Juicio político contra el presidente Lasso "está caído"

QUITO (Sputnik) – El ministro de Gobierno de Ecuador, Henry Cucalón, afirmó este 21 de abril que "está caído desde el punto de vista jurídico" el proceso de...

"Al día de hoy, en la parte jurídica, el juicio está caído; eso es una realidad", dijo Cucalón en entrevista con la emisora radial i99. El funcionario aseguró que es una vergüenza lo que está sucediendo en las audiencias de la comisión legislativa de Fiscalización y Control Político, donde tienen lugar las comparecencias de los testigos de las partes.Dichas audiencias iniciaron esta semana y, según los interpelantes, en apenas tres días ya se ha demostrado el delito de peculado que se le imputa al mandatario debido a presuntas irregularidades en un contrato entre la empresa pública Flopec y Amazona Tankers. La contraparte, sin embargo, responsabiliza al presidente Lasso por no haber suspendido dicho contrato pese a conocer que era lesivo para el Estado por el costo elevado del alquiler de los buques para trasladar combustible y no ordenar una investigación al respecto. El juicio político fue promovido en el Parlamento tras la denuncia de un medio de comunicación de una presunta red de ventas de cargos y contratos en empresas del sector público, donde fue implicado el cuñado del mandatario, el empresario Danilo Carrera. Hasta el próximo día 26 de abril se desarrollarán las comparecencias en la comisión legislativa de Fiscalización y Control, la cual posteriormente tendrá diez días para elaborar un informe donde recomiende o no la realización del juicio político en el pleno legislativo.

