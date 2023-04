https://sputniknews.lat/20230424/ucrania-desmantela-los-cazas-suministrados-por-polonia-y-eslovaquia-1138556234.html

Ucrania desmantela los cazas suministrados por Polonia y Eslovaquia

Gran parte de los cazas MiG-29 que Polonia y Eslovaquia entregaron recientemente a Ucrania no están en condiciones de volar y solo sirven para ser desmontados... 24.04.2023, Sputnik Mundo

En particular, el informe de The Economist señala que se trata de los cazas MiG-29 que Polonia y Eslovaquia habían transferido a Ucrania en las últimas semanas. Según el medio, se entregaron unas ocho unidades. Los países occidentales llevan proporcionando ayuda militar a Ucrania desde antes del inicio de la operación militar especial de Rusia en febrero de 2022. Los suministros han evolucionado desde munición de artillería más ligera y misiles antitanque Javelin en 2022 a armamento más pesado, incluidos tanques, ese mismo año y en 2023.El artículo aborda también la reiterada petición ucraniana de otros cazas más avanzados de producción occidental. En particular, insisten en los F-16 estadounidenses, lo que hasta ahora ha sido recibida con resistencia por EEUU y la mayoría de los países de la UE. Otra opción potencial podrían ser los Gripen suecos, asegura el medio, aunque hasta ahora esta opción no ha sido tanteada por los funcionarios europeos.Desde el 24 de febrero de 2022 Rusia lleva a cabo la operación especial para defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, frente al genocidio por parte de Kiev. Uno de los objetivos fundamentales de la operación Putin lo definió como la desmilitarización y desnazificación de Ucrania.Numerosos países que condenaron la operación militar apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú. Rusia, por su parte, envió notas de protesta a todos los Estados que suministran armas a Ucrania. El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, advirtió que cualquier cargamento con armas para Kiev se convertirá en un blanco legítimo para las Fuerzas Armadas rusas.

