa a nadie". La nota señala que Lasso nunca ordenó el archivo de una informe policial, denunciado recientemente como parte de la investigación denominada "El Gran Padrino". Las revelaciones implicarían a Carrera al frente de una red encargada en vender cargos y contratos en empresas públicas y lo señalan muy cercano al operador político Rubén Cherrez, vinculado a su vez con el narcotráfico. Según trascendió, la mafia albanesa habría financiado con un millón y medio de dólares la campaña del candidato Lasso en 2021. El comunicado del gobierno indica que "si esa investigación luego fue considerada sin méritos, en esa decisión nada tuvo que ver el presidente de la República". El lunes, la presidenta de la comisión legislativa que investigó estos hechos, Viviana Veloz, dijo que Lasso conoció ese informe policial y no hizo nada al respecto. El mandatario fue informado, además, de un informe de la Secretaría Anticorrupción sobre indicios de hechos de corrupción en el gobierno pero indicó no divulgarlo. El presidente podría enfrentar un juicio político en el órgano parlamentario por estas denuncias investigadas por la comisión legislativa, cuyo informe final recomienda su enjuiciamiento político por delitos contra la administración pública y la seguridad del Estado.

