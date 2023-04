https://sputniknews.lat/20230425/mas-policias-y-menos-homicidios-chile-inaugura-el-plan-piloto-calles-sin-violencia-1138592546.html

Más policías y menos homicidios: Chile inaugura el plan piloto 'Calles sin violencia'

La Administración de Gabriel Boric presentó el plan piloto de seguridad ciudadana llamada 'Calles sin violencia', consistente en "estrategias de intervención"...

El Gobierno chileno inauguró el plan piloto Calles sin violencia, como parte de la agenda ejecutivo-legislativa de combate a la delincuencia y criminalidad, en el marco de una ola de criminalidad sin precedentes registrada en los últimos años en el país sudamericano.Las principales medidas del plan comprenden un aumento de la presencia policial para prevenir la incidencia de delitos; mayor fiscalización de armas y captura de personas con órdenes de detención vigentes; recuperación de espacios públicos y una persecución penal focalizada en esclarecer homicidios. Todo ello mediante intervenciones coordinadas entre Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público.La iniciativa para enfrentar la inseguridad "en las comunas con mayor concentración de delitos graves", fue lanzada por la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá; junto con la ministra Vocera de Gobierno, Camila Vallejo, el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, y el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara.La etapa piloto del plan Calles sin violencia será implementada en 46 de las 345 comunas del país, 22 de las cuales pertenecen al Área Metropolitana de Santiago. Fueron priorizadas para esta etapa las comunas capitales regionales y aquellas donde hay mayor frecuencia de homicidios registrados.La ministra Tohá destacó que "nadie va a quedar atrás. Ninguna comuna va a ser dejada de lado de este esfuerzo que estamos haciendo, pero responsablemente, para avanzar, tenemos que partir ahí donde hoy día los números nos dicen que el problema es más grave"."La política del plan Calles sin violencia es concreta y efectiva, va a contemplar recursos destinados fundamentalmente a fortalecer la capacidad operativa e investigativa de las policías y fiscalías no sólo para prevenir el crimen, sino para sancionarlo eficazmente", indicó el presidente Boric respecto al plan gubernamental y la inyección de recursos para combatir la delincuencia.Esta política de seguridad incluirá "la aplicación de reformas legales cuando corresponda en materia de protección de policías, el fortalecimiento de las competencias de Gendarmería de Chile, la creación del delito de extorsión, como señalaba anteriormente, y el endurecimiento de penas para el delito de secuestro promulgadas esta mañana", complementó el mandatario."El Gobierno ha tenido, entre sus prioridades reforzar la capacidad que tenemos como Estado de enfrentar los delitos violentos, los homicidios y las armas, que es donde hoy día estamos sufriendo los chilenos y chilenas, al ver armas donde nunca las habíamos visto, al ver número de homicidios que no conocíamos", apuntó la ministra Tohá en rueda de prensa."En estos años la criminalidad violenta se ha fortalecido, se ha hecho más sofisticada, maneja más información, tiene redes más fuertes, tiene armas, y el Estado no se fortaleció de la misma manera", agregó.La ministra Tohá dio pautas sobre la futura creación del Ministerio de Seguridad Pública, con dedicación exclusiva al ámbito policial, junto con un Sistema de Inteligencia del Estado y de Ciberseguridad.En 2022, Chile registró 934 homicidios (4,6 casos por cada 100.000 habitantes), indicador que se traduce en un aumento del 34,33% en la tasa anual de estos delitos en comparación al 2021.

chile

