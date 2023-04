https://sputniknews.lat/20230422/stoltenberg-quiere-partir-el-melon-abre-la-puerta-de-la-otan-a-ucrania-y-orban-queda-estupefacto-1138483747.html

Stoltenberg quiere partir el melón: abre la puerta de la OTAN a Ucrania, y Orban queda estupefacto

En su visita a Kiev, el secretario general de la Alianza Atlántica, dijo que el lugar que le corresponde a Ucrania es en la familia euroatlántica, en la OTAN... 22.04.2023, Sputnik Mundo

Crecen las provocaciones de Stoltenberg a RusiaLa gira del circo OTAN llevó su carpa, es decir, su tienda de campaña… de campaña militar, claro está, a Kiev. Y allí, el 'dueño' del circo, con permiso de EEUU, Jens Stoltenberg, recurrió a bombos y platillos para anunciar su número central, y dijo: "El lugar que le corresponde a Ucrania es en la familia euroatlántica, en la OTAN. Y con el tiempo, nuestro apoyo ayudará a que esto sea posible".Poco le importó a Stoltenberg la preocupación de Rusia que este mismo jueves, cuando Stoltenberg lanzó esa bomba, aunque todavía es pronto para saber si es nuclear, o una simple bomba de humo, volviera a manifestar su preocupación ante tal escenario.Este mismo jueves, el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, dijo que uno de los objetivos de la operación militar que Rusia lanzó en febrero de 2022 sigue siendo impedir el ingreso de Ucrania en la OTAN. "Sin lugar a dudas, de lo contrario habría un peligro sustancial, grave, para la seguridad de nuestro país", respondió Peskov a los periodistas que le preguntaron sobre el particular.Y va Stoltenberg y 'le responde' desafiante que Ucrania tiene las puertas abiertas a la organización. Es algo que no debería extrañar a nadie, ya que Rusia viene mostrando esta preocupación desde el antológico discurso de su presidente, Vladímir Putin, desde la mismísima Conferencia de Seguridad de Munich del 10 de febrero de 2007.La historia de siempreUnas inquietudes que llegaron a su límite en diciembre de 2021, cuando Rusia extendió su mano a Occidente por enésima vez pidiendo garantías de seguridad, lo que implicaba que la OTAN no aceptara como miembro a Ucrania, algo que fue ignorado y bastardeado por todo ese Occidente colectivo, otra vez.Esta situación se exacerbó el 19 de febrero de 2022, cuando el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, declaró su idea salirse del Tratado de Budapest firmado el 5 de diciembre de 1994 por los líderes de Ucrania, Rusia, Reino Unido y EEUU, según el cual Ucrania se comprometía a eliminar el arsenal nuclear soviético. Entonces Zelenski declaró la intención de que su país volviera a tener armas nucleares.Así, este viernes Rusia volvió a mostrar su inquietud al respecto. Tras las declaraciones de Stoltenberg de este jueves, Peskov reiteró que esa organización representa una amenaza a la seguridad de Rusia. "Se trata de un bloque agresivo que ve a nuestro país como enemigo y atenta contra la seguridad de nuestro país". La OTAN "sigue mostrando su carácter agresivo", del cual Rusia habló incluso antes del inicio de su operación militar especial en Ucrania. "Es evidente que la OTAN continúa su línea para absorber y arrastrar a Ucrania a su alianza", recalcó Peskov ante los periodistas.El vocero del Kremlin subrayó que las acciones del bloque otra vez muestran "el acierto de la decisión del presidente (de Rusia, Vladímir Putin) sobre el inicio de la operación basada en los intereses de la Federación de Rusia y la necesidad de garantizar su seguridad".Pero este jueves, el ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, de alguna manera vino a refrendar lo de Stoltenberg, y pese a hacer matices, utilizó la palabra 'puerta', seguida de la palabra 'entreabierta'. En una entrevista en la cadena ZDF, Pistorius dijo que la membresía de Ucrania en la OTAN no está actualmente en la agenda, y aquí hay que subrayar la palabra 'actualmente', porque también se refirió al futuro. Dijo textualmente: "No habrá una decisión rápida sobre si Ucrania se unirá a la Unión Europea o a la OTAN". Y añadió: "La puerta está entreabierta, pero ahora no es el momento de decidir. La admisión a la alianza de defensa debe sopesarse después de que termine la guerra".Traducido: mientras dure el conflicto Ucrania no entrará en la OTAN, pero una vez haya acabado, la puerta está entreabierta. Tal vez bastará con que Ucrania empuje un poco esa puerta, e ingreso a la OTAN. Y las preocupaciones de Rusia por su seguridad, volverán a estar más que nunca sobre la mesa, y lo que pueda pasar, no está escrito.Pero dentro de la OTAN, todavía hay gente sensata, como es el caso del primer ministro de Hungría, Víktor Orbán. Y para mostrar su mezcla de asombro con desaprobación acerca de las palabras de Stoltenberg, recurrió a su cuenta de Twitter. Lo que hizo fue escribir: ¡Qué! Y a continuación adjuntó la publicación de la noticia del medio estadounidense Politico, cuyo titular reza: "Su lugar está en la OTAN, le dice el jefe de la alianza a Ucrania en su primera visita en tiempos de guerra".Una gran demostración de poder de síntesis de Orban: con tan solo un vocablo, se puede expresar mucho, incluidos la postura de su país, las preocupaciones que le genera la posible entrada de Ucrania en la OTAN, y las consecuencias en el terreno que podría haber.Esta decisión de hacer miembro de la OTAN a Ucrania está tomada desde finales del siglo XX, señala el analista internacional Iñaki Gil de San Vicente, "cuando ya se empezó la destrucción de Yugoslavia, y todo lo que vino después. Y progresivamente ha sido un proceso de ir entreabriendo un poquito cada vez más la puerta, y plantearse si se abre totalmente", advierte.

