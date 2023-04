https://sputniknews.lat/20230419/una-ley-en-peru-podria-generar-un-fuerte-desbalance-en-su-sistema-publico-de-pensiones-1138254082.html

Una ley en Perú podría generar un "fuerte desbalance" en su sistema público de pensiones

El Congreso de Perú aprobó un Bono de Reconocimiento para los trabajadores que abandonaron el sistema público de pensiones, a cargo de la Oficina de... 19.04.2023, Sputnik Mundo

El Congreso de Perú dio el visto bueno a un Bono de Reconocimiento de los aportes realizados por quienes migraron de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) —ente perteneciente al Sistema Nacional de Pensiones (SNP), de carácter público— al sistema privado de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) entre 2002 y 2021, algo que según el Gobierno, podría generar un éxodo de aportantes del ente público de pensiones.La medida busca que los más de 3,1 millones de trabajadores que se cambiaron de sistema en ese período no sufran la pérdida de sus aportes y el consecuente perjuicio en sus futuras pensiones.En diálogo con Sputnik, el analista político peruano Martín Manco sostuvo que, si bien es cierto que "podría beneficiar a muchos peruanos que se han afiliado al sistema privado de pensiones, las AFP, por otro lado, podría generarle un problema a aquellos pensionistas que reciben su pensión en la ONP".Para el experto, las implicaciones de esta iniciativa "son fuertes" y, por ese motivo, "incluso el Ejecutivo la observó por sus consecuencias económicas".En la misma línea, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) peruano presenta reparos frente a la normativa debido a que podría suponer la "partida de defunción" de la ONP. La reglamentación no solo habilita otorgar este beneficio a los exaportantes, sino que deja abierta la posibilidad del reconocimiento a trabajadores que se cambien de sistema en el futuro.Manco coincidió en que la aplicación de este bono podría incentivar el traslado de los aportantes al sistema privado, lo que "generaría un fuerte desbalance de dinero para la ONP".Según datos oficiales, la normativa podría tener un costo fiscal de casi 40.000 millones de soles, unos 10.000 millones de dólares. Esto implica que, de no reunir el financiamiento necesario dentro de la ONP para el pago de las pensiones, estas deberán ser financiadas íntegramente por el Tesoro Público.El MEF estima que otros 1,9 millones de aportantes de la ONP podrían trasladarse a una AFP tras contar con el bono de reconocimiento. A estos se sumarían 2,7 millones de usuarios que dejaron de realizar aportes al sistema público a los que podría resultarles más conveniente afiliarse a una AFP.En el pasado, Perú otorgó otros tres bonos de reconocimiento a quienes contaban con al menos cuatro años de aportes —consecutivos o no— al SNP. El Bono 1992 contempló a quienes aportaron al SNP entre diciembre de 1982 y diciembre de 1992, el Bono 1996 a los que lo hicieron entre 1987 y diciembre de 1996 y finalmente el Bono 2001 a los que realizaron aportes entre 1992 y 2001.Solo aquellos aportantes que migraron a una de las cuatro AFP que existen en el país —AFP Habitat, AFP Profuturo, Prima AFP y AFP Integra— hasta fines de 2001, tenían la posibilidad acceder a un bono y trasladar sus aportes.¿Cómo funciona?Todos los usuarios de la ONP tienen la posibilidad de cambiarse al sistema privado aunque, de acuerdo a la normativa, no todos tienen derecho a recibir el Bono de Reconocimiento, que reconoce los aportes realizados por el trabajador al sistema público. Quienes no están habilitados para acceder al Bono, pueden perder los aportes realizados.En Perú, los trabajadores pueden jubilarse a los 65 años de edad y con al menos 20 años de aportes registrados. Bajo el SNP, los peruanos aportan el 13% de sus salarios durante su vida laboral y al momento de jubilarse reciben una prestación fija sujeta a mínimos y máximos.De acuerdo con estudios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con el sistema público, "los trabajadores de menores ingresos obtienen una prestación mayor que la que hubieran obtenido con sus contribuciones, mientras que, para los trabajadores de ingresos altos, la relación es inversa".Por otra parte, el Sistema Privado de Pensiones (SPP) es un sistema de capitalización individual en donde los aportes del trabajador son depositados en una cuenta personal para financiar la futura pensión. El valor, en este caso, no tiene mínimos o máximos, sino que depende del ahorro generado en la cuenta.Bajo el sistema privado, los afiliados peruanos tienen también la posibilidad de realizar el retiro de los fondos de sus cuentas. Usualmente, esta acción se realiza por aquellos trabajadores que no reúnen los requisitos para jubilarse en el sistema público.Para Manco, no es casual que esta medida llegue luego de que el Gobierno peruano permitiera el retiro de fondos de pensiones de las AFP de manera anticipada, como forma de paliar los efectos económicos de la pandemia por COVID-19."Se permitía que los aportantes de las AFP retiraran hasta el 95,5% de sus aportaciones, dejando a las AFP prácticamente sin liquidez" explicó el experto, que agregó que este nuevo bono "es una forma de inyectar dinero al sistema privado" bajo la excusa de beneficiar a 3 millones de peruanos.Al momento de incorporarse al mercado laboral, según la normativa peruana, los trabajadores deciden a qué sistema acogerse. En caso de optar por el sistema privado, deberán permanecer los primeros dos años a la AFP que tenga menor comisión por administración.El experto consideró que "el sistema privado de pensiones ha resultado un fracaso en el país, como lo ha sido en Chile o en Argentina" y explicó que muchos trabajadores se pasan a las AFP porque las pensiones que otorgan las ONP "no son muy altas".

