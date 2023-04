https://sputniknews.lat/20230422/china-podria-desarrollar-tecnologia-para-controlar-satelites-enemigos-segun-el-pentagono-1138501363.html

China podría desarrollar tecnología para controlar satélites enemigos, según el Pentágono

China podría desarrollar tecnología para controlar satélites enemigos, según el Pentágono

Según el 'Financial Times', que tuvo acceso a los documentos filtrados pertenecientes a la inteligencia de EEUU, el gigante asiático construye armas... 22.04.2023, Sputnik Mundo

2023-04-22T04:57+0000

2023-04-22T04:57+0000

2023-04-22T04:57+0000

internacional

china

pekín

financial times

cia

washington

📰 filtración de documentos clasificados del pentágono

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/08/1136594771_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_66262a1e326def9aa3758be71a6471fe.jpg

El diario británico afirmó que la tecnología china podría "denegar, explotar o hackear" satélites de países enemigos."Los ataques cibernéticos más ambiciosos de China tienen como objetivo imitar las señales que los satélites enemigos reciben de sus operadores, engañándolos para que sean tomados por completo o funcionen mal durante los momentos cruciales del combate", señala el artículo.El Financial Times afirmó que la información incluida en la serie de documentos filtrados del Pentágono advierte que de esta manera China podría "tomar el control de un satélite, haciéndolo ineficaz para apoyar las comunicaciones, las armas o los sistemas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento". "China sigue invirtiendo agresivamente en tecnología destinada a perturbar, degradar y destruir nuestras capacidades espaciales", manifestó el mes pasado ante el Congreso el general Chance Saltzman, comandante de la Fuerza Espacial de EEUU.Por su parte, Washington nunca ha revelado si tiene capacidades similares.La información revelada por el Financial Times forma parte de los documentos del Pentágono filtrados presuntamente por Jack Teixeira, miembro de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts, quien fue detenido la semana pasada acusado de "retención y transmisión no autorizadas de información de defensa nacional" por supuestamente filtrar material altamente clasificado en un grupo de chat privado de la plataforma Discord.Si bien la mayoría de los documentos giran en torno a la operación militar especial de Rusia en Ucrania, otros revelan inteligencia estadounidense realizada sobre países como México y Corea del Sur. El propio presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, acusó al Pentágono de espiar a la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de la Marina y adelantó que la Cancillería pediría explicaciones al Departamento de Estado de EEUU.

https://sputniknews.lat/20230118/la-tecnologia-militar-rusa-es-clave-para-china-en-la-carrera-armamentistica-de-semiconductores-1134758280.html

https://sputniknews.lat/20230418/mexico-solicitara-explicaciones-a-eeuu-sobre-presunto-espionaje-a-sus-fuerzas-armadas-1138319214.html

china

pekín

washington

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

china, pekín, financial times, cia, washington, 📰 filtración de documentos clasificados del pentágono