La guerra hispano-estadounidense: el primer conflicto creado por las 'fake news' | Video

En abril de 1898 comenzó la guerra hispano-estadounidense, que acabó provocando el declive del dominio colonial español en el Pacífico occidental y América... 22.04.2023, Sputnik Mundo

En la década de 1860 empezaron a surgir problemas para el Imperio español con el auge de la rebelión cubana. La guerra de Independencia cubana de 1895 fue la última de las tres guerras de liberación que Cuba libró contra España. La intervención estadounidense determinó el desenlace del conflicto.Los historiadores discrepan sobre hasta qué punto los dirigentes estadounidenses estaban interesados en intervenir en el conflicto y sostienen que el entonces presidente William McKinley quería preservar la paz con España y trató de evitar a toda costa un enfrentamiento directo.Además, algunos observadores sugieren que, aparentemente, el presidente se vio obligado a intervenir por la prensa estadounidense que avivaba enérgicamente las llamas del sentimiento antiespañol de la época. Sin embargo, los hechos históricos demuestran que la prensa estaba haciendo el juego a las élites de la política exterior estadounidense, que llevaban tiempo albergando planes expansionistas.Cómo la prensa amarilla avivó las llamas de la guerraLos dirigentes estadounidenses estaban interesados en expulsar al decadente Imperio español de la región y establecer su propio control sobre ella en el marco de la doctrina Monroe, formulada por el entonces presidente James Monroe el 2 de diciembre de 1823. En aquella época, la mayoría de las colonias españolas de América habían logrado o estaban a punto de lograr la independencia, y EEUU empezó a considerar la región en gran medida como su patio trasero, oponiéndose a que Europa siguiera interfiriendo en los asuntos de América Latina. Los historiadores estadounidenses admiten que el impulso de la expansión ultramarina de EEUU había ido cobrando fuerza desde la década de 1880, con figuras influyentes como Theodore Roosevelt a la cabeza de la tendencia.Tras el comienzo de la guerra de Independencia cubana de 1895, los principales medios de comunicación estadounidenses, el New York Journal de William Randolph Hearst y el New York World de Joseph Pulitzer, hicieron especial hincapié en la nobleza de los revolucionarios cubanos y pintaron de negro el dominio español de forma excepcional.Al parecer, por ello, Hearst contrató a Outcault, apartándolo de Pulitzer y robar así el éxito a su competidor, lo que dio lugar a una feroz batalla entre ambos por el Chico amarillo. El término 'periodismo amarillo' se extendió más tarde a su estilo sensacionalista de cubrir la rebelión cubana.El apogeo de esta narrativa sesgada fue la historia de la explosión del buque de guerra USS Maine el 15 de febrero de 1898 en la que murieron más de 260 marineros. El acorazado estadounidense había sido enviado a La Habana un mes antes para proteger los intereses estadounidenses y a la población civil de la isla. Un informe inicial del Gobierno colonial de Cuba decía que la explosión se había producido a bordo, pero Hearst y Pulitzer publicaron rumores no corroborados de un complot español para hundir el barco. El Gobierno español se ofreció a realizar una investigación imparcial sobre el asunto. Sin embargo, el público estadounidense, ya alterado por la cobertura de Hearst y Pulitzer, estaba ansioso por responsabilizar a Madrid: "¡Recordamos el Maine, al infierno con España!", coreaban los estadounidenses.La demanda de intervención se hizo insistente, sobre todo teniendo en cuenta que días antes de la misteriosa destrucción del USS Maine, el New York Journal filtró una carta privada del embajador español en Washington, Enrique Dupuy de Lôme, en la que calificaba al presidente McKinley de "débil y cazador de popularidad". Tanto legisladores demócratas como republicanos instaron a McKinley a intervenir y ayudar a la noble causa de los cubanos.Al parecer, esto jugó a favor de McKinley: en marzo de 1898, el presidente estadounidense dio un ultimátum a España con condiciones que Madrid difícilmente podría cumplir. En primer lugar, exigía que España declarara un armisticio y aceptara la mediación de Estados Unidos en las negociaciones de paz con los insurgentes cubanos. Luego, en una nota separada, McKinley dejó claro que EEUU solo aceptaría la independencia de Cuba, ni más ni menos. El ultimátum de McKinley puso a España entre la espada y la pared: por un lado, la