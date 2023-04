https://sputniknews.lat/20230424/la-declaracion-del-embajador-de-china-en-francia-que-levanta-la-ira-en-occidente-1138578242.html

La declaración del embajador de China en Francia que levanta la ira en Occidente

Lu Shaye cuestionó la soberanía de las exrepúblicas soviéticas. EEUU vuelve a manifestar su cobardía. Regreso de expresidente Toledo a Perú esconde la crisis... 24.04.2023, Sputnik Mundo

Cuestionan soberanía de exrepúblicas soviéticasEl embajador de China en Francia, Lu Shaye, ha puesto en duda la soberanía de las antiguas repúblicas soviéticas, entre ellas Ucrania, y recordó que inicialmente la península de Crimea ni siquiera pertenecía a ese país.Al respecto, según Reuters, un portavoz de la Cancillería francesa afirmó que su nación expresa su plena solidaridad. "Sobre Ucrania específicamente, fue reconocida internacionalmente dentro de [sus] fronteras, incluyendo Crimea, en 1991 por toda la comunidad internacional, incluida China", dijo. Añadió que Pekín debe aclarar si las palabras del embajador reflejan la postura oficial.La cobardía de EEUUA 20 minutos del despegue del avión del canciller ruso, Serguéi Lavrov, con destino a Nueva York para participar en las sesiones del Consejo de Seguridad de la ONU que preside Rusia, una decena de periodistas del pool del Ministerio de Exteriores ruso aún estaban pendientes de los visados estadounidenses. Finalmente, no los recibieron y la comitiva de Lavrov partió a EEUU sin el acompañamiento periodístico."Me di cuenta de que nuestros colegas estadounidenses son famosos por este tipo de acciones, pero estaba seguro de que esta vez las cosas serían diferentes, dada la atención que había atraído su feo comportamiento. Pero me equivoqué. El país que se autodenomina el más fuerte, el más inteligente, libre y justo, se acobardó e hizo una estupidez. Y además, demostró lo que valen sus afirmaciones sobre la protección de la libertad de expresión, el acceso a la información, etc.", declaró Lavrov.La vuelta de Toledo a Perú esconde la crisis de GobiernoEl expresidente de Perú Alejandro Toledo finalmente regresó al país extraditado desde EEUU. Se trata del tercer exmandatario encarcelado en la prisión de Barbadillo, junto a Alberto Fujimori y Pedro Castillo. Toledo enfrenta acusaciones de corrupción por el caso Oderbrecht y podrían caerle hasta 20 años en prisión.Eduardo Gutarra, abogado peruano y doctorando en ciencias políticas, advierte que "señalar a Toledo, ponerlo ahorita en palestra es lo que más vende, lo que más disfraza respecto a otro tipo de crisis, a otro tipo de problemas mayores".Petro no condiciona encuentro entre oficialismo y oposición venezolanaEl Gobierno del presidente de Colombia, Gustavo Petro, no condiciona la Conferencia Internacional sobre Venezuela del próximo 25 de abril en Bogotá, algo que busca destrabar el proceso iniciado por ambas partes en México en 2021 y que quedó en suspenso en noviembre de 2022.El politólogo venezolano Walter Ortis explicó que para el Gobierno de Nicolás Maduro hay dos puntos importantes en esta conferencia: "El primero de ellos tiene que ver con el levantamiento de todas las sanciones, de todas las medidas coercitivas unilaterales, toda la persecución financiera, económica en contra Venezuela, que básicamente la tiene aislada del sistema financiero internacional". El segundo es "generar un clima favorable que reinserte a Venezuela en la comunidad internacional, luego de todo este proceso de agresión".La unidad cultural y deportiva vuelve con los Juegos del ALBA, 12 años después de su última ediciónLuego de 12 años de ausencia, desde SU última edición en 2011, los Juegos Deportivos del ALBA vuelven a cobrar vida en este 2023 para desarrollarse en Venezuela, con la presencia de varias delegaciones, incluida la Federación de Rusia.José Miguel Sequeras, venezolano campeón de esgrima en los juegos del ALBA en 2011 señala que "la política no debería interferir en el deporte porque los deportistas no estamos involucrados en ella, además es algo inmoral, porque los países que sancionan son los países más agresores a nivel mundial".Invitamos a los oyentes de Octavo mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia, Alberto García y Cristian Galindo.

