EEUU apura las devoluciones en caliente de migrantes que en parte transferirá a España

EEUU apura las devoluciones en caliente de migrantes que en parte transferirá a España

29.04.2023

El acuerdo se inscribe dentro de la batería de medidas que Washington está introduciendo en su política migratoria de cara a la reducción de la inmigración ilegal y en vistas de la próxima suspensión del Título 42, la norma que permite proceder a la devolución en caliente de inmigrantes a México si cruzan ilegalmente la frontera con EEUU.Estados Unidos pretende desviar una parte de ese flujo migratorio hacia otros países. A tal fin se abrirán unos centros en Guatemala y Colombia que podrán tramitar entre 5.000 y 6.000 solicitudes mensuales y estudiar en cada caso la conveniencia de viajar de forma legal a EEUU, Canadá, México o España. El Gobierno español no especifica cifra alguna del número de personas que podrían recalar en el país por esta vía ni la fecha exacta de puesta en marcha de la iniciativa.El anuncio del acuerdo se produce en vísperas de la visita oficial del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a Washington donde acudirá el 12 de mayo invitado por Joe Biden. Según informan en el Ministerio de la Presidencia de España, durante su reunión ambos líderes abordarán, entre otros temas, "el genuino interés de ambas partes en fortalecer su cooperación en América Latina y el Caribe, y cómo hacer frente juntos a retos globales como la emergencia climática y la defensa de la democracia y de un orden internacional basado en reglas".Ya hay programas similaresLos supuestos para poder viajar a España, cuyos requisitos habrán de satisfacerse, van desde la reagrupación familiar, la obtención de permisos de residencia y trabajo, o la búsqueda de protección internacional y otorgamiento del estatus de refugiado."Es una oportunidad para reforzar las alianzas históricas de España con los países de América Central y del Sur", reza en un comunicado del Ministerio de la Presidencia. En realidad, España ya cuenta en Centroamérica y Sudamérica con programas internacionales de impulso de la migración regular que atienden estos supuestos. Pero ahora se incorpora al proyecto de EEUU, que establecerá sus propios centros regionales en la zona.Los centros serán operados en colaboración con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), cuyos funcionarios asesorarán a los migrantes sobre las vías legales para asentarse en otro país en aras de evitar travesías peligrosas. El Departamento de Estado de EEUU ha valorado y agradecido "los esfuerzos de España, México y Canadá como aliados clave en este proyecto".Nuevo pacto migratorioEn el Gobierno español se habla de "solidaridad" para con los migrantes y de un beneficio en términos de imagen ante Bruselas de cara a la negociación del nuevo Pacto de Migración y Asilo que la próxima presidencia española del Consejo de Europa desea promover.No obstante, es notorio que el acuerdo se anuncie antes del encuentro entre Sánchez y Biden, pues da la impresión de que, o bien se ha negociado entre bastidores, o bien forma parte de una estrategia más amplia que España tal vez se limita a asumir. No hay de momento datos sobre su entrada en vigor ni sobre su incidencia en la propia política migratoria española. La noticia parece haber pillado por sorpresa a las organizaciones sin ánimo de lucro.Y en esta situación, diversas ONG consultadas por Sputnik, como la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR) o la Asociación Comisión Católica Española de Migraciones (ACCEM) se abstienen de hacer comentarios, por cuanto hacerlo, dicen, supondría emitir una valoración política de una iniciativa que no les corresponde. "No tenemos una posición elaborada al respecto, se desconocen muchos detalles", concluyen en ACCEM.

