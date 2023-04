https://sputniknews.lat/20230429/proyecto-minero-en-la-cordillera-de-los-andes-abre-el-debate-en-chile-1138810104.html

Proyecto minero en la cordillera de Los Andes abre el debate en Chile

El Comité de Ministros del Gobierno de Gabriel Boric dio luz verde a Los Bronces Integrado, un proyecto minero que es resistido por organizaciones... 29.04.2023, Sputnik Mundo

El proyecto minero Los Bronces Integrado, con una inversi√≥n inicialmente estimada en 3.300 millones de d√≥lares, a cargo de la multinacional brit√°nica Anglo American, fue aprobado por unanimidad el pasado 17 de abril por el Comit√© de Ministros del Gobierno de Boric."Tomamos esta aprobaci√≥n con responsabilidad para seguir avanzando hacia una nueva forma de hacer miner√≠a, que se adapta al cambio clim√°tico y reduce su huella ambiental", indic√≥ Patricio Hidalgo, presidente ejecutivo de Anglo American en Chile.Este mismo proyecto hab√≠a sido desestimado el 2 de mayo de 2022 por el Servicio de Evaluaci√≥n Ambiental (SEA), aludiendo que no se hac√≠a cargo del impacto atmosf√©rico. Tras la negativa del SEA, Anglo American apel√≥ a la decisi√≥n, lo que dio paso al Comit√© de Ministros, quienes terminaron aprobando la iniciativa.El Comit√© estaba integrado por los ministros de Medio Ambiente, Maisa Rojas; de Salud, Ximena Aguilera; de Energ√≠a, Diego Pardow; de Miner√≠a, Marcela Hernando; de Agricultura, Esteban Valenzuela, y la subsecretaria de Econom√≠a, Javiera Petersen."Ten√≠amos la intuici√≥n de que el proyecto se iba a aprobar, pero no por unanimidad. Nunca pensamos eso porque los otros ministerios estaban defendiendo sus intereses, pero el Ministerio de Medio Ambiente tiene que proteger el medioambiente y es por eso que estamos pidiendo la renuncia de Maisa Rojas, porque no cumpli√≥ con el deber que supone su cartera", se√Īal√≥ a Sputnik Francisca Fern√°ndez, vocera del Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT).El proyecto Los Bronces Integrado se ubica en el mismo lugar donde opera actualmente la mina de cobre a cielo abierto Los Bronces, en la Regi√≥n Metropolitana, a 65 km de Santiago. Desde Anglo American explicaron que no se trata de una expansi√≥n, sino que es "un proyecto de continuidad de la operaci√≥n actual".Adem√°s, la empresa, con sede en Renio Unido, asegur√≥ que el proyecto "no afectar√° la disponibilidad del agua en la Regi√≥n Metropolitana y contribuir√° a mejorar la calidad del aire".En conversaci√≥n con Sputnik, el analista pol√≠tico Camilo Godoy explic√≥ que los argumentos positivos que se esgrimen para la aprobaci√≥n de Los Bronces Integrado son la generaci√≥n de empleos, recaudaci√≥n econ√≥mica mediante royalties por parte del Estado, as√≠ como un plan de mitigaci√≥n y descontaminaci√≥n que se comprometi√≥ a realizar Anglo American.Los Bronces Integrado supone la creaci√≥n de m√°s de 5.000 empleos en las distintas etapas de desarrollo del proyecto, que busca sostener los niveles de producci√≥n en el tiempo y mantener la vida √ļtil de la mina hasta el a√Īo 2036.La C√°mara Chilena de la Construcci√≥n (CChC) valor√≥ de forma favorable la decisi√≥n tomada por los secretarios de Estado, especialmente por el impacto positivo en el mercado laboral."El trabajo de estas obras, al igual que otras a lo largo de todo el pa√≠s, son buenas noticias para la reactivaci√≥n de la econom√≠a, la generaci√≥n de empleo, como tambi√©n el bienestar y calidad de vida de trabajadores y sus familias", comunic√≥ la CChC en un comunicado.Godoy explic√≥ que desde un punto de vista del Estado, "ahorra distintos recursos y responsabilidades, pues no ser√° necesario invertir en empleos locales, conservaci√≥n o m√°s planes de descontaminaci√≥n, delegando esas tareas a un privado"."Una mala pol√≠tica"La aprobaci√≥n de Los Bronces Integrado ha sido criticado por organizaciones sociales y de medio ambiente, quienes han manifestado que se corre un "serio riesgo" de abastecimiento de agua para las regiones Metropolitana y Valpara√≠so."Nos parece una barbaridad la aceptaci√≥n de la extensi√≥n de la minera. Adem√°s, con una durabilidad por lo menos hasta 2036 en una zona de fuerte crisis h√≠drica. Ac√° tenemos una situaci√≥n de estr√©s h√≠drico que no solo est√° dada por la crisis clim√°tica, sino por el acaparamiento del agua y hay varias localidades afectadas", se√Īal√≥ Fern√°ndez.La activista socioambiental cont√≥ a Sputnik que en Inglaterra hay organizaciones de distintas partes de Latinoam√©rica interpelando a los accionistas de Anglo American, puesto que denuncian que la actividad de la minera provoca la destrucci√≥n de glaciares.Anglo American se√Īal√≥ que utilizar√° en el proyecto una t√©cnica de extracci√≥n que se ha aplicado a nivel internacional en pa√≠ses como Espa√Īa, Suecia, y Canad√°. En su p√°gina web describen que este m√©todo, "permitir√° desarrollar miner√≠a en la zona central de Chile, sin afectar los glaciares ni la biodiversidad presente en este territorio".Asimismo, la empresa se comprometi√≥ a disminuir la contaminaci√≥n de la Regi√≥n Metropolitana y Santiago, al compensar el 150% de las emisiones en vez del 120% requerido y con ello "cumplir con la norma de MP2,5 antes de lo previsto".Este reglamento tiene como objetivo proteger la salud de las personas de los efectos agudos y cr√≥nicos de dicho contaminante, con un nivel de riesgo aceptable.Las antiguas declaraciones de Boric"A Anglo American hay que expropiarla. Esperen cuando seamos gobierno. Van a tener que pagar indemnizaci√≥n por todo lo que se han robado", escrib√≠a Gabriel Boric en su cuenta de Twitter en el 2011.Fern√°ndez explic√≥ que nunca creyeron en los esl√≥ganes de Boric que se√Īalaban que eran un "gobierno feminista o ecologista". La activista cont√≥ que mucha gente vinculada a la defensa de los territorios vot√≥ por el pol√≠tico para que no estuviera la ultraderecha, representada por Jos√© Antonio Kast, pero no porque "se creyera en el discurso de Boric"."La defensa de los territorios de la naturaleza se debe tambi√©n a una transformaci√≥n estructural y econ√≥mica del modelo productivo, energ√©tico y del consumo. Y Boric lo √ļnico que ha hecho es extender el modelo neoliberal", agreg√≥ la vocera del MAT.

2023

