'Detective Heredia', la inteligencia artificial para combatir el crimen que usa la Fiscalía en Chile

Chile vive una grave crisis de seguridad, lo que se ha traducido en un aumento explosivo de delitos en el país.Según las estadísticas de la Subsecretaría de Prevención del Delito, durante el 2022 aumentaron más del doble los robos violentos, el robo por sorpresa y el robo en lugar no habitado.La seguridad se ha transformado en la principal preocupación de los chilenos. La última entrega de la encuesta Pulso Ciudadano reveló que para el 50% de los consultados la delincuencia es uno de los principales problemas del país. Asimismo, el 36,8% de la población indicó que ha sido víctima —o alguien de su núcleo familiar— de algún robo, asalto o intento de algún robo en los últimos tres meses.En este contexto, las fiscalías han visto incrementado su trabajo producto del alza de los delitos, por lo cual el Ministerio Público optó por utilizar la inteligencia artificial (IA) en su labor persecutora.En una conversación con Sputnik, el académico de la Universidad de Chile e investigador del Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería, Richard Weber, contó cómo fue el proceso de elaboración del software conocido como Detective Heredia (Herramienta Para Estudios del Delito con Inteligencia Artificial) y cuáles son sus principales funciones.El académico explicó que él contactó con la Fiscalía el 2017. En esa fecha, Weber guiaba la tesis de uno de sus estudiantes. El alumno desarrolló un sistema para leer textos. "Hace cinco años, por lo menos en el ámbito nuestro, no era tan común usar los modelos que usamos hoy para procesar lenguaje natural".El académico explicó que en el 2019, en conjunto con los académicos de diversas casas de estudios que trabajaron en este proyecto, se dijeron "aquí podemos hacer algo un poco más grande" y postularon al Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, que les permitió obtener los recursos necesarios para desarrollar al Detective Heredia.El nombre fue tomado en homenaje al célebre personaje de novelas policiales creado por el escritor chileno Ramón Díaz Eterovic.Técnicas modernas para desbaratar redes criminalesEl Detective Heredia trabaja 24 horas y siete días a la semana. Lo que ayuda considerablemente a reducir el tiempo de una investigación.En una conversación con el medio nacional La Tercera, Ana María Morales, gerente de la División de Estudios de la Fiscalía Nacional, aseguró que la IA "no reemplaza la labor del analista, pero la apoya y hace más eficaz", ya que "permite absorber información de un gran volumen de datos que un analista humano puede hacer, pero le tomaría mucho tiempo".Weber explicó que la propuesta de la IA busca proponer técnicas modernas para desbaratar las bandas criminales, buscando patrones en común con robos que hayan sucedido en el pasado o en otros lugares.El analista refirió que desde la Fiscalía les solicitaron que analizaran los textos referidos a los delitos registrados en sus archivos.El investigador explicó que el proyecto comenzó con una idea bien limitada y que solo se concentra en el crimen organizado contra la propiedad, dejando afuera todos los demás delitos."Desarrollamos para el Ministerio Público dos elementos, uno con IA leyendo los textos y el otro modelando la situación de la base de datos del Ministerio Público", puntualizó Weber.La red social criminalUna de las principales características del Detective Heredia es que permite desbaratar redes criminales analizando las relaciones entre humanos: cada delincuente entrega un hilo de dónde tirar en la persecución de los delitos."Cada uno de los delincuentes del pasado es un nodo y entre los nodos tenemos conexiones y de esa forma uno, puede imaginarse una red", explicó Weber.Ventajas y desventajas de la IA Fue el pasado 22 de marzo cuando la Fiscalía de Chile anunció el inicio de operaciones de un sistema de IA capaz de construir una red de vínculos entre personas con historial delictivo e identificar a potenciales miembros de una agrupación asociada a un hecho criminal específico.A menos de un mes, consultamos a Weber cuáles son las ventajas y desventajas de la IA para la persecución de delitos. Para el desarrollador del sistema, el Detective Heredia se puede interpretar como un asistente muy trabajólico, pero sin criterio."Lo que hacemos ahora es, entre comillas, simplemente usar lo que aprendió la máquina de haber leído muchos textos. Eso lo diseñó otra empresa, ni siquiera nosotros. Crearon una neurona gigante y nosotros aprovechamos esa red neuronal para analizar el texto de los relatos", agregó Weber en referencia al ChatGPT, el chatbot desarrollado por OpenAI.El académico explicó que el principal beneficio de la IA es que ahora sí "podemos hacer lo que los fiscales no podían y nunca van a poder. La máquina lee 24 por siete sin dejar nada fuera. Lee todos los relatos. Es más rápido, no se cansa, no deja ninguna causa fuera".Sin embargo, una de las principales limitaciones de la IA es que no cuenta con criterio. Weber explicó que la IA busca frecuencias, un patrón en los relatos, el mismo modus operandi en un robo a casa. "Si varios de los relatos dicen que los delincuentes entraron entre las tres y las cuatro de la madrugada a mi casa y aplicaron cierta gestión de la violencia, ese patrón".No obstante, si un ladrón actúa en solitario, con un nuevo modus operandi, el software no sabrá interpretarlo. "Si hay un patrón nuevo, le cuesta a la máquina detectarlo. Necesita verlo varias veces antes de darse cuenta. Ahí está la intuición humana, la creatividad humana que todavía no podemos igualar".Finalmente, Weber contó a Sputnik que el equipo que desarrolló la IA ocupada por el Ministerio Público, postuló el 18 de abril a un nuevo Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico para crear nuevas plataformas en materia de persecución a los delitos.

