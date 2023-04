https://sputniknews.lat/20230421/esta-eeuu-considerando-participar-en-los-dialogos-de-paz-del-gobierno-de-petro-y-el-eln-1138441333.html

¿Está EEUU considerando participar en los diálogos de paz del Gobierno de Petro y el ELN?

El Gobierno de EEUU podría considerar su participación en los diálogos de paz en Colombia, si se cumplen algunas condiciones, reveló un asesor de seguridad de... 21.04.2023, Sputnik Mundo

En línea con la política del Gobierno colombiano, la paz fue uno de los temas centrales durante la visita del presidente Gustavo Petro a Washington, en la que se reunió con su homólogo estadounidense, Joe Biden, el 20 de abril.En este marco, el asesor de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental del presidente Joe Biden, Juan González, reveló a El Tiempo que EEUU podría considerar designar un enviado especial para participar de los diálogos de paz en Colombia, en caso de que las negociaciones sean serias y se encuentren avanzadas."El compromiso y el enfoque nuestro es apoyar los esfuerzos de paz en Colombia, pero también reconocer que fundamentalmente eso es un debate y un proyecto colombiano y nosotros debemos de apoyar esas aspiraciones", sostuvo.El Gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) invitaron a EEUU a participar de los diálogos de paz en noviembre de 2022, así como a Alemania, Suecia, Suiza, y España, en calidad de "acompañantes" de este proceso.En ese sentido, Prieto explicó que el caso más reciente fue en 2015, durante la administración de Barack Obama (2009-2017), con Biden como vicepresidente, cuando Washington envió a Bernard Aronson a acompañar los diálogos de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)."Esta negociación ya estaba avanzada en por lo menos dos años y ya se había escrito parte del articulado que configuró el acuerdo final de paz", señaló Prieto.Para el experto, tanto en aquella ocasión como ahora, EEUU busca que haya una etapa muy avanzada en la negociación con el ELN, con compromisos claros, y de esta forma acompañar "negociaciones específicas".Prieto opina que una potencial participación en los diálogos de paz bajo estas condiciones, "tiene que ver con una estrategia política y mediática" por parte de la Administración Biden. Se busca que "no haya un conflicto de intereses entre la misma agenda de la política exterior estadounidense como de los asuntos internos de Colombia".Según la visión del analista, Washington no buscará "una participación directa en el inicio de esas negociaciones cuando todavía no se tiene claro cómo se van a desarrollar, cuáles van a ser los objetivos, cuáles van a ser las acciones que conduzcan al desarme y a la construcción de paz con el ELN".

