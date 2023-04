https://sputniknews.lat/20230426/termino-la-estrategia-de-derrocamiento-de-maduro-que-hay-detras-del-viaje-de-guaido-a-eeuu-1138634361.html

"Terminó la estrategia de derrocamiento de Maduro": ¿qué hay detrás del viaje de Guaidó a EEUU?

"Terminó la estrategia de derrocamiento de Maduro": ¿qué hay detrás del viaje de Guaidó a EEUU?

El opositor venezolano Juan Guaidó ya se encuentra en EEUU, luego de que no fuera invitado a la Conferencia Internacional sobre el Proceso Político en...

La figura política de Guaidó —personaje respaldado principalmente por Washington— ha quedado ya en el pasado político y, al menos por el momento, no tiene injerencia alguna en la toma de decisiones públicas ni en el poder del país latinoamericano, afirma el también especialista de la Universidad de Buenos Aires. "Guaidó y Voluntad Popular [partido opositor a Maduro] quedan, al menos momentáneamente, aislados de la política venezolana. El viaje de Guaidó [a Estados Unidos] puede ser visto como un repliegue en vista a la modificación del escenario político que se está desarrollando", explica el analista en referencia a las mesas de diálogo entre el Gobierno de Nicolás Maduro que se están realizando en Colombia y México. También aseveró que, con el arribo de Guaidó a Miami, se marca una pauta, pues este viaje se puede leer como el fin del intento de derrocamiento del Gobierno de Maduro, mismo que estuvo respaldado por Estados Unidos y, en años recientes, por la Unión Europea (UE) y el Grupo de Lima. Según el experto en asuntos regionales, Washington sabía de la presencia de Juan Guaidó en Colombia y le brindó ayuda para viajar a territorio estadounidense, lo que se puede interpretar como que el país latinoamericano le está dando una salida al opositor venezolano. "Le compró el pasaje, estaba pautado ese viaje y Guaidó llegó a Bogotá para volar a Miami. Eso significa que [Estados Unidos] le está dando una salida, entendiendo también que terminó por completo la estrategia de derrocamiento del Gobierno de Maduro", sentenció. El 23 de enero de 2019, Guaidó se autoproclamó "presidente interino", tras desconocer la reelección de Maduro en los comicios presidenciales de mayo de 2018.Maduro, quien había asumido su segundo mandato el 10 de enero de ese mismo año, calificó ese acto como un intento de golpe de Estado en su contra. No obstante, en diciembre de 2022, un sector de la oposición decidió poner fin al Gobierno interino, al considerar que se había debilitado y no haber cumplido con los objetivos. Tras esto, los diputados de la Asamblea Nacional nombraron una comisión que se encargaría de los activos venezolanos en el exterior.Luego de la decisión de la Asamblea Nacional, la Fiscalía General de Venezuela emitió órdenes de detención y alerta roja internacional para los miembros de esa junta directiva, por los delitos de usurpación de funciones, legitimación de capitales, terrorismo, tráfico de armas y traición a la patria.¿Qué pasó con Guaidó en Colombia?Juan Guaidó viajó el 24 de abril a Colombia para asistir a una cumbre internacional que busca promover el diálogo entre el Gobierno venezolano y la oposición política. Solo horas después, la Cancillería colombiana aseguró que el político no estaba invitado al evento. Por esta razón, Guaidó abandonó el país el 24 de abril por la noche.El presidente de Colombia, Gustavo Petro, explicó horas después que el político venezolano entró de forma ilegal a Colombia, país que le dio el beneficio de tránsito, por lo que Guaidó viajó a territorio estadounidense. Sobre las mesas de diálogo entre el Gobierno de Maduro y la oposición venezolana con Colombia y México como países mediadores, el investigador de la Celag hizo votos para que la discusión se destrabe y se llegue a un plan de levantamiento de las sanciones contra Venezuela.Por su parte, el presidente venezolano señaló al embajador de Estados Unidos en Caracas, James Story, de estar detrás del viaje de Guaidó a Colombia."El procónsul se cree él, dueño de Venezuela y actúa como dueño de la oposición, da órdenes, no tengo duda que la visita intemperante, abrupta, abusiva e imbécil de Juan Guaidó a Bogotá, quien pagó los pasajes y está detrás de eso es James Story, porque hará siempre todo lo que sea en contra de los intereses de Venezuela", expresó el mandatario en Con Maduro+.

