https://sputniknews.lat/20230419/eeuu-busca-un-nuevo-alca-en-latinoamerica-con-el-agua-litio-combustibles-y-alimentos-1138369233.html

"EEUU busca un nuevo ALCA en Latinoamérica con el agua, litio, combustibles y alimentos"

"EEUU busca un nuevo ALCA en Latinoamérica con el agua, litio, combustibles y alimentos"

El dirigente social y precandidato a presidente de Argentina, Juan Grabois, dijo que el objetivo de EEUU es conformar un nuevo ALCA, en referencia a la... 19.04.2023, Sputnik Mundo

2023-04-19T19:02+0000

2023-04-19T19:02+0000

2023-04-19T19:02+0000

américa latina

💬 opinión y análisis

eeuu

📈 mercados y finanzas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/108844/83/1088448361_0:161:1280:881_1920x0_80_0_0_9e11089ff092e27ec0f88f1087ae8e21.jpg

"No queremos ser el patio trasero de EEUU ni el granero de China. Queremos una Latinoamérica unida, desarrollada y soberana en un mundo multipolar, pero el nivel de injerencia norteamericana es escandaloso. Buscan un nuevo ALCA, esta vez, Agua, Litio, Combustibles y Alimentos", manifestó a Sputnik Grabois a esta agencia al ser consultado por la visita a la región de la jefa del Comando Sur estadounidense, Laura Richardson, sobre la cual se manifestó en "repudio total". Richardson mantiene reuniones con líderes castrenses y diplomáticos en Chile, se reunió el lunes con el ministro de Defensa argentino, Jorge Taiana, en una gira por la región que busca discutir aspectos de seguridad en el marco de la disputa geopolítica con China. Al respecto, Grabois propone que América Latina tenga una política multipolar, que consiste en negociar con todos y hacer los mejores acuerdos para el desarrollo nacional y latinoamericano. Pasó casi un año de la última visita de Richardson a Sudamérica, región donde EEUU tiene posados sus ojos, sobre todo por los recursos naturales, según admitió la propia militar en enero pasado, cuando destacó el llamado triángulo del litio; "las reservas de petróleo más grandes", "los recursos de Venezuela, con petróleo, cobre, oro", los bosques de la Amazonía; y, por último pero no menos importante, la reserva del "31 por ciento del agua dulce del mundo". Para el dirigente del Frente Patria Grande, en los últimos tres meses "se incrementó el intervencionismo norteamericano" en la región, sobre todo en Argentina, país sobre el que pesa "la espada de Damocles" del préstamo otorgado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y sus consecuentes obligaciones. EEUU "tiene una capacidad extorsiva sobre algunos países muy fuerte, entonces es una política extorsiva", admite el dirigente, hombre cercano al Papa Francisco, aunque confía en que el eje integrado por los presidentes Andrés Manuel López Obrador (México), Gustavo Petro (Colombia) y Luiz Inacio Lula da Silva [Brasil] pueda "torcer la balanza". "El nivel de incidencia que tiene esta gente sobre los jueces, sobre los grandes medios de comunicación y sobre un sector grande de la política hace que cualquiera que plantea una posición soberana sea visto como enemigo y sea castigado tremendamente como le ha sucedido a Cristina durante toda su trayectoria y como nos sucede a nosotros, que no nos planteamos como enemigos de ningún Estado, pero sí buscamos una posición soberana, latinoamericanista y de multipolaridad, digamos, un poco lo que está tratando de hacer Lula", comentó. Pero, ¿conserva Lula esa influencia en la región? Consultado acerca de una posible intervención militar de EEUU en la región para apoderarse de los recursos naturales, Grabois se manifestó escéptico de tamaña resolución, aunque no por cuestiones de fuerzas. "No tienen ninguna necesidad de hacer nada de eso porque la verdad que no estamos defendiendo nuestros intereses en el plano jurídico, en el plano político. Entonces, yo no creo en eso, nosotros tenemos toda la posibilidad de tener una estrategia soberana que no implique ningún tipo de confrontación ni cerrar a ningún acuerdo, a ningún mercado, pero una cosa es eso y otra cosa es ser la cantera de los intereses foráneos, es lo que en algún momento se llamó el nacionalismo de los pueblos suprimidos. Es, básicamente, que no se roben todo y que las riquezas naturales y humanas que tenemos permitan el desarrollo integral de nuestro subcontinente y particularmente de nuestro país", argumenta. Finalmente, arguye que el condicionamiento del FMI a que el pueblo argentino "se empobrezca" conduce a que las únicas opciones electorales realistas para los comicios de octubre en Argentina sean "fuerzas de centro derecha, pro norteamericanas, como expresan [el Jefe de Gobierno de Buenos Aires] Rodríguez Larreta y [el actual ministro de Economía de la Nación] Sergio Massa". "¿Por qué la han atacado históricamente a Cristina? Porque ella representa eso en términos de orientación geopolítica. Entonces, por eso la proscribieron, por eso la mandaron a matar, y hasta ahora, los únicos que estamos planteando eso somos nosotros, no estamos escuchando otro espacio de lo planteé", cierra.

https://sputniknews.lat/20230415/brics-incide-en-una-reconfiguracion-del-sistema-internacional-donde-occidente-no-lleve-la-batuta-1138159667.html

https://sputniknews.lat/20230406/plan-de-america-latina-contra-la-inflacion-muestra-integracion-productiva-y-sin-eeuu-de-por-medio-1137783019.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

💬 opinión y análisis, eeuu, 📈 mercados y finanzas