nación europea no estaba dispuesta a luchar contra EEUU; por otro, la secesión de Cuba significaba la pérdida de prestigio internacional y una potencial revuelta en casa. Madrid pidió a sus simpatizantes en Europa que ayudaran a mediar en el conflicto con EEUU.El 6 de abril de 1898, representantes de Alemania, Austria, Francia, el Reino Unido, Italia y Rusia pidieron a McKinley que se abstuviera de una intervención armada en Cuba. Sin embargo, este les respondió diciendo que la posible intervención estadounidense sería "en interés de la humanidad" y tampoco prestó oídos comprensivos a las súplicas del papa León XIII. Casi simultáneamente, el New York Journal imprimió un millón de ejemplares dedicados a la guerra de Cuba y pidió que EEUU entre en guerra contra España.España intentó calmar las tensiones y afirmó que consideraría las demandas de Estados Unidos, excepto la independencia de Cuba. El 10 de abril de 1898, el gobernador general español Blanco en Cuba suspendió las hostilidades en la guerra (antes, el 1 de enero de 1898, España concedió una autonomía limitada a la isla).Sin embargo, el 11 de abril, McKinley solicitó autorización al Congreso estadounidense para intervenir en el conflicto de la isla caribeña. El 19 de abril, el Congreso de EEUU adoptó la resolución conjunta para la guerra contra España, que fue considerada por Madrid como una declaración de guerra. EEUU declaró oficialmente la guerra a España el 25 de abril de 1898, pero hizo la declaración retroactiva al 21 de abril.¿Consiguió Cuba la independencia exigida por McKinley?Estados Unidos superaba en número a las fuerzas españolas de tierra y mar, y las partes beligerantes firmaron el Tratado de París el 10 de diciembre de 1898 en términos favorables a EEUU. En virtud del tratado, España cedió a EEUU la propiedad de Puerto Rico, Guam y Filipinas, y concedió a este último el 'control temporal' de Cuba.Aunque la enmienda fue derogada en 1934, Washington siguió manteniendo el control político y económico de la isla mediante el apoyo al dictador militar cubano Fulgencio Batista, que ascendió al poder como parte de la Revuelta de los Sargentos de 1933. Finalmente, Batista fue derrocado en 1959 en el transcurso de la Revolución cubana y la guerra de guerrillas liderada por Fidel Alejandro Castro Ruz. Tras la victoria de Fidel, Estados Unidos perdió terreno y control sobre la isla de la libertad.Cómo el Gobierno y la prensa de EEUU inician las guerrasLos observadores admiten que la prensa estadounidense desempeñó, sin lugar a dudas, un papel fundamental a la hora de obligar a la opinión pública a aceptar y aclamar las guerras que buscan los presidentes estadounidenses y sus asesores de política exterior. El truco se ha convertido desde entonces en un modus operandi para la política exterior estadounidense.La cobertura de la guerra hispano-estadounidense también estuvo llena de mitos. Por ejemplo, la historia de los jinetes ásperos liderados por el futuro presidente Theodore Roosevelt no fue tan pintoresca como se describió en su momento. En realidad, los jinetes no cabalgaron durante la decisiva Batalla de la Colina de San Juan, sino que lucharon a pie. La fiebre amarilla y el tifus se cobraron más vidas en ambos bandos que las batallas. Además, cuando las tropas estadounidenses desembarcaron en Guam el 20 de junio de 1898, los marines españoles de la isla no opusieron resistencia, ya que no tenían ni idea de que la guerra había estallado entre EEUU y España dos meses antes.Una de ellas fue la falsa bandera del golfo de Tonkín, utilizada por el entonces presidente estadounidense Lyndon B. Johnson para arrastrar a Estados Unidos a la costosa guerra de Vietnam. Otra fue el engaño de George W. Bush sobre las armas de destrucción masiva (ADM) en Irak, avivado con entusiasmo por la prensa estadounidense y que finalmente condujo a guerras de años de duración en Oriente Medio. Otra falsa bandera, en la localidad siria de Khan Sheikhoun, ayudó a la Administración Trump a justificar el ataque con misiles de crucero estadounidense del 6 de abril de 2017 contra la base aérea de al-Shayat de las fuerzas gubernamentales sirias. En todas las ocasiones, Washington se negó a llevar a cabo investigaciones independientes sobre el asunto, sacando conclusiones precipitadas y recurriendo a la acción militar. Y en todas las ocasiones, la servil prensa estadounidense difundió narrativas progubernamentales mientras silenciaba verdades incómodas y preguntas condenatorias.

